Η ανεξήγητη γρήγορη απώλεια βάρους σε ηλικιωμένους μπορεί να είναι σημάδι υποκείμενης νόσου και μπορεί να συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο πτώσεων και καταγμάτων, καθώς και με χειρότερη μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

Η κατανόηση των παραγόντων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταχεία απώλεια βάρους παραμένει ανεπαρκής, με τις τρέχουσες θεραπείες να περιλαμβάνουν τη διόρθωση μη βέλτιστων συμπεριφορών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

Νέα έρευνα από την μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Edith Cowan (ECU), Δρ. Cassandra Smith, βρήκε ότι η ασβέστωση της κοιλιακής αορτής (AAC), ένας δείκτης προχωρημένης νόσου των αιμοφόρων αγγείων, συνδέθηκε με υψηλότερο κίνδυνο ταχείας απώλειας βάρους σε 929 ηλικιωμένες γυναίκες που συμμετείχαν σε η μελέτη. Η εργασία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology.

Η ταχεία απώλεια βάρους ορίζεται ως μια μεγαλύτερη από 5% μείωση του σωματικού βάρους εντός οποιουδήποτε διαστήματος 12 μηνών.

«Η ταχεία απώλεια βάρους, όταν συμβαίνει σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να είναι σημάδι κακών πραγμάτων, όπως η πρώιμη ιδρυματοποίηση, η γνωστική εξασθένηση, η νόσος Αλτσχάιμερ και να αποτελεί υψηλότερο κίνδυνο για πτώσεις και κατάγματα», είπε η Smith.

Κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς παρατήρησης, το 39,4% των γυναικών παρουσίασαν ταχεία απώλεια βάρους, η οποία συσχετίστηκε με 49% αύξηση του κινδύνου θανάτου τα επόμενα 9,5 χρόνια. Αυτός ο κίνδυνος θανάτου αυξήθηκε στο 87% σε γυναίκες που παρουσίασαν ταχεία απώλεια βάρους άνω του 10% σε διάστημα 12 μηνών.

Εξετάζοντας 1 στις 2 γυναίκες που είχαν μέτρια έως εκτεταμένη AAC, βρέθηκε ότι είχαν 36% και 58% περισσότερες πιθανότητες να έχουν ταχεία απώλεια βάρους κατά τη διάρκεια των πέντε ετών. Τα αποτελέσματα παρέμειναν παρόμοια μετά την προσαρμογή για διατροφικούς παράγοντες, αρτηριακή πίεση και χοληστερόλη. Είναι σημαντικό ότι αυτή η σύνδεση εξακολουθούσε να παρατηρείται σε γυναίκες που πληρούσαν τις συστάσεις για πρωτεΐνες και ενέργεια και σωματική δραστηριότητα.

Η Smith είπε ότι οι εξηγήσεις για τη σχέση μεταξύ AAC και ταχείας απώλειας βάρους είναι ασαφείς. Μια υπόθεση είναι ότι η AAC θα μπορούσε να περιορίσει τη ροή του αίματος στο έντερο, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. «Αυτό έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ηλικιωμένα άτομα που παρουσιάζουν ταχεία απώλεια βάρους», είπε η Smith.

«Η παραδοσιακή προσέγγιση θα ήταν η αύξηση της πρόσληψης πρωτεϊνών και ενέργειας, αλλά τα δεδομένα μας δείχνουν ότι θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι η αγγειακή νόσος που οδηγεί αυτή την απώλεια βάρους, οπότε η χρήση των παραδοσιακών προσεγγίσεων μπορεί να μην βοηθήσει στη σύνθεση του σώματος. Δεδομένων των κακών αποτελεσμάτων που συνήθως συνδέονται με την ταχεία απώλεια βάρους σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, η AAC μπορεί να είναι ένα εργαλείο για τον εντοπισμό εκείνων των ηλικιωμένων γυναικών με τον υψηλότερο κίνδυνο. Ανοίγει επίσης την πόρτα σε μια ευκαιρία για τον έλεγχο του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων και την εξέταση της νόσου σε άλλα αγγειακά κανάλια ή όργανα που μπορεί να επηρεάζουν τη σύνθεση του σώματος».

Τα επόμενα βήματα αυτής της έρευνας είναι η αναπαραγωγή των ευρημάτων και η διεξαγωγή μελετών με μέτρα ροής αίματος και την ικανότητα παρακολούθησης της απορρόφησης μακροθρεπτικών συστατικών.

