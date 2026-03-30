Για πρώτη φορά από το 2018, μια κλινική κατευθυντήρια οδηγία από το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας και την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία για τον έλεγχο και τη διαχείριση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα έχει ενημερωθεί και δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα στο Journal of the American College of Cardiology και στο Circulation. Η νέα οδηγία θα συζητηθεί στις 28 Μαρτίου στην 75η Ετήσια Επιστημονική Σύνοδο του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας στη Νέα Ορλεάνη.

Οι νέες συστάσεις από το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας και την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία δίνουν έμφαση στη μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης και άλλων λιπιδίων, όπως η λιποπρωτεΐνη (α) [Lp(a)].

Πρώιμος έλεγχος και εξατομίκευση: Συνιστώνται έλεγχοι από νεαρή ηλικία (από 9 ετών σε άτομα με οικογενή υπερχοληστερολαιμία), λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό ιστορικό, υποκείμενες παθήσεις (π.χ. ρευματοειδή αρθρίτιδα), πρώιμη εμμηνόπαυση και επιπλοκές εγκυμοσύνης.

Νέος υπολογιστής κινδύνου (PREVENT): Αντικαθιστά την προηγούμενη εξίσωση, υπολογίζει κίνδυνο 10 και 30 ετών για έμφραγμα και εγκεφαλικό από την ηλικία των 30 ετών, ενσωματώνοντας δείκτες νεφρικής λειτουργίας και σακχάρου.

Στόχοι LDL: Γενικός πληθυσμός (χωρίς καρδιαγγειακή νόσο): LDL < 100 mg/dL

Ενδιάμεσος κίνδυνος: LDL < 70 mg/dL

Υψηλός κίνδυνος: LDL < 55 mg/dL

Θεραπεία: Βασικός άξονας η αλλαγή τρόπου ζωής (διατροφή, άσκηση, διακοπή καπνίσματος, υγιές βάρος). Στατίνες παραμένουν πρώτη γραμμή. Για όσους δεν ανταποκρίνονται ή χρειάζονται περαιτέρω μείωση, προστίθενται εζετιμίμπη, μπεμπεδοϊκό οξύ και ενέσιμα μονοκλωνικά αντισώματα PCSK9.

Ενισχυτές κινδύνου και απεικόνιση: Για οριακές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέτρηση hsCRP (φλεγμονή) ή ασβέστιο στις στεφανιαίες (αξονική) για εξατομίκευση της απόφασης.