Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neurology, διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη διακύμανση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου συσχετίστηκε με φτωχότερη γνωστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της επίλυσης προβλημάτων και της μνήμης.

Η υψηλότερη μέση αρτηριακή πίεση σε 24 ώρες συσχετίστηκε επίσης με περισσότερες ενδείξεις αγγειακής εγκεφαλικής βλάβης.

Ενώ η υψηλή αρτηριακή πίεση, ή υπέρταση, έχει από καιρό αναγνωριστεί ως παράγοντας κινδύνου για γνωστική έκπτωση, λιγότερα ήταν γνωστά για τον αντίκτυπο των αλλαγών στην αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Turner για την Υγεία του Εγκεφάλου και την Ψυχική Υγεία στη Σχολή Ψυχολογικών Επιστημών του Monash χρησιμοποίησαν συσκευές συνεχούς παρακολούθησης για να καταγράψουν την αρτηριακή πίεση 225 Αυστραλών ηλικίας μεταξύ 55 και 80 ετών για 24 ώρες.

Η πρώτη συγγραφέας Madeline Gibson, υποψήφια διδάκτορας στην Κλινική Νευροψυχολογία στο Monash, δήλωσε ότι η μελέτη αναδεικνύει αρκετούς πιθανούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η μη φυσιολογική αρτηριακή πίεση συμβάλλει στην άνοια, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης στις οδούς λευκής ουσίας του εγκεφάλου και της αλλοιωμένης λειτουργίας του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, του προστατευτικού συστήματος διήθησης του εγκεφάλου.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι η αρτηριακή πίεση σχετίζεται με λεπτές εγκεφαλικές αλλαγές που μπορούν να συμβούν πολύ πριν γίνουν εμφανή προβλήματα μνήμης ή σκέψης», δήλωσε η Gibson. «Ακόμη και μια μέτρια αύξηση στη διακύμανση της αρτηριακής πίεσης συνδέθηκε με χαμηλότερη απόδοση σε γνωστικές δοκιμασίες, ισοδύναμη με περίπου επτά χρόνια επιπλέον γήρανσης».

Ο επικεφαλής συγγραφέας, καθηγητής Matthew Pase, δήλωσε ότι η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της παρατεταμένης παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης για την καλύτερη κατανόηση του τι συμβαίνει σε ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. «Η έρευνα δείχνει ότι οι τυπικές μετρήσεις αρτηριακής πίεσης που λαμβάνονται στο ιατρείο ενός γιατρού μπορεί να μην παρέχουν την πλήρη εικόνα», δήλωσε ο καθηγητής Pase.