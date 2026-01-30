Περισσότεροι από 236.000 άνθρωποι ζουν με άνοια στην Ελλάδα το 2025, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει τις 330.000 έως το 2050, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Alzheimer Europe με τίτλο «Η επικράτηση της άνοιας στην Ευρώπη 2025».

Ειδικότερα, για το 2025 εκτιμάται ότι 236.473 άτομα πάσχουν από άνοια, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 2,38% του συνολικού πληθυσμού. Από αυτούς, 80.562 είναι άνδρες και 155.911 γυναίκες, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των γυναικών, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η επικράτηση της άνοιας αυξάνεται σημαντικά μετά τα 65 έτη: στις ηλικίες 75–79 ετών καταγράφονται 37.143 περιστατικά, στις ηλικίες 80–84 ετών 41.917, στις ηλικίες 85–89 ετών 54.812, ενώ στους άνω των 90 ετών ο αριθμός ανέρχεται σε 65.377 άτομα.

Η επιβάρυνση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες δεκαετίες. Το 2050, ο συνολικός αριθμός των ατόμων με άνοια στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 334.109, δηλαδή το 3,79% του πληθυσμού. Από αυτούς, 118.198 θα είναι άνδρες και 215.911 γυναίκες. Ιδιαίτερα υψηλή προβλέπεται η συγκέντρωση περιστατικών στις πολύ προχωρημένες ηλικίες: στους άνω των 90 ετών εκτιμάται ότι θα ζουν με άνοια 108.143 άτομα, ενώ στις ηλικίες 85–89 ετών τα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τις 75.050. Στις ηλικίες 80–84 ετών προβλέπονται 64.842 περιστατικά.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Alzheimer Europe προειδοποιεί ότι ο αριθμός των ατόμων με άνοια θα συνεχίσει να αυξάνεται ραγδαία, εάν δεν υπάρξουν έγκαιρες και επαρκείς παρεμβάσεις. Η μη επαρκής επένδυση στα συστήματα υγείας, φροντίδας και κοινωνικής προστασίας, καθώς και στην έρευνα και την πρόληψη, αναμένεται να επιδεινώσει σημαντικά τις μελλοντικές προκλήσεις.

Η έκθεση επισημαίνει ότι τρεις χώρες –η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία– θα συγκεντρώνουν πάνω από 7 εκατομμύρια περιστατικά άνοιας έως το 2050, δηλαδή περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι στη Γερμανία θα υπάρχουν 2,7 εκατομμύρια άτομα με άνοια, στη Γαλλία 2,3 εκατομμύρια και στην Ιταλία 2,2 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η επικράτηση της άνοιας διπλασιάζεται κάθε 5–10 χρόνια μετά τα 65 έτη, φτάνοντας περίπου στο 1% στις ηλικίες 65–69, στο 8% στις ηλικίες 75–79, στο 11–13% στις ηλικίες 80–84 και έως το 45% στους άνω των 90 ετών.

Όπως τονίζει η Alzheimer Europe, η γνώση της επικράτησης της άνοιας είναι κρίσιμη για την κατανόηση του μεγέθους της πρόκλησης, τον σχεδιασμό υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, την προετοιμασία για τη γήρανση του πληθυσμού και τη διεκδίκηση καλύτερης χρηματοδότησης και έρευνας.

«Οι άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν περισσότερο από ποτέ, ενώ τα συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας δεν είναι προετοιμασμένα για τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που θα χρειαστούν υποστήριξη. Τα αξιόπιστα δεδομένα αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για άμεση δράση», επισημαίνεται στην έκθεση.