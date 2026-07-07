Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βασίζονται στις στατίνες, φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της χοληστερόλης και τη μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού. Ωστόσο, για ένα εκτιμώμενο 7% έως 29% όσων λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα, τα οφέλη συνοδεύονται από ένα ανεπιθύμητο τίμημα: μυϊκό πόνο, αδυναμία και δυσανεξία στην άσκηση, που συχνά οδηγούν τους ασθενείς να μειώσουν τη δόση ή να εγκαταλείψουν εντελώς τη θεραπεία.

Τώρα, ερευνητές του Πανεπιστημίου McMaster εντόπισαν έναν βιολογικό μηχανισμό που μπορεί να εξηγήσει γιατί εμφανίζονται αυτές οι παρενέργειες, προσφέροντας ελπίδες για μελλοντικές θεραπείες που θα μπορούσαν να διαχωρίσουν τα μυϊκά συμπτώματα από τα καρδιαγγειακά οφέλη. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Science Advances, αμφισβητούν τις παλαιότερες υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης της στατινοεπαγόμενης μυϊκής βλάβης.

«Οι στατίνες είναι μεταξύ των πιο αποτελεσματικών φαρμάκων που διαθέτουμε για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και την πρόληψη πρόωρου θανάτου», δήλωσε ο Jonathan Schertzer, καθηγητής στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοϊατρικών Επιστημών του McMaster και ανώτερος συγγραφέας της μελέτης.

«Δυστυχώς, οι μυϊκές παρενέργειες οδηγούν ορισμένους ανθρώπους να μειώσουν τη δόση τους ή να σταματήσουν εντελώς τη λήψη του φαρμάκου. Θέλαμε να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό και αν είναι δυνατόν να διαχωριστούν οι παρενέργειες από τα οφέλη».

Με επικεφαλής τους πρώτους συγγραφείς Nazli Robin και Nicole Barra του εργαστηρίου Schertzer στο McMaster, η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι οι στατίνες μπορούν να διαταράξουν τον τρόπο με τον οποίο τα μυϊκά κύτταρα παράγουν ενέργεια, πυροδοτώντας μια ανοσολογική απόκριση μέσα στα ίδια τα κύτταρα που βλάπτει τον μυϊκό ιστό. Σε πειράματα με μυϊκά κύτταρα και μοντέλα ποντικών, οι ερευνητές κατάφεραν να αποτρέψουν μεγάλο μέρος αυτής της βλάβης αποκλείοντας την ανοσολογική απόκριση.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας είναι ότι ο μηχανισμός που προκαλεί τις μυϊκές παρενέργειες φαίνεται να είναι διακριτός από τον μηχανισμό που μειώνει τη χοληστερόλη. Αυτό ανοίγει τη δυνατότητα μελλοντικές θεραπείες να στοχεύουν τις παρενέργειες χωρίς να παρεμβαίνουν στην καρδιαγγειακή προστασία που καθιστά τις στατίνες τόσο πολύτιμες.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης μια απροσδόκητη σύνδεση μεταξύ μεταβολισμού και ανοσίας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αλλαγές στον μεταβολισμό των μυϊκών κυττάρων πυροδότησαν μια φλεγμονώδη απόκριση μέσα στα ίδια τα κύτταρα, παρέχοντας νέα γνώση για το πώς η φλεγμονή μπορεί να συμβάλλει στις φαρμακευτικές παρενέργειες.

Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα πριν τα ευρήματα μπορέσουν να μεταφραστούν σε θεραπείες για τους ασθενείς, η ανακάλυψη εντοπίζει αρκετούς πιθανούς στόχους για μελλοντική ανάπτυξη φαρμάκων που αποσκοπούν στην πρόληψη της δυσανεξίας στις στατίνες.

«Αυτά τα ευρήματα μας δίνουν μια σαφέστερη κατανόηση του γιατί ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν μυϊκά συμπτώματα και παρέχουν πολλά υποσχόμενες κατευθύνσεις για να καταστούν αυτά τα σημαντικά φάρμακα ασφαλέστερα και πιο αποτελεσματικά στο μέλλον», πρόσθεσε ο Schertzer.