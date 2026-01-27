Ορισμένοι άνθρωποι φαίνεται να διατηρούν τη μνήμη και τις γνωστικές τους ικανότητες σε εξαιρετικό επίπεδο ακόμα και μετά τα 80, μια ομάδα που οι επιστήμονες ονομάζουν «super agers». Μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Alzheimer’s & Dementia εξέτασε τα γονίδια APOE-ε4 και APOE-ε2, τα οποία σχετίζονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης νόσου Αλτσχάιμερ. Η παρουσία της APOE-ε4 αυξάνει τον κίνδυνο, ενώ η APOE-ε2 φαίνεται να προσφέρει προστασία.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι super agers είχαν 68% λιγότερες πιθανότητες να φέρουν το επικίνδυνο γονίδιο APOE-ε4 σε σχέση με άτομα άνω των 80 με Αλτσχάιμερ και 19% λιγότερες σε σχέση με συνομηλίκους με φυσιολογική γνωστική γήρανση. Ταυτόχρονα, η συχνότητα της προστατευτικής APOE-ε2 ήταν αυξημένη στους super agers: 28% περισσότεροι σε σχέση με ηλικιωμένους με φυσιολογική γνωστική λειτουργία και 103% περισσότεροι σε σχέση με άτομα με Αλτσχάιμερ.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα 18.080 συμμετεχόντων από οκτώ εθνικά ηλικιακά cohorts, περιλαμβάνοντας διαφορετικές φυλετικές και εθνοτικές ομάδες. Οι super agers ορίστηκαν βάσει υψηλών επιδόσεων στη μνήμη σε σχέση με ενήλικες 50–64 ετών. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι αυτό το γενετικό προφίλ μπορεί να συμβάλει στην ανθεκτικότητα έναντι της νόσου Αλτσχάιμερ και προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την κατανόηση των μηχανισμών διατήρησης της γνωστικής υγείας στην τρίτη ηλικία.