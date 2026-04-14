Πρώτον, η ένταση του φωτός. Η ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπει μια οθόνη smartphone είναι περίπου 50 lux. Μια ηλιόλουστη ημέρα φτάνει τα 100.000 lux. Ακόμη και ένα συννεφιασμένο πρωινό είναι 10.000 lux. Για να έχει μια οθόνη την ίδια βιολογική επίδραση με το φυσικό φως, θα έπρεπε να την κοιτάζει κανείς για δεκάδες ώρες συνεχόμενα. Όπως έχει υπολογιστεί, 24 ώρες έκθεσης σε ψηφιακές συσκευές ισοδυναμούν με λιγότερο από ένα λεπτό σε εξωτερικό χώρο.

Δεύτερον, το πραγματικό πείραμα. Στη μελέτη περιγράφεται μια ενδιαφέρουσα πειραματική συνθήκη: αποκλεισμός κάθε πηγής μπλε φωτός με ειδικά πορτοκαλί γυαλιά, κουρτίνες συσκότισης και φωτισμό αποκλειστικά με κεριά. Ακόμη και υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες, οι συμμετέχοντες δεν παρουσίασαν τη δραματική βελτίωση του ύπνου που θα περίμενε κανείς αν το μπλε φως ήταν ο κύριος ένοχος. Η διαφορά ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, οριακή.

Τρίτον, η συγκριτική ανασκόπηση. Μια ανάλυση 11 μελετών σε πραγματικές συνθήκες έδειξε ότι το φως των οθονών καθυστερεί τον ύπνο κατά μέσο όρο μόλις 9 λεπτά. Αυτή είναι μια στατιστικά σημαντική αλλά κλινικά ασήμαντη διαφορά – πολύ μικρή για να εξηγήσει την επιδημία αϋπνίας.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, η κυρίαρχη αφήγηση ήταν ότι το μπλε φως των οθονών κλέβει τον ύπνο, μπλοκάρει τη μελατονίνη και διαταράσσει το βιολογικό ρολόι. Η ιστορία όμως της επιστήμης είναι γεμάτη με εύλογες υποθέσεις που αργότερα αποδείχθηκαν υπεραπλουστεύσεις – και η περίπτωση του μπλε φωτός φαίνεται να είναι μια ακόμη τέτοια. Η σύγχρονη συζήτηση για το μπλε φως ξεκίνησε ουσιαστικά το 2014, με μια μελέτη ορόσημο. Ερευνητές έδειξαν ότι συμμετέχοντες που διάβαζαν σε iPad πριν τον ύπνο χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να αποκοιμηθούν και παρήγαγαν λιγότερη μελατονίνη σε σύγκριση με όσους διάβαζαν έντυπα βιβλία. Η μελέτη ήταν μεθοδολογικά άρτια, αλλά το συμπέρασμα που αποκόμισε το ευρύ κοινό –«οι οθόνες καταστρέφουν τον ύπνο»– ήταν δυσανάλογο. Τα επόμενα χρόνια, η βιομηχανία τεχνολογίας αναπτύχθηκε ταχύτατα. Smartphones, λάπτοπ και ταμπλέτες απέκτησαν λειτουργίες «νυχτερινής λειτουργίας» που φιλτράρουν το μπλε φως, δημιουργώντας μια ζεστή, κιτρινωπή απόχρωση στην οθόνη. Η αγορά γέμισε με πορτοκαλί γυαλιά μπλοκαρίσματος μπλε φωτός. Όλα βασίζονταν σε μια φαινομενικά αδιαμφισβήτητη βιολογική αρχή: η μελανοψίνη, η φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη του αμφιβληστροειδή, είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στο μπλε φάσμα και στέλνει σήμα στον υπερχιασματικό πυρήνα – τον κεντρικό ρυθμιστή του κιρκάδιου ρολογιού – ότι είναι μέρα. Λογικά, λοιπόν, το βραδινό μπλε φως θα μπέρδευε το βιολογικό ρολόι. Μια νέα μελέτη είναι η κορύφωση μιας σταδιακής αναθεώρησης που συντελείται τα τελευταία χρόνια. Τρία κρίσιμα σημεία ανατρέπουν τον αρχικό πανικό:Ο Τζέιμι Ζάιτσερ, καθηγητής στο Στάνφορντ, χαρακτηρίζει την αρχική μελέτη του 2014 «παραπλανητική» – όχι ως προς τα δεδομένα, αλλά ως προς τη δημόσια ερμηνεία. Η δυσκολία στον ύπνο δεν οφείλεται τόσο στο φως όσο σε αυτό που κάνουμε στις συσκευές μας. Τα social media, τα email εργασίας, οι ειδήσεις που προκαλούν άγχος, τα βιντεοπαιχνίδια – όλα αυτά προκαλούν πνευματική διέγερση, αυξάνουν την εγρήγορση και καθυστερούν την έναρξη του ύπνου. Είναι το περιεχόμενο, όχι η οθόνη.