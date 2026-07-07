Το άγχος, η κακοκαιρία, ο στρεπτόκοκκος, το αλκοόλ ή οι κοψίματα –υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να πυροδοτήσουν την ψωρίαση. Παράλληλα, πολλά συμβαίνουν στην έρευνα για αυτή τη δερματική νόσο και ανακαλύπτονται νέοι τρόποι ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η ψωρίαση θεωρείται μία από τις πιο κοινές χρόνιες ασθένειες στη Σουηδία και υπολογίζεται ότι αφορά περισσότερους από 600.000 ανθρώπους. Είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος κατά την οποία τα Τ κύτταρα του ανοσοποιητικού –των οποίων η αποστολή είναι να αναγνωρίζουν επιβλαβείς ουσίες και εισβολείς όπως ιούς και βακτήρια– καθίστανται υπερδραστήρια και απελευθερώνουν σηματοδοτικές ουσίες που προκαλούν ταχύτερη ανάπτυξη των κυττάρων του δέρματος από το φυσιολογικό. Ταυτόχρονα, τα Treg κύτταρα, οι ρυθμιστές του ανοσοποιητικού, λειτουργούν ανεπαρκώς και δεν μπορούν να επιβραδύνουν την ανοσολογική απόκριση όπως θα έπρεπε. Αυτό οδηγεί σε ερυθρό, λεπιδωτό και φλεγμονώδες δέρμα.

Αναζητώντας τους παράγοντες πυροδότησης

Ο Albert Duvetorp είναι ανώτερος σύμβουλος δερματολογίας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Lund και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Skåne. Μελετά τους παράγοντες πυροδότησης της ψωρίασης, και μια τρέχουσα μελέτη του αφορά το φαινόμενο Koebner, δηλαδή την εμφάνιση νέων βλαβών σε δέρμα που έχει υποστεί βλάβη, για παράδειγμα από κοψίματα, γρατζουνιές ή εγκαύματα. Περίπου το 40% των ασθενών αναφέρει ότι ανέπτυξε ψωρίαση σε συνδυασμό με δερματική βλάβη, και ο Duvetorp θέλησε επομένως να διερευνήσει ποιες πρωτεΐνες σχηματίζονται στο δέρμα.

«Στόχος μας είναι να βρούμε ένα πρωτεϊνικό μοτίβο για την ψωρίαση που να μπορεί να δώσει ενδείξεις για το πώς η νόσος ενεργοποιείται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η λοίμωξη, η εποχή ή το άγχος. Αν μπορέσουμε να εντοπίσουμε βιοδείκτες, αυτή η γνώση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εξατομίκευση της θεραπείας. Δεδομένου ότι η ψωρίαση συχνά μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, οι βιοδείκτες θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή την έναρξη θεραπείας λίγο πριν ο ασθενής βιώσει μια έξαρση.»

Οι βλάβες ψωρίασης συχνά επανεμφανίζονται στο ίδιο σημείο του δέρματος όπου η νόσος είχε εμφανιστεί ξανά. Υπάρχει μια ανοσολογική μνήμη στα Τ κύτταρα, και τα γύρω κύτταρα τείνουν να επιστρέφουν σε παλιές, καλά «πατημένες» γενετικές διαδρομές. Η σύγχρονη θεραπεία της ψωρίασης καταστέλλει επομένως τα Τ κύτταρα, γεγονός που μειώνει τον αριθμό των Τ κυττάρων μνήμης και βοηθά τον οργανισμό να αποκαταστήσει τις επιγενετικές αλλαγές. Ασθενείς που δεν έχουν τη νόσο για μεγάλο χρονικό διάστημα και ανταποκρίνονται γρήγορα σε αυτά τα φάρμακα φαίνεται να επαναφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη μνήμη της ψωρίασης στον οργανισμό.

Η παχυσαρκία επιδεινώνει την κατάσταση

Διεξάγεται έρευνα για το πώς μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα αυτή η υπεραπόκριση. Τα υπέρβαρα άτομα συχνά έχουν πιο προβληματική ψωρίαση. Ο λιπώδης ιστός αυξάνει τη φλεγμονή, καθιστά τις βλάβες σοβαρότερες και μειώνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η παχυσαρκία συνεπάγεται επίσης υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, λιπώδους νόσου του ήπατος, διαβήτη και μεταβολικού συνδρόμου – καταστάσεων που συχνά συνυπάρχουν με την ψωρίαση.

«Υπάρχουν αρκετές μελέτες για τη διατροφή που δείχνουν ότι οι ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση έχουν γενικά χειρότερες διατροφικές συνήθειες από εκείνους με την ηπιότερη μορφή. Αλλά αλλάζοντας τον τρόπο ζωής σας, μπορείτε να επηρεάσετε εν μέρει τη νόσο σας».

Σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμες αποτελεσματικές θεραπείες για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση. Τα βιολογικά ενέσιμα φάρμακα, τα οποία αναστέλλουν τις σηματοδοτικές ουσίες των Τ κυττάρων, παραμένουν προσιτά και αποτελεσματικά. Ωστόσο, η νεότερη έρευνα για την ψωρίαση δεν αφορά μόνο τον αποκλεισμό φλεγμονωδών σηματοδοτικών ουσιών, αλλά και την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των μηχανισμών πέδησης του ανοσοποιητικού συστήματος -συμπεριλαμβανομένων των Treg κυττάρων- και του γιατί αποτυγχάνουν σε αυτή τη νόσο.

«Διεξάγονται επίσης μελέτες για το πώς τα φάρμακα απώλειας βάρους, σε συνδυασμό με αναστολείς των σηματοδοτικών ουσιών, μπορεί να επηρεάσουν τη νόσο, δεδομένου ότι η παχυσαρκία υπήρξε τόσο κεντρική στην ανάπτυξη της ψωρίασης», δήλωσε ο Duvetorp.