Ιογενείς λοιμώξεις όπως η Covid και η γρίπη ενδέχεται να ξυπνούν κοιμισμένα καρκινικά κύτταρα σε πρώην καρκινοπαθείς και να οδηγούν στην εμφάνιση μεταστατικών όγκων, συμπεραίνει μελέτη που έγινε σε ποντίκια.

Είναι γνωστό ότι τα κύτταρα αυτά μπορούν να παραμείνουν σε ύπνωση για δεκαετίες, πριν τελικά ξυπνήσουν για να δημιουργήσουν νέους όγκους. Περίπου το ένα τέταρτο των ασθενών που επιζούν από καρκίνο του μαστού εμφανίζουν τελικά μεταστάσεις λόγω αυτού του φαινομένου.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature υποδεικνύει ότι τα κοιμισμένα καρκινικά κύτταρα μπορούν να ξυπνήσουν λόγω των φλεγμονωδών αντιδράσεων που προκαλούνται από ιογενείς λοιμώξεις.

Εξετάζοντας δεδομένα της πανδημίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η λοίμωξη Covid συνδέεται με διπλασιασμό του κινδύνου θανάτου από καρκίνο. Τα ευρήματα «είναι δραματικά», σχολίασε ο Τζέιμς ΝτεΓκρέγκορι, του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στην Ορόρα, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Οι ερευνητές απομόνωσαν καρκινικά κύτταρα από ποντίκια που είχαν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να εμφανίζουν καρκίνο του μαστού. Τα κύτταρα μεταφέρθηκαν σε άλλα όργανα, όπως οι πνεύμονες, και στη συνέχεια τα πειραματόζωα εκτέθηκαν είτε στον κορωνοϊό είτε στον ιό της γρίπης. Τα καρκινικά κύτταρα ενεργοποιήθηκαν μόλις λίγες ημέρες μετά τη λοίμωξη, οπότε άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και να δημιουργούν μεταστάσεις.

Η ανάλυση υποδεικνύει ότι η ενεργοποίηση των κυττάρων αυτών οφείλεται στην ιντερλευκίνη-6, μια ουσία του ανοσοποιητικού συστήματος που ενισχύει τις άμυνες έναντι ιών. Σε ποντίκια που είχαν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να μην παράγουν ιντερλευκίνη-6, τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονταν με πολύ μικρότερη ταχύτητα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως η λοίμωξη δεν ήταν αρκετή για να προκαλέσει μεταστάσεις, δεδομένου ότι τα καρκινικά κύτταρα επανήλθαν σε λανθάνουσα κατάσταση περίπου δύο εβδομάδες μετά την αρχική έκθεση στον ιό, χωρίς όμως να μειωθεί ο αριθμός τους. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μια σειρά διαδοχικών λοιμώξεων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο επικίνδυνων μεταστάσεων.

Μέχρι να υπάρξουν τελικές απαντήσεις, συνέστησε ο ΝτεΓκρέγκορι, οι ασθενείς που έχουν επιζήσει από τον καρκίνο, καλό θα ήταν να εμβολιάζονται κατά της Covid-19 και της γρίπης και να προσέχουν τις αναπνευστικές λοιμώξεις.