Το μέσο λίτρο εμφιαλωμένου νερού έχει σχεδόν ένα τέταρτο εκατομμύριο αόρατα κομμάτια από μικροσκοπικάπλαστικά, τα οποία ανιχνεύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν για πρώτη φορά με μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας διπλό λέιζερ.

Οι επιστήμονες υπολόγιζαν από καιρό ότι υπήρχαν πολλά μικροσκοπικά πλαστικά, αλλά μέχρι οι ερευνητές στα Πανεπιστήμια της Κολούμπια και του Ράτγκερς να κάνουν τους υπολογισμούς τους, δεν ήξεραν πόσα ή τι είδους. Εξετάζοντας πέντε δείγματα το καθένα από τις τρεις κοινές μάρκες εμφιαλωμένου νερού, οι ερευνητές βρήκαν ότι τα επίπεδα των σωματιδίων κυμαίνονταν από 110.000 έως 400.000 ανά λίτρο, κατά μέσο όρο σε περίπου 240.000, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Πρόκειται για σωματίδια που έχουν μέγεθος μικρότερο από ένα μικρό (εκατομμυριοστό του μέτρου). Μια ανθρώπινη τρίχα έχει πλάτος περίπου 83 μικρά. Προηγούμενες μελέτες εξέτασαν ελαφρώς μεγαλύτερα μικροπλαστικά. Περίπου 10 έως 100 φορές περισσότερα νανοπλαστικά από τα μικροπλαστικά ανακαλύφθηκαν στο εμφιαλωμένο νερό, σύμφωνα με τη μελέτη.

Μεγάλο μέρος του πλαστικού φαίνεται να προέρχεται από το ίδιο το μπουκάλι και το φίλτρο μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης που χρησιμοποιείται για να κρατήσει μακριά άλλους ρύπους, δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Naixin Qian, φυσικοχημικός από το Κολούμπια. Δεν αποκάλυψε τις τρεις μάρκες επειδή οι ερευνητές θέλουν περισσότερα δείγματα προτού ξεχωρίσουν μια μάρκα και θέλουν να μελετήσουν περισσότερες μάρκες. Ωστόσο, είπε ότι ήταν κοινές και τις αγόρασαν στα WalMart.

Οι ερευνητές ακόμα δεν μπορούν να απαντήσουν στο μεγάλο ερώτημα: είναι αυτά τα νανοπλαστικά επιβλαβή για την υγεία; «Αυτό είναι υπό εξέταση. Δεν ξέρουμε αν είναι επικίνδυνα ή πόσο», δήλωσε η συν-συγγραφέας Phoebe Stapleton, τοξικολόγος στο Rutgers. «Γνωρίζουμε ότι εισέρχονται στους ιστούς των θηλαστικών και η τρέχουσα έρευνα εξετάζει τι κάνουν στα κύτταρα».

Η Διεθνής Ένωση Εμφιαλωμένου Νερού ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη τυποποιημένων μεθόδων μέτρησης και καμία επιστημονική συναίνεση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των νανο- και μικροπλαστικών σωματιδίων συνεπώς οι αναφορές στα μίντια δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από το να δημιουργούν άσκοπο φόβο στους καταναλωτές». Το Αμερικανικό Συμβούλιο Χημείας, το οποίο εκπροσωπεί τους κατασκευαστές πλαστικών, αρνήθηκε να σχολιάσει για την ώρα.

Οι τέσσερις συν-συγγραφείς που ρωτήθηκαν είπαν ότι περιόρισαν τη χρήση του εμφιαλωμένου νερού μετά τη διεξαγωγή της μελέτης.

Ο Wei Min, ο φυσικοχημικός της Κολούμπια που πρωτοστάτησε στην τεχνολογία διπλού μικροσκοπίου λέιζερ, είπε ότι μείωσε τη χρήση του εμφιαλωμένου νερού στο μισό. Πριν από περίπου 15 χρόνια, ο Min εφηύρε την τεχνολογία διπλού μικροσκοπίου λέιζερ που προσδιορίζει συγκεκριμένες ενώσεις από τις χημικές τους ιδιότητες και τον τρόπο που αντηχούν όταν εκτίθενται στα λέιζερ.

Αλλά ο συν-συγγραφέας της μελέτης Beizhan Yan, ένας περιβαλλοντικός χημικός από την Κολούμπια που αύξησε τη χρήση του νερού βρύσης, είπε ότι τα ίδια τα φίλτρα μπορεί να είναι πρόβλημα με την εισαγωγή πλαστικών.