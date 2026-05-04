Η PatientView δημοσίευσε τα αποτελέσματα της ετήσιας παγκόσμιας έρευνας «The Corporate Reputation of Pharma», 2025/2026. που διεξήχθη Δεκέμβριο 2025 – Μάρτιο 2026. Στην έρευνα συμμετείχαν 2.403 ομάδες ασθενών από 48 διαφορετικές ασθένειες, εκπροσωπώντας συνολικά 36 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως και αξιολόγησαν 47 φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες.

Η εταιρική φήμη του φαρμακευτικού κλάδου παραμένει συνολικά σταθερή κατά την πενταετία 2021–2025, με έντονες αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Το μεγαλύτερο καμπανάκι έρχεται από τον τομέα της πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα το ζήτημα που οι ίδιες οι ομάδες ασθενών θεωρούν κορυφαία προτεραιότητα σε όλο τον κόσμο. Η έρευνα καταγράφει σταδιακή επιδείνωση στην πρόσβαση, αλλά και στην αντίληψη για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών.

Σε επίπεδο εταιρειών, οι φετινές κατατάξεις παρουσιάζουν ασυνήθιστα μεγάλη μεταβλητότητα σε σύγκριση με πέρυσι. Πίσω από αυτή την αστάθεια βρίσκονται κυρίως:

πολιτικές παρεμβάσεις στις ΗΠΑ,

η λήξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patent cliff),

αποτυχίες ή προβλήματα προϊόντων.

Το μήνυμα, όμως, είναι ξεκάθαρο: οι εταιρείες που μείωσαν τη συνεργασία τους με τις ομάδες ασθενών υποβαθμίστηκαν, ενώ όσες τη διατήρησαν ή την ενίσχυσαν ανταμείφθηκαν με ισχυρότερη φήμη.

Στις κορυφαίες θέσεις για το 2025/2026 μεταξύ 47 εταιρειών βρίσκονται η ViiV Healthcare (1η), η Roche/Genentech/Chugai (2η) και η AstraZeneca (3η). Στη λίστα των 15 μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών πρώτη είναι η Roche/Genentech/Chugai, ακολουθεί η AstraZeneca και τρίτη είναι η Novartis.

«Τα ευρήματα αυτής της έρευνας έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες ασθενείς. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι από τις χώρες με τη χαμηλότερη πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα στην Ευρώπη — μόλις 1 στα 5 νέα φάρμακα φτάνει τελικά στους ασθενείς μας. Η συνεργασία ανάμεσα στη φαρμακευτική βιομηχανία και τις ομάδες ασθενών δεν είναι πολυτέλεια· είναι ο μόνος δρόμος για να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα», τονίζει η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛΕΑΝΑ) .