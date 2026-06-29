Για δεκαετίες, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είχε έναν κεντρικό στόχο: τη μείωση των κιλών. Όσο περισσότερο βάρος έχανε ένας ασθενής, τόσο πιο επιτυχημένη θεωρούνταν η θεραπεία. Ωστόσο, η σύγχρονη ιατρική αναγνωρίζει πλέον ότι αυτή η προσέγγιση είναι ελλιπής -και δυνητικά επικίνδυνη. Η απώλεια βάρους χωρίς την προστασία του μυϊκού ιστού μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολικές επιπλοκές, μειωμένη λειτουργικότητα και μακροπρόθεσμη υποτροπή.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Nature Medicine φέρνει την επανάσταση: ο συνδυασμός της τιρζεπατίδης (ενός από τα πιο ισχυρά φάρμακα απώλειας βάρους) με το πειραματικό μονοκλωνικό αντίσωμα apitegromab φαίνεται να πετυχαίνει αυτό που μέχρι πρόσφατα φάνταζε σχεδόν αδύνατο -ίδια απώλεια βάρους, αλλά με σχεδόν διπλάσια προστασία των μυών.

Η κλινική δοκιμή φάσης 2, με την ονομασία EMBRAZE, ήταν διπλά τυφλή και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο. Συμμετείχαν 102 ενήλικες με υπερβαρότητα ή παχυσαρκία, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες για 24 εβδομάδες:

Η πρώτη ομάδα έλαβε τιρζεπατίδη σε συνδυασμό με apitegromab (ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που μπλοκάρει τη μυοστατίνη, μια πρωτεΐνη που αναστέλλει την ανάπτυξη των μυών). Η δεύτερη ομάδα έλαβε τιρζεπατίδη σε συνδυασμό με εικονικό φάρμακο.

Η αξιολόγηση της σύστασης του σώματος έγινε με τη μέθοδο DEXA, που επιτρέπει την ακριβή μέτρηση της άλιπης μάζας (μυών) και του λίπους.

Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά. Η συνολική απώλεια βάρους ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες:

Ομάδα συνδυασμού (τιρζεπατίδη + apitegromab): απώλεια 11,2 κιλών.

Ομάδα ελέγχου (τιρζεπατίδη + placebo): απώλεια 12,5 κιλών.

Η κρίσιμη διαφορά, όμως, εντοπίζεται στο τι χάθηκε:

Στην ομάδα του apitegromab, η απώλεια μυϊκής μάζας ήταν μόλις 1,6 κιλά – δηλαδή μόλις το 14,6% της συνολικής απώλειας βάρους.

Στην ομάδα του placebo, η απώλεια μυϊκής μάζας έφτασε τα 3,5 κιλά – το 30,2% της συνολικής απώλειας.

Με άλλα λόγια, η προσθήκη του apitegromab σχεδόν διπλασίασε την προστασία των μυών, αναγκάζοντας τον οργανισμό να αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος της χαμένης μάζας από τον λιπώδη ιστό. Η διαφορά μεταφράζεται σε 1,9 κιλά μεγαλύτερη διατήρηση του μυϊκού ιστού υπέρ της συνδυαστικής θεραπείας.

Ο σκελετικός μυς δεν είναι απλώς ένας ιστός που μας επιτρέπει να κινούμαστε. Είναι ένα ενεργό μεταβολικό όργανο με πολλαπλές ζωτικές λειτουργίες:

Ρυθμίζει το σάκχαρο του αίματος: Οι μύες απορροφούν περίπου το 80% της γλυκόζης μετά από ένα γεύμα. Η διατήρησή τους προστατεύει από τον διαβήτη τύπου 2.

Παράγει μυοκίνες: Πρόκειται για ορμονικά μόρια που επικοινωνούν με το ήπαρ, τον λιπώδη ιστό και τον εγκέφαλο, μειώνοντας τη φλεγμονή και βελτιώνοντας την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Αποτρέπει την υποτροπή: Η απώλεια μυϊκής μάζας επιβραδύνει τον βασικό μεταβολισμό, καθιστώντας ευκολότερη την επαναπρόσληψη βάρους. Η διατήρηση των μυών διασφαλίζει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Η μείωση της μυϊκής απώλειας κατά τη διάρκεια θεραπειών απώλειας βάρους αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Η μελέτη EMBRAZE δείχνει ότι αυτή η πρόκληση μπορεί να αντιμετωπιστεί με στοχευμένες φαρμακολογικές παρεμβάσεις.

Το apitegromab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που μπλοκάρει τη μυοστατίνη, μια πρωτεΐνη που λειτουργεί ως φυσικό «φρένο» στην ανάπτυξη των μυών. Η μυοστατίνη παράγεται από τον οργανισμό για να περιορίζει την υπερβολική μυϊκή ανάπτυξη – ένας μηχανισμός που σε συνθήκες απώλειας βάρους μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία μυϊκή διάσπαση. Μπλοκάροντας τη μυοστατίνη, το apitegromab επιτρέπει στους μύες να διατηρούνται, ακόμη και όταν το σώμα βρίσκεται σε θερμιδικό έλλειμμα.

Στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας, η κλινική δοκιμή έδειξε ότι το προφίλ των παρενεργειών ήταν εξαιρετικά παρόμοιο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν καταγράφηκαν αξιοσημείωτες αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις σε σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα. Αυτό σημαίνει ότι η προσθήκη του apitegromab δεν επιβαρύνει την ανοχή της θεραπείας, ενώ προσφέρει σημαντικά οφέλη στη σύσταση του σώματος.

Όπως επισημαίνει η επίκουρη καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σταυρούσα (Λίνα) Πάσχου, τα αποτελέσματα της μελέτης EMBRAZE εισάγουν μια θεμελιώδη αλλαγή φιλοσοφίας στην ιατρική κοινότητα.

«Η επιτυχής έκβαση του αγώνα κατά της παχυσαρκίας παύει να μετράται μονοδιάστατα με τους δείκτες της ζυγαριάς. Η επόμενη γενιά θεραπευτικών σχημάτων αναμένεται να βασιστεί σε τέτοιες συνδυαστικές μεθόδους, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή απώλεια λίπους, προστατεύοντας παράλληλα το μυϊκό σύστημα και εγγυώμενες μια υγιέστερη και πιο σταθερή μεταβολική πορεία για τον ασθενή.»

Η μελέτη EMBRAZE ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά θεραπειών παχυσαρκίας, όπου οι συνδυασμοί φαρμάκων θα στοχεύουν όχι μόνο στην απώλεια βάρους αλλά και στην ποιοτική ανασύσταση του σώματος. Η στρατηγική του «διπλού χτυπήματος» – μείωση λίπους και προστασία μυών – αναμένεται να αποτελέσει το νέο πρότυπο φροντίδας.

Παράλληλα, η επιτυχία του apitegromab ανοίγει νέους ορίζοντες για την έρευνα της μυοστατίνης. Πέρα από την παχυσαρκία, η αναστολή της μυοστατίνης έχει μελετηθεί σε σαρκοπενία (απώλεια μυϊκής μάζας λόγω γήρανσης), μυϊκές δυστροφίες και άλλες καταβολικές καταστάσεις. Τα ευρήματα της μελέτης EMBRAZE θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες εφαρμογές στην αντιμετώπιση της μυϊκής απώλειας σε διάφορα κλινικά πλαίσια.