Τα αυτιστικά και μη αυτιστικά άτομα εκφράζουν τα συναισθήματά τους διαφορετικά μέσω των κινήσεων του προσώπου τους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση γιατί οι συναισθηματικές εκφράσεις μερικές φορές παρερμηνεύονται μεταξύ των δύο ομάδων.

Σε μια ιστορική μελέτη που χαρτογραφεί τις εκφράσεις του προσώπου μεταξύ αυτιστικών και μη αυτιστικών ατόμων, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ χρησιμοποίησαν λεπτομερή παρακολούθηση κίνησης του προσώπου για να δημιουργήσουν μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη εκφράσεων του προσώπου που συνδέονται με σημαντικά συναισθήματα όπως ο θυμός, η ευτυχία και η θλίψη, με περισσότερα από 265 εκατομμύρια σημεία δεδομένων.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Autism Research, περιελάμβανε 25 αυτιστικούς και 26 μη αυτιστικούς ενήλικες, οι οποίοι παρήγαγαν συνολικά σχεδόν 5.000 εκφράσεις. Κάθε συμμετέχων παρήγαγε θυμωμένες, χαρούμενες και λυπημένες εκφράσεις προσώπου με δύο τρόπους -σε συγχρονισμό με ορισμένους ήχους και ενώ μιλούσε.

Η ομάδα διαπίστωσε διαφορές στις θυμωμένες, χαρούμενες και λυπημένες εκφράσεις προσώπου μεταξύ των ομάδων, με τους αυτιστικούς συμμετέχοντες να παράγουν επίσης πιο μοναδικές εκφράσεις:

Για τον θυμό, οι αυτιστικοί συμμετέχοντες βασίζονταν περισσότερο στο στόμα και λιγότερο στα φρύδια από τους μη αυτιστικούς συνομηλίκους τους.

Για την ευτυχία, οι αυτιστικοί συμμετέχοντες έδειξαν ένα λιγότερο υπερβολικό χαμόγελο που επίσης δεν “έφτανε στα μάτια”. ​​

Για τη θλίψη, οι αυτιστικοί συμμετέχοντες παρήγαγαν μια κατεβασμένη έκφραση σηκώνοντας το άνω χείλος τους περισσότερο από τους μη αυτιστικούς συνομηλίκους τους.

Η ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι η αλεξιθυμία -μια “υποκλινική” πάθηση που συναντάται συνήθως στον αυτισμό και περιλαμβάνει δυσκολίες στον εντοπισμό και την περιγραφή των συναισθημάτων κάποιου- διαμόρφωσε επίσης τις εκφράσεις του προσώπου.

Ο Δρ. Connor Keating, ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και τώρα εδρεύει στο Τμήμα Πειραματικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δήλωσε: «Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι τα αυτιστικά και τα μη αυτιστικά άτομα διαφέρουν όχι μόνο στην εμφάνιση των εκφράσεων του προσώπου, αλλά και στο πόσο ομαλά σχηματίζονται αυτές οι εκφράσεις. Αυτές οι αναντιστοιχίες στις εκφράσεις του προσώπου μπορεί να βοηθήσουν να εξηγηθεί γιατί τα αυτιστικά άτομα δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις μη αυτιστικές εκφράσεις και αντίστροφα».