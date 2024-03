Οι επιστήμονες γνωρίζουν λίγα για τα σωματίδια που απελευθερώνονται στον αέρα όταν ένας οδηγός οχήματος φρενάρει, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα σωματίδια μπορεί να είναι πιο επιβλαβή για την υγεία από τα σωματίδια που εξέρχονται από την εξάτμιση.

Σε μια νέα μελέτη στο Proceedings of the National Academy of Sciences, ερευνητές του University of California – Irvine (UCI) δείχνουν ότι τα περισσότερα από αυτά τα σωματίδια που εκπέμπονται κατά το ελαφρύ φρενάρισμα φέρουν ηλεκτρικό φορτίο -κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να αξιοποιηθεί για να βοηθήσει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα οχήματα.

«Βρήκαμε ότι έως και το 80% των σωματιδίων αερολύματος που εκπέμπονται από το φρενάρισμα είναι ηλεκτρικά φορτισμένα και ότι πολλά από αυτά είναι στην πραγματικότητα πολύ φορτισμένα», είπε ο Adam Thomas, υποψήφιος διδάκτορας, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας.

Οι ερευνητές έκαναν μια προσομοίωση στο εργαστήριο και μέτρησαν το ηλεκτρικό φορτίο των αερολυμάτων που εκπέμπονται στον αέρα και ανακάλυψαν το ποσοστό του 80%. «Έμεινα πολύ έκπληκτος», είπε ο Jim Smith, καθηγητής χημείας. «Είμαστε επίσης έκπληκτοι που αυτό δεν έχει πραγματικά μελετηθεί δεδομένου του πόσο κοινά είναι τα αυτοκίνητα στις ανθρώπινες κοινωνίες».

Η έρευνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του UCI για την κατανόηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία των εκπομπών ρύπων που δεν εκπέμπονται από την εξάτμιση. «Η τοξικότητα και οι επιπτώσεις στην υγεία των σωματιδίων φθοράς των φρένων είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες», δήλωσε ο Manabu Shiraiwa, καθηγητής χημείας αερολυμάτων στο UCI. «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορεί να προκαλέσουν οξειδωτικό στρες, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα».

Η μελέτη αποκαλύπτει ένα πρόβλημα που μπορεί να αυξηθεί καθώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα τις επόμενες δεκαετίες. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εξήγησε ο Smith, δεν είναι πραγματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών, επομένως οι δήμοι πρέπει να σκεφτούν στρατηγικές για τη μείωση των εκπομπών από τη χρήση φρένων καθώς και από τις απολήξεις της εξάτμισης.

Η ομάδα ανακάλυψε ότι το ποσοστό των φορτισμένων σωματιδίων που εκπέμπονται εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το υλικό κατασκευής των τακακιών των φρένων.

Επειδή τα σωματίδια φέρουν ηλεκτρικό φορτίο, αυτό θα πρέπει να καθιστά σχετικά εύκολη την απομάκρυνσή τους από τον αέρα. «Εάν φορτιστούν, μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από τον αέρα προτού έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν καθόλου την υγεία», είπε ο Smith.

«Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να τα συλλέξετε με έναν ηλεκτροστατικό κατακρημνιστή -μια συσκευή που εκθέτει τα φορτισμένα σωματίδια σε ένα ηλεκτρικό πεδίο και τα μαζεύει αποτελεσματικά».