Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS Medicine παρακολούθησε περισσότερα από 167.000 παιδιά στην Ουαλία από το 2009 έως το 2016. Διαπίστωσε ότι τα παιδιά μητέρων που είχαν κατάθλιψη κατά την κύηση παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων διαταραχών του φάσματος του αυτισμού, ΔΕΠΥ και μαθησιακών δυσκολιών. Το βασικό εύρημα είναι ότι ο κίνδυνος υπάρχει ανεξάρτητα από το αν η μητέρα έλαβε ή όχι αντικαταθλιπτικά. Ωστόσο, τα αντικαταθλιπτικά μπορεί να κρύβουν έναν επιπλέον κίνδυνο, ο οποίος όμως δεν πρέπει να αποσπάται από τη σοβαρότητα της μη θεραπευμένης κατάθλιψης.

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:

Παιδιά μητέρων που δεν είχαν κατάθλιψη και δεν έλαβαν αντικαταθλιπτικά: 20 στα 100 είχαν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παιδιά μητέρων με κατάθλιψη που δεν έλαβαν θεραπεία: 24 στα 100.

Παιδιά μητέρων με κατάθλιψη που έλαβαν αντικαταθλιπτικά: 27 στα 100.

Η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα (20 έναντι 24 στα 100) είναι σημαντική. Η διαφορά ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη ομάδα (24 έναντι 27 στα 100) είναι μικρότερη, μόλις τρία επιπλέον παιδιά στα 100.

Πώς έγινε η μελέτη

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ιατρικά και σχολικά αρχεία από την Ουαλία, καλύπτοντας όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 2009 και 2016. Παρακολούθησαν τα παιδιά μέχρι το 2022. Συσχέτισαν τις διαγνώσεις κατάθλιψης ή τη χρήση αντικαταθλιπτικών από τις μητέρες με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Οι ανάγκες αυτές περιλάμβαναν διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, μαθησιακές δυσκολίες, συμπεριφορικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι η μελέτη είναι παρατηρητική. Δείχνει συσχέτιση, όχι αιτιώδη σχέση. Δεν μπορεί να αποδείξει ότι η κατάθλιψη της μητέρας προκαλεί νευροαναπτυξιακές διαταραχές στο παιδί. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο, όπως γενετικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί.

Οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα για τα αντικαταθλιπτικά ενδέχεται να επηρεάζονται από το γεγονός ότι οι γυναίκες με σοβαρότερη κατάθλιψη είναι πιο πιθανό να λάβουν φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή, η διαφορά των τριών επιπλέον παιδιών στα 100 μπορεί να μην οφείλεται στο φάρμακο, αλλά στη σοβαρότητα της ίδιας της κατάθλιψης.

Το πιο σημαντικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι η κατάθλιψη κατά την κύηση από μόνη της σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο νευροαναπτυξιακών διαταραχών στο παιδί. Αυτό σημαίνει ότι η μη θεραπευμένη κατάθλιψη δεν είναι αθώα. Οι επιπτώσεις της μπορεί να είναι σοβαρές, τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι ο όποιος πιθανός κίνδυνος της φαρμακευτικής αγωγής πρέπει να σταθμίζεται με τους κινδύνους της μη θεραπευμένης κατάθλιψης. Η μη θεραπευμένη κατάθλιψη σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο επιλόχειας κατάθλιψης, με δυσκολίες στη σχέση μητέρας-βρέφους και με άλλα προβλήματα υγείας.

Η μελέτη αυτή αγγίζει ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της μαιευτικής και ψυχιατρικής φροντίδας. Οι γυναίκες που λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά κατά την κύηση συχνά αισθάνονται ενοχές ή αμφιβολίες. Η μελέτη δεν λέει ότι πρέπει να σταματήσουν τα φάρμακα. Λέει ότι η κατάθλιψη χρειάζεται αντιμετώπιση και ότι η απόφαση για τη θεραπεία πρέπει να λαμβάνεται από κοινού με τον γιατρό, σταθμίζοντας τα οφέλη και τους κινδύνους.

Τι μπορεί να κάνει ο αναγνώστης

Αν μια γυναίκα έχει κατάθλιψη κατά την κύηση ή σχεδιάζει εγκυμοσύνη και λαμβάνει αντικαταθλιπτικά, είναι σημαντικό να συζητήσει με τον γιατρό της. Η συζήτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

Τη σοβαρότητα της κατάθλιψης.

Τα οφέλη της θεραπείας για τη μητέρα και το παιδί.

Τους πιθανούς κινδύνους της φαρμακευτικής αγωγής.

Εναλλακτικές ή συμπληρωματικές θεραπείες, όπως ψυχοθεραπεία.

Την παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού μετά τη γέννα.

Η απόφαση δεν είναι εύκολη. Αλλά η ενημέρωση και η συνεργασία με ειδικούς είναι το πρώτο βήμα.

Βιβλιογραφία

PLOS Medicine. (2026). Prenatal exposure to depression and neurodevelopmental disorders: A population-based cohort study of 167,000 children in Wales.