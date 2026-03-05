Επιστήμονες του Ινστιτούτου Gladstone ανακάλυψαν γιατί οι άνθρωποι σε μεγάλα υψόμετρα εμφανίζουν λιγότερο συχνά διαβήτη: τα ερυθρά αιμοσφαίρια, σε συνθήκες χαμηλού οξυγόνου, μετατρέπονται σε «σφουγγάρια» που απορροφούν μεγάλες ποσότητες γλυκόζης από το αίμα.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Cell Metabolism, δείχνει ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν είναι απλοί μεταφορείς οξυγόνου, αλλά προσαρμόζουν τον μεταβολισμό τους όταν τα επίπεδα οξυγόνου πέφτουν. Αυτή η προσαρμογή τους επιτρέπει να αποδίδουν καλύτερα οξυγόνο στους ιστούς, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα –μια πιθανή εξήγηση για τον μειωμένο κίνδυνο διαβήτη σε μεγάλα υψόμετρα.

Πειράματα σε ποντίκια έδειξαν ότι υπό συνθήκες υποξίας, τα ζώα παρήγαγαν περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια και κάθε κύτταρο απορροφούσε περισσότερη γλυκόζη. Τα οφέλη αυτά διαρκούσαν για εβδομάδες ή μήνες ακόμη και μετά την επιστροφή σε κανονικές συνθήκες.

Οι ερευνητές δοκίμασαν επίσης το HypoxyStat, ένα πειραματικό φάρμακο που μιμείται την έλλειψη οξυγόνου. Σε ποντίκια με διαβήτη, το φάρμακο αντιστρέφει πλήρως το υψηλό σάκχαρο, ξεπερνώντας σε απόδοση τις υπάρχουσες θεραπείες.

«Ανακαλύψαμε ένα κρυφό διαμέρισμα του μεταβολισμού της γλυκόζης», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας Isha Jain. «Αυτό ανοίγει τον δρόμο για εντελώς νέες προσεγγίσεις στη θεραπεία του διαβήτη, στρατολογώντας τα ερυθρά αιμοσφαίρια ως αποθήκες ζάχαρης».

Τα ευρήματα μπορεί να έχουν εφαρμογές και σε άλλους τομείς, όπως η φυσιολογία της άσκησης και η αντιμετώπιση τραυματισμών.