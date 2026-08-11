Η ιδέα ότι τα κόπρανα ενός υγιούς ανθρώπου μπορούν να θεραπεύσουν έναν άρρωστο ακούγεται σαν κάτι βγαλμένο από βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως, η πρακτική της μεταμόσχευσης κοπράνων, γνωστή σήμερα ως FMT (Fecal Microbiota Transplantation), έχει ρίζες που χάνονται στην αρχαιότητα. Σήμερα, επιστρέφει στο προσκήνιο της ιατρικής έρευνας με μια ανανεωμένη υπόσχεση: την αντιμετώπιση των τροφικών αλλεργιών, μιας πάθησης που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Μια αρχαία πρακτική με σύγχρονο όνομα

Η ιστορία της μεταμόσχευσης κοπράνων ξεκινάει πολύ πριν από την εποχή των αντιβιοτικών και των προβιοτικών. Η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση της χρονολογείται τον 4ο αιώνα μ.Χ. στην αρχαία Κίνα. Ο γιατρός Ge Hong, σε ένα ιατρικό του σύγγραμμα, περιέγραψε τη χρήση ενός σκευάσματος που ονόμασε «κίτρινη σούπα» για τη θεραπεία ασθενών με σοβαρή διάρροια και τροφική δηλητηρίαση. Η συνταγή ήταν απλή στην ιδέα της, αν και σίγουρα όχι ευχάριστη στην εκτέλεση: περιελάμβανε την ανάμειξη κοπράνων με νερό, τα οποία στη συνέχεια χορηγούνταν στον ασθενή.

Τους επόμενους αιώνες, παρόμοιες πρακτικές εμφανίστηκαν και σε άλλους πολιτισμούς. Στην Ευρώπη του 16ου αιώνα, για παράδειγμα, ο Γάλλος χειρουργός Ambroise Paré ανέφερε τη χρήση κοπράνων για την αντιμετώπιση πληγών, ενώ τον 18ο αιώνα, κτηνίατροι χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο για να σώσουν ζώα με πεπτικά προβλήματα.

Η αναγέννηση της FMT στη σύγχρονη ιατρική

Παρά την αρχαία της προέλευση, η FMT παρέμεινε στο περιθώριο της επίσημης ιατρικής για αιώνες, θεωρούμενη συχνά ως μια περιθωριακή ή και λαϊκή πρακτική. Η αναγέννησή της ήρθε τις τελευταίες δεκαετίες, όταν η επιστήμη άρχισε να αποκωδικοποιεί τον ρόλο του μικροβιώματος του εντέρου – των τρισεκατομμυρίων μικροοργανισμών που ζουν στο πεπτικό μας σύστημα.

Η καμπή ήρθε το 1958, όταν ο Αμερικανός χειρουργός Dr. Ben Eiseman και η ομάδα του δημοσίευσαν μια μελέτη στην οποία χρησιμοποίησαν FMT για να θεραπεύσουν τέσσερις ασθενείς με σοβαρή κολίτιδα από το βακτήριο Clostridium difficile – μια λοίμωξη που συχνά προκαλείται από την υπερβολική χρήση αντιβιοτικών. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: οι ασθενείς ανάρρωσαν μέσα σε λίγες ημέρες.

Η επιτυχία αυτή άνοιξε τον δρόμο για συστηματικότερη έρευνα. Τη δεκαετία του 1980, ο Αυστραλός γιατρός Thomas Borody άρχισε να χρησιμοποιεί τη μέθοδο για τη θεραπεία ασθενών με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, ενώ τις επόμενες δεκαετίες, η FMT έγινε αποδεκτή ως μια ισχυρή, ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία για την υποτροπιάζουσα λοίμωξη από C. difficile, με ποσοστά επιτυχίας άνω του 90%.

Σήμερα, η FMT θεωρείται μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις για μια σειρά παθήσεων που σχετίζονται με τη δυσβίωση του εντέρου, συμπεριλαμβανομένων των φλεγμονωδών νοσημάτων, του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, αλλά και –όπως δείχνει η πιο πρόσφατη έρευνα– των τροφικών αλλεργιών.

Από τα έντερα στις αλλεργίες: Η σύνδεση με το ανοσοποιητικό

Η σύνδεση μεταξύ του μικροβιώματος και των αλλεργιών είναι ένα σχετικά νέο πεδίο έρευνας. Η βασική ιδέα είναι απλή: το μικροβίωμα του εντέρου δεν βοηθά απλώς στην πέψη· διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση και τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Όταν η ισορροπία των μικροβίων στο έντερο διαταράσσεται, το ανοσοποιητικό μπορεί να αντιδράσει υπερβολικά σε αβλαβείς πρωτεΐνες των τροφίμων, οδηγώντας σε αλλεργικές αντιδράσεις.

