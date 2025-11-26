Μια μετα-ανάλυση μεγάλης κλίμακας, με επικεφαλής τον πρώτο συγγραφέα Wei Yu Chua από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης και τον Eng-King Tan από το Εθνικό Ινστιτούτο Νευροεπιστημών και την Ιατρική Σχολή Duke-NUS στη Σιγκαπούρη, δείχνει ότι οι ενήλικες που νοσηλεύονται με λοιμώξεις έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Αυτά τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Aging, είναι ιδιαίτερα σημαντικά καθώς οι παγκόσμιοι πληθυσμοί γερνούν και οι νοσηλείες για λοιμώξεις αυξάνονται, αναδεικνύοντας μια πιθανή νέα προσέγγιση για την πρόληψη της άνοιας.

Από τις 1.900 μελέτες που εξετάστηκαν αρχικά, συμπεριλήφθηκαν για ανάλυση 16 μελέτες που περιελάμβαναν 4.266.276 ασθενείς. Καθώς οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα, αυτό καθιστά τη μελέτη την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση μέχρι σήμερα σχετικά με τη σχέση μεταξύ της νοσηλείας που σχετίζεται με λοιμώξεις και της μακροχρόνιας υγείας του εγκεφάλου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η νοσηλεία για λοίμωξη αύξησε τον κίνδυνο άνοιας κάθε αιτιολογίας κατά 83%.

Μεταξύ των τύπων λοιμώξεων που μελετήθηκαν, η σήψη έφερε τον υψηλότερο κίνδυνο, ακολουθούμενη από την πνευμονία, τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος και τις λοιμώξεις του δέρματος ή των μαλακών ιστών. Ο κίνδυνος ανάπτυξης αγγειακής άνοιας ήταν σημαντικά υψηλότερος από αυτόν της νόσου Αλτσχάιμερ.

Μια πιθανή εξήγηση για τη σχέση μεταξύ λοιμώξεων και άνοιας είναι ότι οι λοιμώξεις προκαλούν συστηματική φλεγμονή που μπορεί να φτάσει στον εγκέφαλο.