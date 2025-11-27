Μια πειραματική θεραπεία, βασισμένη σε mRNA και σχεδιασμένη για την καταπολέμηση βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά, είχε επιτυχία σε προκλινικές μελέτες, όπως αναφέρουν ερευνητές από την Ιατρική Σχολή Icahn στο Mount Sinai σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature Biotechnology».

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι σε προκλινικές μελέτες σε ποντίκια και σε ανθρώπινο ιστό πνευμόνων στο εργαστήριο, η θεραπεία επιβράδυνε την ανάπτυξη των βακτηρίων, ενίσχυσε τη δραστηριότητα των ανοσοκυττάρων και μείωσε τη βλάβη του πνευμονικού ιστού σε μοντέλα πνευμονίας ανθεκτικής σε πολλαπλή θεραπευτική αγωγή.

«Αν και βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο και έχουμε δοκιμάσει αυτήν την προσέγγιση μόνο σε προκλινικά μοντέλα, τα αποτελέσματα θέτουν σημαντικά θεμέλια για μελλοντικές θεραπείες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον τρόπο με τον οποίο δρουν τα παραδοσιακά αντιβιοτικά», επισημαίνει ο Ξουτσένγκ Χου, κύριος συγγραφέας της μελέτης και επίκουρος καθηγητής Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας στην Ιατρική Σχολή Icahn.

Η πειραματική θεραπεία λειτουργεί παρέχοντας στον ασθενή mRNA που δίνει εντολή στο σώμα να παράγει μια ειδική πρωτεΐνη καταπολέμησης λοιμώξεων, η οποία έχει σχεδιαστεί για να επιτελεί δύο λειτουργίες στο σημείο της λοίμωξης: να διασπά άμεσα τα επιβλαβή βακτήρια και να στρατολογεί ανοσοκύτταρα για να τα απομακρύνουν.

Για να εισαχθεί με ασφάλεια το mRNA στο σώμα, οι ερευνητές το συσκεύασαν μέσα σε λιπιδικά νανοσωματίδια — μικροσκοπικές φυσαλίδες με βάση το λίπος που χρησιμοποιούνται συνήθως στα εμβόλια mRNA. Αυτά τα νανοσωματίδια προστατεύουν το mRNA καθώς μετακινείται στο σώμα και βοηθούν στην είσοδό του στα κύτταρα. Περιέχουν επίσης ένα επιπλέον συστατικό που συμβάλλει στον περιορισμό της επιβλαβούς φλεγμονής.

Οι λοιμώξεις που είναι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά αποτελούν μια αυξανόμενη παγκόσμια απειλή, προκαλώντας περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο και συμβάλλοντας σε σχεδόν πέντε εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερες από τρία εκατομμύρια λοιμώξεις εμφανίζονται ετησίως, προκαλώντας έως και 48.000 θανάτους και κοστίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε υγειονομική περίθαλψη. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αντοχή αυξάνεται σχεδόν σε όλα τα κύρια βακτηριακά είδη, θέτοντας σε κίνδυνο συνήθεις χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες καρκίνου και τη φροντίδα των νεογνών.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις προκλινικές μελέτες και τελικά να προχωρήσουν σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της δοσολογίας και της αποτελεσματικότητας.