Μια νέα μελέτη υπό την καθοδήγηση ειδικών του Κέντρου Ανθρώπινης Διατροφής και Άσκησης του Πανεπιστημίου του Newcastle ανέλυσε τα επίπεδα βιταμίνης D σε σχεδόν 300 άτομα από διάφορες περιοχές της βόρειας Βρετανίας.

Τα ευρήματα ανατρέπουν την ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι η έκθεση στον ήλιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αρκεί για την αποκατάσταση των φυσιολογικών επιπέδων βιταμίνης D, ιδιαίτερα σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Journal of Clinical Nutrition.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο ομάδες υψηλού κινδύνου: ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω, καθώς και άτομα από μειονοτικές εθνοτικές ομάδες όλων των ηλικιών. Η ανάλυση έδειξε ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D ήταν εκτεταμένη και στις δύο ομάδες: περισσότεροι από τους μισούς ηλικιωμένους παρουσίαζαν ανεπάρκεια, ενώ τα ποσοστά ήταν ακόμη υψηλότερα μεταξύ των συμμετεχόντων από μειονοτικές εθνοτικές ομάδες.

Το πιο σημαντικό εύρημα, ωστόσο, είναι ότι τα ποσοστά ανεπάρκειας δεν βελτιώθηκαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμη και όταν η ηλιοφάνεια ήταν αυξημένη. Αυτό αμφισβητεί την κοινή αντίληψη ότι η αυξημένη έκθεση στον ήλιο από μόνη της αρκεί για την αποκατάσταση των υγιών επιπέδων βιταμίνης D.

Ο καθηγητής Bernard Corfe, ειδικός στην Ανθρώπινη Διατροφή και Υγεία στο Πανεπιστήμιο του Newcastle και συν-επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε: «Αυτό που είναι εντυπωσιακό στα ευρήματά μας είναι ότι τα επίπεδα βιταμίνης D δεν βελτιώθηκαν, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου συνήθως θα περιμέναμε ανάκαμψη. Για άτομα που ζουν σε περιοχές όπως η βόρεια Αγγλία, αυτό δείχνει ότι η ηλιακή ακτινοβολία από μόνη της μπορεί να μην επαρκεί, ειδικά για τους ηλικιωμένους και εκείνους από μειονοτικές εθνοτικές ομάδες».

Η βιταμίνη D διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην υγεία των οστών και στη γενική ευεξία. Τα χαμηλά επίπεδά της συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, όπως η οστεοπόρωση, η ραχίτιδα και η εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Παρά τη σημασία της, η μελέτη δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να ζουν με χαμηλή βιταμίνη D καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους χωρίς να το γνωρίζουν.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη προσεγγίστηκαν μέσω τοπικών κοινοτικών δράσεων και διαδικτυακά. Κάθε άτομο πραγματοποίησε μια απλή εξέταση αίματος με τρύπημα δακτύλου, και τα δείγματα αναλύθηκαν σε εξειδικευμένο εργαστήριο. Τα δεδομένα ανέδειξαν την ανάγκη για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, όπως σαφέστερη ενημέρωση, σύντομους ελέγχους κατά την επίσκεψη στον γενικό ιατρό και, όπου κρίνεται σκόπιμο, χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D.

Ο καθηγητής Corfe τονίζει: «Το μήνυμα είναι απλό αλλά σημαντικό. Εάν ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, δεν μπορείτε να υποθέσετε ότι περνώντας περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους το καλοκαίρι θα λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε πιο συνεπείς, ετήσιους τρόπους για να υποστηρίζουμε υγιή επίπεδα βιταμίνης D».

Η έρευνα ενισχύει τα στοιχεία σε ένα σχετικά υπομελετημένο πεδίο και παρέχει σαφέστερη εικόνα του διαχρονικού κινδύνου μεταξύ των ευάλωτων πληθυσμών. Η επόμενη φάση της μελέτης θα επικεντρωθεί στη βελτίωση των επιπέδων βιταμίνης D μέσω εξατομικευμένων και πολιτισμικά κατάλληλων προσεγγίσεων, όπως στοχευμένες διατροφικές συμβουλές και ευαίσθητη παροχή υγειονομικής φροντίδας.