Τα νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι τα ψάρια διαφέρουν σημαντικά στην περιεκτικότησή τους σε βαρέα μέταλλα, με τον τόνο να διατηρεί τη θέση του στα είδη με αυξημένο κίνδυνο, ενώ πολλά άλλα διαθέτουν πολύ χαμηλά επίπεδα.

Μια ανάλυση 20 ειδών στην πολωνική αγορά έδειξε ότι η ρέγγα και ο μπακαλιάρος είχαν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα επιβλαβών μετάλλων. Αντίθετα, ο τόνος παρουσίασε σαφώς αυξημένες συγκεντρώσεις μεθυλυδραργύρου – της πιο τοξικής μορφής υδραργύρου – πλησιάζοντας ή και υπερβαίνοντας το ανώτατο όριο της ΕΕ (1 mg/kg).

Η μελέτη ανέλυσε δείγματα από είδη όπως ρέγγα, μπακαλιάρος, σολομός, σκουμπρί και τόνο, ελέγχοντας κάδμιο, μόλυβδο, υδράργυρο και αρσενικό. Για την πλειοψηφία των ειδών, τα επίπεδα ήταν πολύ κάτω από τα νόμιμα όρια και οι δείκτες τοξικολογικού κινδύνου (THQ) χαμηλοί, πράγμα που υποδηλώνει ασφαλή τακτική κατανάλωση.

Η εξαίρεση είναι ο τόνος

Οι δείκτες THQ για μεθυλυδράργυρο βρέθηκαν σχεδόν διπλάσιοι από τα προτεινόμενα ασφαλή όρια, γεγονός που δείχνει ότι η συχνή κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων έκθεσης. Αυτό επιβάλει λογική προσοχή σε ευάλωτες ομάδες (εγκύους, παιδιά).

Η αιτία αυτής της διαφοράς βρίσκεται στη βιοσυσσώρευση: Τα μεγάλα θηρευτικά ψάρια (τόνος, ξιφίας) συσσωρεύουν περισσότερους ρύπους λόγω της υψηλής θέσης τους στην τροφική αλυσίδα.

Οι ειδικοί συνιστούν ποικίλη δίαιτα – προτείνοντας συχνότερη κατανάλωση μικρών ψαριών (σαρδέλα, αντσούγια, σκουμπρί) και μετριοπαθή κατανάλωση μεγάλων θηρευτικών, όπως του τόνου. Τα περισσότερα εμπορικά είδη παραμένουν ασφαλή, αλλά η ενημερωμένη επιλογή είναι απαραίτητη.