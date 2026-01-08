Αν στόχος σας για τη νέα χρονιά είναι να μειώσετε το στρες, η γυμναστική ή ακόμη και ένας ζωηρός περίπατος, μπορεί να είναι η καλύτερη στρατηγική, ειδικά αν είστε γυναίκα.

Νέα έκθεση από το Gallup National Health and Well-Being Index δείχνει ότι οι γυναίκες βιώνουν πολύ πιο έντονο «αντιστρεσογόνο» όφελος από την άσκηση σε σύγκριση με τους άνδρες.

Τα αποτελέσματα, που βασίστηκαν σε έρευνες σχεδόν 17.000 ενηλίκων στις ΗΠΑ κατά το περασμένο έτος, έδειξαν ότι οι γυναίκες που ασκούνταν για 30 λεπτά τουλάχιστον έξι ημέρες την εβδομάδα ανέφεραν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα στρες σε σχέση με όσες δεν ασκούνταν καθόλου.

Συγκεκριμένα, το 56% των σωματικά ανενεργών γυναικών δήλωσε ότι ένιωθε έντονο στρες, ποσοστό που μειώθηκε στο 45% μεταξύ των γυναικών που κινούσαν το σώμα τους καθημερινά.

Με άλλα λόγια, οι πιθανότητές τους να βιώνουν στρες μειώθηκαν κατά 20%.

Αντίθετα, το όφελος για τους άνδρες ήταν πολύ μικρότερο. Οι άνδρες που γυμνάζονταν καθημερινά εμφάνισαν μείωση του στρες μόλις κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με όσους δεν ασκούνταν (από 43% σε 40%). Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση των πιθανοτήτων στρες κατά 7%.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό το χάσμα οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι γυναίκες αναφέρουν συχνότερα υψηλότερα αρχικά επίπεδα στρες, γεγονός που τους δίνει «περισσότερο περιθώριο βελτίωσης» μέσω της σωματικής δραστηριότητας.

Η μελέτη έδειξε παρόμοιες συνήθειες άσκησης μεταξύ των φύλων, με το 14% των ανδρών και το 12% των γυναικών να γυμνάζονται έξι ή επτά ημέρες την εβδομάδα και το 26% των ανδρών και το 28% των γυναικών να μην ασκούνται καθόλου.

Οι ερευνητές της Gallup επισημαίνουν επίσης ότι ενδέχεται να παίζουν ρόλο κοινωνικοί παράγοντες.

Οι γυναίκες είναι στατιστικά πιο πιθανό να γυμνάζονται με φίλους ή σε ομαδικά προγράμματα, κάτι που προσθέτει ένα επίπεδο κοινωνικής υποστήριξης και μπορεί να μειώσει περαιτέρω το άγχος.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι οι γυναίκες αναφέρουν συχνότερα προβλήματα ύπνου σε σχέση με τους άνδρες, και έτσι το πρόσθετο όφελος της άσκησης στη βελτίωση του ύπνου θα μπορούσε να εξηγεί γιατί οι γυναίκες βιώνουν μεγαλύτερη μείωση του στρες μέσω της σωματικής δραστηριότητας.