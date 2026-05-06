Η σύγχρονη ογκολογία εξελίσσεται ραγδαία προς πιο στοχευμένες και εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις, με τα λεγόμενα antibody–drug conjugates (ADCs) να αποτελούν ένα από τα πιο καινοτόμα πεδία. Πρόκειται για φάρμακα που συνδυάζουν την ακρίβεια ενός μονοκλωνικού αντισώματος με τη δραστικότητα ενός ισχυρού κυτταροτοξικού παράγοντα, επιτρέποντας την εκλεκτική στόχευση των καρκινικών κυττάρων και περιορίζοντας τη βλάβη στους υγιείς ιστούς.

Ένα νέο υπό διερεύνηση ADC, το QLS5132, έρχεται να δώσει ελπίδα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατηγορία ασθενών: εκείνους με προχωρημένο καρκίνο ωοθηκών ανθεκτικό στην πλατίνα. Η νόσος αυτή χαρακτηρίζεται από δυσμενή πρόγνωση και περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, καθώς οι όγκοι έχουν ήδη αναπτύξει αντίσταση σε βασικά χημειοθεραπευτικά σχήματα που περιλαμβάνουν πλατινούχα φάρμακα.

Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναφέρουν ότι το QLS5132 στοχεύει μια πρωτεΐνη που ονομάζεται CLDN6 (Claudin-6), η οποία εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων των ωοθηκών, ενώ απουσιάζει σχεδόν πλήρως από τους φυσιολογικούς ιστούς. Αυτό το χαρακτηριστικό την καθιστά ιδανικό θεραπευτικό στόχο, καθώς επιτρέπει την εκλεκτική μεταφορά του φαρμάκου στον όγκο. Το μόριο αποτελείται από ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που αναγνωρίζει την CLDN6, συνδεδεμένο με έναν ισχυρό αντικαρκινικό παράγοντα, έναν αναστολέα της τοποϊσομεράσης Ι, σε αναλογία 8:1. Με απλά λόγια, λειτουργεί σαν ένα μόριο, που μεταφέρει τοξική ουσία κατευθείαν στο καρκινικό κύτταρο.

Τα πρώτα δεδομένα προέρχονται από μια κλινική μελέτη φάσης Ι, δηλαδή το αρχικό στάδιο αξιολόγησης ενός νέου φαρμάκου σε ανθρώπους, η οποία παρουσιάστηκε στο American Association for Cancer Research Annual Meeting 2026. Στη μελέτη συμμετείχαν 28 ασθενείς με μέση ηλικία περίπου 57.5 ετών, όλοι με προχωρημένη νόσο που είχε επιδεινωθεί παρά τη χορήγηση καθιερωμένων θεραπειών. Το φάρμακο χορηγήθηκε ενδοφλεβίως κάθε τρεις εβδομάδες, σε διαφορετικά επίπεδα δόσης.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για αυτή τη δύσκολη ομάδα ασθενών. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς παρουσίασαν αντικειμενική ανταπόκριση, δηλαδή σημαντική συρρίκνωση του όγκου, ενώ σχεδόν όλοι εμφάνισαν έλεγχο της νόσου, είτε με μείωση είτε με σταθεροποίηση της εξέλιξης. Τα ποσοστά αυτά είναι αξιοσημείωτα, δεδομένου ότι οι ασθενείς είχαν ήδη εξαντλήσει τις περισσότερες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Εξίσου σημαντικό είναι το προφίλ ασφάλειας. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες έως μέτριες και περιλάμβαναν συμπτώματα όπως ναυτία, απώλεια όρεξης, αναιμία και αδυναμία. Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών εμφάνισε πιο σοβαρές τοξικότητες, κυρίως αιματολογικές, χωρίς όμως να καταγραφούν θάνατοι ή διακοπή θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν παρατηρήθηκαν ορισμένες σοβαρές επιπλοκές που συχνά σχετίζονται με παρόμοιες θεραπείες, όπως πνευμονίτιδα ή εμπύρετη ουδετεροπενία.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης ήταν ότι η αντικαρκινική δράση του QLS5132 φάνηκε να εμφανίζεται ανεξάρτητα από τα επίπεδα έκφρασης της CLDN6. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ασθενείς των οποίων οι όγκοι δεν εξέφραζαν ανιχνεύσιμα επίπεδα της συγκεκριμένης πρωτεΐνης παρουσίασαν ανταπόκριση. Το φαινόμενο αυτό πιθανώς εξηγείται από την ετερογένεια των όγκων, καθώς και από το λεγόμενο “bystander effect”, δηλαδή την ικανότητα του φαρμάκου να επηρεάζει και γειτονικά καρκινικά κύτταρα που δεν φέρουν τον στόχο.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πρόκειται για πρώιμα δεδομένα από μικρό αριθμό ασθενών και χωρίς ομάδα σύγκρισης. Επομένως, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου.

Συνολικά, το QLS5132 αντιπροσωπεύει μια πολλά υποσχόμενη νέα θεραπευτική προσέγγιση για τον καρκίνο των ωοθηκών ανθεκτικό στην πλατίνα. Εάν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν σε επόμενες φάσεις κλινικών μελετών, θα μπορούσε να προσφέρει μια ουσιαστική νέα επιλογή σε ασθενείς με περιορισμένες θεραπευτικές δυνατότητες, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο των στοχευμένων θεραπειών στη σύγχρονη ογκολογία.