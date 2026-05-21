Το ασβέστιο, η βιταμίνη D ή τα συνδυασμένα συμπληρώματα προσφέρουν ελάχιστο έως καθόλου κλινικά όφελος για την πρόληψη καταγμάτων και πτώσεων στους περισσότερους ηλικιωμένους, διαπιστώνει μια εις βάθος ανασκόπηση των τελευταίων στοιχείων που δημοσιεύθηκε στο The BMJ.

Σχεδόν ένας στους τρεις ανθρώπους ηλικίας 65 ετών και άνω πέφτει κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα συχνά κατάγματα, τα οποία συνδέονται με πόνο, μειωμένη ποιότητα ζωής και την ανάγκη για φροντίδα σε ιδρύματα. Η πρόληψη των πτώσεων και των καταγμάτων αποτελεί, επομένως, παγκόσμια προτεραιότητα δημόσιας υγείας.

Αρκετές προηγούμενες ανασκοπήσεις στοιχείων δεν διαπίστωσαν μείωση των καταγμάτων είτε με συμπληρώματα ασβεστίου είτε με βιταμίνης D, ενώ τα αποτελέσματα για τη συνδυασμένη χρήση είναι ασυνεπή. Το όφελος της βιταμίνης D στις πτώσεις παραμένει επίσης ασαφές.

Ωστόσο, παρά ταύτα, πολλοί κλινικοί γιατροί, κατευθυντήριες οδηγίες και ρυθμιστικοί φορείς συνιστούν συμπληρώματα βιταμίνης D (με ή χωρίς ασβέστιο) για την υγεία των οστών, και οι συνταγογραφήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αβεβαιότητα, ερευνητές στον Καναδά ανασκόπησαν τα αποτελέσματα 69 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών που περιελάμβαναν 153.902 ενήλικες, οι οποίες αξιολογούσαν την επίδραση συμπληρωμάτων ασβεστίου ή βιταμίνης D – ή συνδυασμού και των δύο – στη μείωση του αριθμού των καταγμάτων και των πτώσεων σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο ή καθόλου θεραπεία.

Οι δοκιμές είχαν ποικίλλουσα ποιότητα, αλλά οι ερευνητές μπόρεσαν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο μεροληψίας και τη βεβαιότητα των στοιχείων χρησιμοποιώντας καθιερωμένα εργαλεία.

Αφού συμφώνησαν στα κλινικά σημαντικά όρια, οι ερευνητές διαπίστωσαν ελάχιστη έως καθόλου επίδραση στην εμφάνιση οποιουδήποτε κατάγματος από τη χρήση συμπληρωμάτων ασβεστίου (στοιχεία μέτριας βεβαιότητας από 11 δοκιμές, 9.067 συμμετέχοντες), συμπληρωμάτων βιταμίνης D (στοιχεία υψηλής βεβαιότητας από 36 δοκιμές, 92.045 συμμετέχοντες) ή συνδυασμένων συμπληρωμάτων (στοιχεία υψηλής βεβαιότητας από 15 δοκιμές, 51.126 συμμετέχοντες).

Τα συμπληρώματα ασβεστίου, βιταμίνης D ή ο συνδυασμός τους φάνηκε επίσης να έχουν ελάχιστη έως καθόλου επίδραση σε συγκεκριμένα κατάγματα, όπως τα κατάγματα ισχίου, ή στις πτώσεις, βασιζόμενοι κυρίως σε στοιχεία μέτριας έως υψηλής βεβαιότητας.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι ορισμένες αναλύσεις περιελάμβαναν μικρό αριθμό δοκιμών και συμμετεχόντων, επομένως αυτά τα ευρήματα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή και τα αποτελέσματα μπορεί να μην ισχύουν για άτομα με συγκεκριμένες διαταραχές των οστών ή για εκείνα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για την οστεοπόρωση.

Ωστόσο, τα ευρήματα ήταν συνεπή μετά από περαιτέρω αναλύσεις που έλαβαν υπόψη διαφορές όπως η ηλικία των συμμετεχόντων, το φύλο, το ιστορικό καταγμάτων και πτώσεων και η μέση διατροφική πρόσληψη ασβεστίου, υποστηρίζοντας την ισχύ των συμπερασμάτων τους.

Ως εκ τούτου, αναφέρουν ότι αυτά τα ευρήματα «δεν υποστηρίζουν τη συστηματική λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου ή βιταμίνης D, ή συνδυασμένων συμπληρωμάτων για την πρόληψη καταγμάτων και πτώσεων» και προτείνουν ότι οι κλινικοί γιατροί, οι επιτροπές κατευθυντήριων οδηγιών και οι ρυθμιστικοί φορείς «θα πρέπει να επανεξετάσουν τις γενικές συστάσεις τους για συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D υπό το πρίσμα των τρεχόντων στοιχείων».