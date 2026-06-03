Ερευνητές του Ινστιτούτου Καρδιάς και Αγγείων του Mass General Brigham διαπίστωσαν ότι τα άτομα με ηπατική στεάτωση, που συνήθως ονομάζεται «λιπώδης νόσος του ήπατος», παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποσότητα μη ασβεστοποιημένης, ευεπίφορης σε ρήξη στεφανιαίας πλάκας και αντιμετωπίζουν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό καρδιαγγειακών επεισοδίων σε σύγκριση με εκείνα χωρίς στεάτωση.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Clinical Gastroenterology and Hepatology, υποδηλώνουν ότι οι αξονικές τομογραφίες καρδιάς μπορεί να προσφέρουν μια ευκαιρία για τον εντοπισμό ασθενών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από πιο επιθετικές στρατηγικές πρόληψης.

«Τα ευρήματά μας αναδεικνύουν ότι η λιπώδης νόσος του ήπατος δεν είναι μόνο μια ηπατική πάθηση, αλλά και ένας σημαντικός δείκτης κινδύνου για καρδιακή νόσο», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Jan Brendel, MD, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας Καρδιαγγειακής Απεικόνισης του Ινστιτούτου Καρδιάς και Αγγείων Mass General Brigham. «Η λιπώδης νόσος του ήπατος μπορεί να ανιχνευθεί σε συνηθισμένες αξονικές τομογραφίες καρδιάς και θα μπορούσε να βοηθήσει στην καθοδήγηση μιας έγκαιρης, προληπτικής θεραπείας».

Για να διερευνήσουν τη συσχέτιση μεταξύ της ηπατικής στεάτωσης, η οποία επηρεάζει περίπου το 30-40% των ενηλίκων στις ΗΠΑ, και της καρδιαγγειακής υγείας, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 3.637 συμμετέχοντες της μελέτης PROMISE, μιας μεγάλης πολυκεντρικής μελέτης ασθενών που αξιολογήθηκαν για πόνο στο στήθος.

Χρησιμοποιώντας αξονικές τομογραφίες καρδιάς, η ομάδα μέτρησε τον όγκο και τη σύσταση της στεφανιαίας πλάκας και αξιολόγησε επίσης την ηπατική στεάτωση, καθώς τμήματα του ήπατος είναι συχνά ορατά εντός του πεδίου σάρωσης. Τα αποτελέσματα της αξονικής έδειξαν ότι λίγο πάνω από το 25% των συμμετεχόντων είχαν ηπατική στεάτωση.

Η απεικόνιση αποκάλυψε ότι οι ασθενείς με ηπατική στεάτωση είχαν 24% αύξηση του όγκου της μη ασβεστοποιημένης πλάκας και 15% αύξηση του συνολικού φορτίου μη ασβεστοποιημένης πλάκας σε σύγκριση με άτομα χωρίς ηπατική στεάτωση. Η μη ασβεστοποιημένη πλάκα είναι μια μαλακότερη μορφή πλάκας που είναι πιο πιθανό να σπάσει και να πυροδοτήσει έναν θρόμβο αίματος σε σύγκριση με την ασβεστοποιημένη πλάκα.

Κατά τη διάρκεια μιας διάμεσης παρακολούθησης 25 μηνών, οι ασθενείς με ηπατική στεάτωση είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν σοβαρά ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά επεισόδια, συμπεριλαμβανομένου θανάτου, καρδιακής προσβολής ή νοσηλείας για ασταθή στηθάγχη, σε σύγκριση με εκείνους χωρίς στεάτωση (4,1% έναντι 2,5%).

Ακόμη και μετά από προσαρμογή για καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, η ηπατική στεάτωση παρέμεινε συσχετισμένη με 69% υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επεισοδίων. Το φορτίο μη ασβεστοποιημένης πλάκας αντιστοιχούσε στο 11% του αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου που σχετίζεται με την ηπατική στεάτωση. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η υψηλού κινδύνου πλάκα μπορεί να αποτελεί μια σημαντική σύνδεση μεταξύ ηπατικής νόσου και καρδιακής νόσου.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να εξετάσουν εάν θεραπείες όπως οι στατίνες υψηλής έντασης ή οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 μπορούν να μειώσουν το φορτίο υψηλού κινδύνου πλάκας σε ασθενείς με ηπατική στεάτωση.