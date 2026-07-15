Μια μεγάλη νέα διεθνής μελέτη με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Curtin διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος διαβήτη δεν αφορά μόνο το σωματικό βάρος ή την παχυσαρκία, αποκαλύπτοντας ότι η υγεία των μυών πιθανότατα διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο αν οι άνθρωποι αναπτύσσουν τη νόσο.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε σε ένα από τα κορυφαία παγκόσμια περιοδικά για τον διαβήτη, το Diabetes Care, είδε τους ερευνητές από τη Σχολή Πληθυσμιακής Υγείας του Curtin και το Κέντρο Αριστείας για την Άνοια στο Ινστιτούτο Curtin enAble να αναλύουν δεδομένα υγείας από σχεδόν 480.000 ενήλικες σε διάστημα 14 ετών – όλοι εκ των οποίων δεν είχαν διαβήτη στην αρχή της μελέτης.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι τα άτομα τόσο με υπερβολικό σωματικό λίπος όσο και κακή υγεία των μυών – μια κατάσταση γνωστή ως σαρκοπενική παχυσαρκία – είχαν πάνω από τρεισήμισι φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με άτομα με υγιή σύσταση σώματος.

Βρέθηκε επίσης ότι τα άτομα με σαρκοπενική παχυσαρκία είχαν 19% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με άτομα με παχυσαρκία μόνο, και 91% περισσότερες πιθανότητες σε σύγκριση με άτομα με χαμηλή μυϊκή μάζα και δύναμη (σαρκοπενία) μόνο.

Ο πρώτος συγγραφέας και υποψήφιος διδάκτορας Zhongyang Guan δήλωσε ότι τα ευρήματα αμφισβητούν την κοινή αντίληψη ότι ο κίνδυνος διαβήτη καθορίζεται κυρίως από το σωματικό βάρος.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ότι το υπερβολικό βάρος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, αλλά τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η υγεία των μυών είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ», δήλωσε ο Guan. Άτομα με τόσο υπερβολικό σωματικό λίπος όσο και χαμηλή μυϊκή μάζα είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με εκείνα με παχυσαρκία μόνο. Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να κοιτάμε πέρα από τον αριθμό στη ζυγαριά κατά την αξιολόγηση του κινδύνου διαβήτη, καθώς η διατήρηση της μυϊκής δύναμης και της μυϊκής μάζας μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με τη διαχείριση του σωματικού βάρους».

Η μελέτη διαπίστωσε ότι σχεδόν το 15% των ατόμων με σαρκοπενική παχυσαρκία ανέπτυξαν διαβήτη τύπου 2 εντός 10 ετών, σε σύγκριση με περίπου 11% των ατόμων με παχυσαρκία μόνο και μόλις 3% των ατόμων χωρίς σαρκοπενία ή παχυσαρκία.

Η σύνδεση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή μεταξύ των γυναικών και των ενηλίκων κάτω των 60 ετών.

Ο επικεφαλής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, καθηγητής Mario Siervo, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα υποστηρίζουν μια ευρύτερη προσέγγιση για την πρόληψη του διαβήτη.

«Οι επαγγελματίες υγείας παρακολουθούν τακτικά το σωματικό βάρος και την παχυσαρκία, αλλά τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η αξιολόγηση της υγείας των μυών θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου νωρίτερα», δήλωσε ο Siervo. «Καθώς οι πληθυσμοί γερνούν και τα ποσοστά παχυσαρκίας συνεχίζουν να αυξάνονται, η διατήρηση της υγείας των μυών μέσω της τακτικής φυσικής δραστηριότητας και των υγιεινών συνηθειών ζωής θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση του βάρους του διαβήτη τύπου 2».

Η Διευθύντρια Κλινικών Υπηρεσιών της Diabetes WA, Jessica Weiss, δήλωσε ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μύες στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και αντανακλούν αυτό που οι επαγγελματίες υγείας βλέπουν από πρώτο χέρι. «Γνωρίζουμε ότι οι μύες μας χρησιμοποιούν μεγάλο μέρος της γλυκόζης μας ως καύσιμο, και η εργασία τους κατά τη διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βοηθήσουμε στην κατανάλωση της γλυκόζης από το αίμα μας και στη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης», δήλωσε η Weiss. «Η φυσική δραστηριότητα μειώνει επίσης την αντίσταση του σώματός μας στην ινσουλίνη, ένα σημαντικό στοιχείο στον διαβήτη τύπου 2. Όσο περισσότερους μύες έχουμε και όσο πιο τακτικά τους χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερα εξοπλισμένα είναι τα σώματά μας για να προλάβουν ή να διαχειριστούν τον διαβήτη τύπου 2».