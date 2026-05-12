Μια μελέτη από την Ιαπωνία υποδηλώνει ότι οι διατροφικές συνήθειες ενός ατόμου και οι λόγοι που οδηγούν στην υπερφαγία μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πόσο επιτυχημένα είναι αυτά τα φάρμακα μακροπρόθεσμα.

Επιστήμονες παρακολούθησαν 92 άτομα με διαβήτη κατά τον πρώτο χρόνο θεραπείας με αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα που τείνουν να υπερκαταναλώνουν επειδή το φαγητό φαινόταν ή μύριζε ελκυστικό είχαν περισσότερες πιθανότητες να δουν μακροπρόθεσμα οφέλη από τα φάρμακα. Αντίθετα, τα άτομα που έτρωγαν κυρίως ως απάντηση στο άγχος ή τα συναισθήματα είχαν λιγότερες πιθανότητες να ανταποκριθούν εξίσου καλά.

«Η προθεραπευτική αξιολόγηση των προτύπων διατροφικής συμπεριφοράς μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη του ποιος θα ωφεληθεί περισσότερο από τη θεραπεία με αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1», δήλωσε ο Καθηγητής Daisuke Yabe του Πανεπιστημίου του Κιότο, ανώτερος συγγραφέας του άρθρου στο Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare. «Οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 είναι αποτελεσματικοί για άτομα που παρουσιάζουν αύξηση βάρους ή αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα λόγω υπερφαγίας που προκαλείται από εξωτερικά ερεθίσματα. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους είναι λιγότερο αναμενόμενη σε περιπτώσεις όπου η συναισθηματική υπερφαγία είναι η κύρια αιτία».

Οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της απελευθέρωσης ινσουλίνης. Βοηθούν επίσης πολλά άτομα να χάσουν βάρος μειώνοντας την όρεξη και αλλάζοντας τη διατροφική συμπεριφορά. Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς χάνουν σημαντικό βάρος, ενώ άλλοι βλέπουν μόνο μέτρια αποτελέσματα.

Για να κατανοήσουν καλύτερα τον λόγο, οι ερευνητές εξέτασαν πώς οι συμμετέχοντες σχετίζονταν με το φαγητό και αν διαφορετικά διατροφικά πρότυπα επηρέαζαν τα αποτελέσματα της θεραπείας.

Η μελέτη περιελάμβανε 92 άτομα με διαβήτη τύπους, τα οποία μόλις είχαν ξεκινήσει θεραπεία GLP-1. Οι ερευνητές τους παρακολούθησαν για 12 μήνες. Στην αρχή της θεραπείας, μετά από τρεις μήνες και ξανά μετά από έναν χρόνο, η ομάδα κατέγραψε το σωματικό βάρος, τη σύσταση σώματος, τις διατροφικές συνήθειες, τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, τη χοληστερόλη και άλλους δείκτες υγείας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επίσης ερωτηματολόγια σχετικά με τις διατροφικές τους συμπεριφορές.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε τρία πρότυπα διατροφής που συνήθως συνδέονται με την αύξηση του βάρους.

Το πρώτο ήταν η συναισθηματική υπερφαγία (emotional eating), όπου οι άνθρωποι τρώνε για να αντιμετωπίσουν αρνητικά συναισθήματα αντί για σωματική πείνα. Το δεύτερο ήταν η εξωτερική υπερφαγία (external eating), όπου οι άνθρωποι τρώνε επειδή το φαγητό φαίνεται ή μυρίζει ελκυστικό, όχι επειδή πεινούν. Το τρίτο ήταν η συνειδητή αποχή από το φαγητό (restrained eating), η οποία περιλαμβάνει τη συνειδητή στέρηση τροφής για απώλεια βάρους. Ενώ η συνειδητή αποχή μπορεί να υποστηρίξει την απώλεια βάρους όταν είναι ισορροπημένη, η ακραία στέρηση μπορεί μερικές φορές να συμβάλλει σε ανθυγιεινές διατροφικές συμπεριφορές.

Συνολικά, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις σε βάρος, ποσοστό σωματικού λίπους και επίπεδα χοληστερόλης κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η μυϊκή μάζα παρέμεινε σταθερή. Τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα βελτιώθηκαν επίσης, αν και οι αλλαγές δεν θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές.

Τα αποτελέσματα έγιναν πιο ενδιαφέροντα όταν οι ερευνητές συνέκριναν διαφορετικά διατροφικά πρότυπα.

Μετά από τρεις μήνες θεραπείας, οι συμμετέχοντες ανέφεραν λιγότερες συναισθηματικές και εξωτερικές διατροφικές συμπεριφορές και περισσότερες συμπεριφορές συνειδητής αποχής. Ωστόσο, μέχρι τη συμπλήρωση 12 μηνών, η συναισθηματική υπερφαγία και η συνειδητή αποχή είχαν σε μεγάλο βαθμό επιστρέψει στα αρχικά τους επίπεδα.

«Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η συναισθηματική υπερφαγία επηρεάζεται ισχυρότερα από ψυχολογικούς παράγοντες που μπορεί να μην αντιμετωπίζονται άμεσα από τη θεραπεία με αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1», δήλωσε ο Δρ Takehiro Kato του Πανεπιστημίου Γκίφου, δεύτερος συγγραφέας του άρθρου. «Άτομα με έντονες τάσεις συναισθηματικής υπερφαγίας μπορεί να χρειάζονται πρόσθετη συμπεριφορική ή ψυχολογική υποστήριξη».

Οι ερευνητές δεν βρήκαν σύνδεση μεταξύ των αρχικών βαθμολογιών συναισθηματικής υπερφαγίας ή συνειδητής αποχής και των τελικών αποτελεσμάτων θεραπείας μετά από έναν χρόνο. Ωστόσο, η εξωτερική υπερφαγία έδειξε ένα διαφορετικό μοτίβο. Οι μειώσεις στην εξωτερική υπερφαγία συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και οι συμμετέχοντες με τα υψηλότερα επίπεδα εξωτερικής υπερφαγίας στην αρχή της μελέτης παρουσίασαν τις μεγαλύτερες βελτιώσεις τόσο στην απώλεια βάρους όσο και στον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα.