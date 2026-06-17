Η τιρζεπατίδη ξεπερνά τη σεμαγλουτίδη σε αποτελέσματα απώλειας βάρους σε πραγματικούς ασθενείς, δείχνει μελέτη

Ομάδες ανταπόκρισης στην απώλεια βάρους που ορίζονται βάσει της μέγιστης απώλειας βάρους σε περίοδο παρακολούθησης δύο ετών.

Οι αγωνιστές των υποδοχέων του πεπτιδίου-1 που μοιάζει με γλυκαγόνη (GLP-1RAs) έχουν γίνει δημοφιλείς για την απώλεια βάρους, αλλά τα αποτελέσματα ποικίλλουν από άτομο σε άτομο και από φάρμακο σε φάρμακο.

Ο Venky Soundararajan και οι συνεργάτες του διερεύνησαν το πλήρες φάσμα αποκρίσεων στην τιρζεπατίδη (π.χ. Mounjaro ή Zepbound) και στη σεμαγλουτίδη (π.χ. Ozempic, Wegovy ή Rybelsus) αναλύοντας ανώνυμα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία για αντιστοιχισμένες ομάδες 10.339 ασθενών που έλαβαν τιρζεπατίδη και 10.339 ασθενών που έλαβαν σεμαγλουτίδη. Στον πραγματικό κόσμο, τα αποτελέσματα κυμάνθηκαν από ελάχιστη απώλεια βάρους έως περισσότερο από 25% μείωση του σωματικού βάρους.

Οι ασθενείς που έλαβαν τιρζεπατίδη έχασαν περισσότερο βάρος από εκείνους που έλαβαν σεμαγλουτίδη (μέση μείωση 14,7% έναντι 10,8% του σωματικού βάρους). Η ομάδα της τιρζεπατίδης είχε σχεδόν διπλάσιους «υψηλά ανταποκρινόμενους», που ορίζονται ως άτομα που έχασαν περισσότερο από 15% του σωματικού τους βάρους σε ένα έτος, σε σύγκριση με την ομάδα της σεμαγλουτίδης. Οι ασθενείς που έλαβαν τιρζεπατίδη παρουσίασαν επίσης λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό, πονοκεφάλους και κόπωση σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν σεμαγλουτίδη.

Γυναίκες και λευκοί ασθενείς που έλαβαν οποιοδήποτε από τα δύο φάρμακα πέτυχαν συχνότερα σημαντική απώλεια βάρους σε σύγκριση με άνδρες, μαύρους και ισπανόφωνους ασθενείς, οι οποίοι ήταν πιο πιθανό να χάσουν λιγότερο από 5% του σωματικού τους βάρους σε ένα έτος. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι λόγοι για αυτές τις δημογραφικές διαφορές είναι άγνωστοι και θα πρέπει να διερευνηθούν.

Οι συγγραφείς δημοσίευσαν την εργασία τους στο PNAS Nexus.