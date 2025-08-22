Σύμφωνα με μελέτη του Χάρβαρντ, η ανεπάρκεια λιθίου μπορεί να συνδέεται με έναν παράγοντα, που ευνοεί την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα επίπεδα του λιθίου στον εγκέφαλο φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας των νευρικών κυττάρων και στη διατήρηση της μνήμης.

Η δεκαετής έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature και ανέδειξε ότι το λίθιο, γνωστό κυρίως για τη χρήση του στη διπολική διαταραχή, βοηθά στην κανονική λειτουργία των κυριότερων τύπων κυττάρων του. Σε ποντίκια, η έλλειψη λιθίου επιτάχυνε την εξασθένηση της μνήμης, ενώ η χορήγηση μικρών δόσεων lithium orotate οδήγησε σε αναστροφή των εγκεφαλικών βλαβών.

Στους ανθρώπους, επιστήμονες παρατήρησαν ότι η έλλειψη του μετάλλου εμφανίζεται ήδη στα πρώιμα στάδια της άνοιας. Το λίθιο λειτουργεί όπως άλλα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως ο σίδηρος ή η βιταμίνη C. Αποδεικνύεται ότι τα φυσικά επίπεδα λιθίου στον εγκέφαλο έχουν βιολογική σημασία χωρίς να χρειάζεται χορήγηση φαρμακευτικών δόσεων.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η χρήση φαρμακευτικών δόσεων λιθίου σε ηλικιωμένα άτομα μπορεί να είναι τοξική, ενώ οι πολύ μικρές δόσεις μιμούνται τα φυσιολογικά επίπεδα στον εγκέφαλο και θεωρούνται ασφαλείς.

«Η σύνδεση της ανεπάρκειας λιθίου με την άνοια αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη νέα κατεύθυνση στην έρευνα του Αλτσχάιμερ», δηλώνει ο James Thompson, Καθηγητής Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. «Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πειράματα με ποντίκια, χρειάζονται προσεκτικές κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους πριν μιλήσουμε για ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες».

Τα αποτελέσματα της έρευνας φέρνουν στο προσκήνιο τη σημασία της διατροφής και των ιχνοστοιχείων στη νευρολογική υγεία και ανοίγουν νέους δρόμους για την κατανόηση και αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ.