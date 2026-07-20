Ένα αναπάντεχο και εξαιρετικά ελπιδοφόρο επιστημονικό κεφάλαιο ανοίγει για τα δημοφιλή ενέσιμα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Όλο και περισσότερα ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι ουσίες αυτές επηρεάζουν άμεσα τους νευρωνικούς μηχανισμούς του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ανταμοιβή, την εξάρτηση και το craving (έντονη επιθυμία). Πολλαπλασιαζόμενα ερευνητικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένες θεραπείες έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τους νευρολογικούς μηχανισμούς που συνδέονται με την ανταμοιβή, την έντονη επιθυμία και τις συμπεριφορές εθισμού.

Σε δηλώσεις της στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» της Τάνιας Μαντουβάλου, η επίκουρη καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Σταυρούλα Πάσχου, επισήμανε ότι η πιθανή επίδραση των αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1 και των νεότερων διπλών αγωνιστών GIP/GLP-1 στη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ συνιστά ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο για τη σύγχρονη μεταβολική και νευροβιολογική έρευνα.

Ανέφερε ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα από προκλινικές μελέτες, μελέτες παρατήρησης και τις αρχικές κλινικές δοκιμές είναι ιδιαίτερα θετικά, καθώς δείχνουν μείωση τόσο της επιθυμίας για αλκοόλ όσο και της συνολικής του κατανάλωσης σε ορισμένους ασθενείς. Ωστόσο, τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά παραμένουν υπό εξέταση και δεν κρίνονται ακόμα επαρκή για να καθιερωθεί η χρήση αυτών των φαρμακευτικών παρεμβάσεων ως επίσημη θεραπεία για τη διαταραχή χρήσης αλκοόλ.

Η κυρία Πάσχου εξήγησε ότι τα συμπεράσματα αυτά βασίζονται σε μια συστηματική ανασκόπηση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, την οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα η ερευνητική της ομάδα στην Ενδοκρινολογική Μονάδα του Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

Η εν λόγω ανασκόπηση αναμένεται να δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό «Therapeutics Advances in Psychopharmacology». Χαρακτήρισε τη μελέτη ως την πιο πλήρη αποτύπωση της υπάρχουσας γνώσης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συμβάλει στην βαθύτερη κατανόηση του ρόλου συγκεκριμένων ορμονών στις εξαρτητικές συμπεριφορές και θα ανοίξει νέους θεραπευτικούς δρόμους.

Σχετικά με το ποιοι ασθενείς ωφελούνται περισσότερο, διευκρίνισε ότι τα οφέλη φαίνεται να είναι μεγαλύτερα για άτομα που βιώνουν μια συνεχή ενασχόληση του μυαλού με το φαγητό ή το ποτό, μια κατάσταση που περιγράφεται ως «θόρυβος» φαγητού ή αλκοόλ. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι η ερευνητική της ομάδα έχει ήδη θέσει ως επόμενο στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης αυτών των φαρμάκων και σε άλλες μορφές εθισμού, όπως το κάπνισμα και η χρήση ουσιών. Διευκρίνισε ότι η δημοσιευμένη έρευνα αφορά αποκλειστικά το αλκοόλ, αλλά η νέα μελέτη για τις άλλες ουσίες βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται σύντομα να υποβληθεί για αξιολόγηση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.