Σε μια σειρά προηγούμενων μελετών σε ζώα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μεταφορά κοπράνων από βρέφη με τροφικές αλλεργίες σε ποντίκια προκαλούσε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις στα ζώα. Αντίθετα, τα ποντίκια που έλαβαν δείγματα από υγιή βρέφη προστατεύονταν. Αυτό το εύρημα επιβεβαίωσε ότι το μικροβίωμα παίζει αιτιολογικό ρόλο στις αλλεργίες και ότι η μεταφορά του «σωστού» μικροβιώματος θα μπορούσε να αποτελέσει θεραπεία.

Η μελέτη-σταθμός: Τα «χάπια κοπράνων» σε δράση

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Science Translational Medicine έφερε στο φως εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ερευνητές του Νοσοκομείου Παίδων της Βοστόνης, υπό την καθοδήγηση του Δρ. Talal Chatila, χορήγησαν σε 10 νεαρούς ενήλικες με σοβαρή αλλεργία στα φιστίκια μια μοναδική δόση 36 καψουλών που περιείχαν κατεψυγμένο μικροβίωμα από υγιείς δότες χωρίς τροφικές αλλεργίες.

Τέσσερις μήνες αργότερα, τρεις από τους συμμετέχοντες μπορούσαν να καταναλώσουν πολλά φιστίκια πριν εκδηλώσουν οποιαδήποτε αλλεργική αντίδραση. Σε έναν δεύτερο γύρο της μελέτης, οι ερευνητές πρόσθεσαν μια σύντομη θεραπεία με αντιβιοτικά πριν από τη χορήγηση των χαπιών, με αποτέλεσμα το ποσοστό ανταπόκρισης να ανέλθει στο 60%. Συνολικά, έξι στους 15 συμμετέχοντες (40%) ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. Το όριο αντίδρασής τους αυξήθηκε από λιγότερο από μισό φιστίκι σε ένα έως δύο φιστίκια, μια αλλαγή που μπορεί να σημαίνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια απειλητική για τη ζωή αντίδραση και μια ήπια ενόχληση.

Πώς λειτουργεί; Ο ρόλος των χολικών αλάτων

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης αφορά τον μηχανισμό δράσης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η FMT δεν λειτουργεί απλώς «αντικαθιστώντας» τα βακτήρια. Αντίθετα, τα «καλά» βακτήρια από το μικροβίωμα του δότη φάνηκε να μεταβολίζουν καλύτερα τα χολικά άλατα, αυξάνοντας έτσι την παραγωγή τους.

Τα χολικά άλατα, που παράγονται από το ήπαρ, είναι γνωστά για τον ρόλο τους στην πέψη των λιπών. Ωστόσο, η νέα έρευνα δείχνει ότι έχουν και μια κρίσιμη ανοσολογική λειτουργία: μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων (Tregs), τα οποία είναι υπεύθυνα για την καταστολή των αλλεργικών αντιδράσεων.

Όπως εξήγησε ο Δρ. Chatila: «Η τροφική αλλεργία αντανακλά μια αποτυχία της ανοχής από το στόμα, δηλαδή της διαδικασίας μέσω της οποίας το ανοσοποιητικό σύστημα του εντέρου μαθαίνει να αποδέχεται την τροφή. Αυτό που δείχνει η μελέτη είναι ότι τα σωστά βακτήρια μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση αυτής της διαδικασίας, δρώντας μέσω μεταβολιτών των χολικών οξέων για να ενισχύσουν τα ανοσοκύτταρα που επιβάλλουν την ανοχή».

Το μέλλον: Προς μια τροποποιημένη εκδοχή

Οι ερευνητές δεν σταματούν εδώ. Εργάζονται ήδη σε μια τροποποιημένη εκδοχή των «χαπιών κοπράνων», χρησιμοποιώντας μια καθαρή και συμπυκνωμένη μορφή μικροοργανισμών, η οποία μπορεί να αποθηκεύεται στο ψυγείο για ευκολότερη πρόσβαση.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερες μελέτες που θα επιβεβαιώσουν τα ευρήματα και θα προσδιορίσουν ποιοι ασθενείς είναι πιθανότερο να ωφεληθούν. Όπως σημειώνει η Δρ. Cathryn Nagler, πρωτοπόρος ερευνήτρια στο πεδίο, «αυτή είναι μια σημαντική και συναρπαστική μελέτη, διότι παρέχει την απόδειξη της αρχής ότι η μικροβιακή θεραπεία είναι μια παρέμβαση που θα πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω για τη θεραπεία των τροφικών αλλεργιών».