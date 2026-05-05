Τα φάρμακα GLP-1 (αγωνιστές του υποδοχέα γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου-1) έχουν κυριαρχήσει στη συζήτηση γύρω από την απώλεια βάρους. Από πρωτοσέλιδα διασημοτήτων έως καθημερινές συνομιλίες, φάρμακα GLP-1 όπως το Ozempic και το Wegovy παρουσιάζονται συχνά ως επαναστατικά και θεωρούνται ισχυρά νέα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να χάσουν σημαντικό βάρος.

Αλλά νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Rice υποδηλώνει ότι η κοινωνική πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο περίπλοκη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση αυτών των φαρμάκων μπορεί να συνοδεύεται από περισσότερη κριτική από το να μην χάσει κανείς βάρος καθόλου.

Αυτό είναι το εκπληκτικό εύρημα πίσω από μια νέα μελέτη της Erin Standen, επίκουρης καθηγήτριας ψυχολογικών επιστημών στο Rice, που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Obesity με συν-συγγραφείς τον Sean Phelan, καθηγητή έρευνας υπηρεσιών υγείας στην Mayo Clinic, και την Janet Tomiyama, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Λος Άντζελες.

Στη μελέτη, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν ένα φανταστικό άτομο με βάση το ιστορικό βάρους του. Το άτομο είτε είχε χάσει βάρος χρησιμοποιώντας ένα φάρμακο GLP-1, είτε είχε χάσει βάρος μέσω δίαιτας και άσκησης, είτε δεν είχε χάσει καθόλου βάρος. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ένα σαφές μοτίβο. Οι άνθρωποι αντιμετώπισαν εκείνους που χρησιμοποίησαν φάρμακα GLP-1 πιο αρνητικά από εκείνους που έχασαν βάρος μέσω παραδοσιακών μεθόδων.

Αλλά το πιο εντυπωσιακό εύρημα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα: Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν επίσης τον χρήστη GLP-1 πιο αρνητικά από κάποιον που δεν είχε χάσει καθόλου βάρος. «Οι χρήστες GLP-1 τιμωρήθηκαν κοινωνικά όχι μόνο σε σύγκριση με κάποιον που έχασε βάρος μέσω δίαιτας και άσκησης», δήλωσε η Standen. «Αξιολογήθηκαν επίσης πιο αυστηρά από κάποιον που δεν είχε χάσει βάρος εξαρχής».

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν μια περίπλοκη πραγματικότητα. Το στίγμα δεν εξαφανίζεται με την απώλεια βάρους. Μπορεί απλώς να πάρει διαφορετική μορφή.

Αυτή η ένταση είναι ιδιαίτερα επίκαιρη τώρα που τα φάρμακα GLP-1 συνεχίζουν να αυξάνονται σε δημοτικότητα και ορατότητα. Μεγάλο μέρος του στίγματος φαίνεται να συνδέεται με την αντίληψη.

Η μελέτη διερεύνησε επίσης ένα άλλο ολοένα και πιο συνηθισμένο σενάριο: Τι συμβαίνει όταν κάποιος σταματά να παίρνει ένα φάρμακο GLP-1; Λόγω κόστους, περιορισμών ασφάλισης ή παρενεργειών, πολλοί άνθρωποι διακόπτουν τη χρήση. Όταν συμβαίνει αυτό, συχνά ανακτούν βάρος. Η έρευνα της Standen διαπίστωσε ότι αυτό επίσης συνοδεύεται από κοινωνικές συνέπειες.

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα άτομα που ανέκτησαν βάρος, είτε μετά από χρήση GLP-1 είτε μετά από δίαιτα, πιο αρνητικά από εκείνους που έχασαν βάρος και το διατήρησαν.

Για την Standen, τα ευρήματα υποδεικνύουν κάτι βαθύτερο από κοινωνικές στάσεις. Το στίγμα του βάρους έχει συνδεθεί σταθερά με αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία. Αυτές περιλαμβάνουν άγχος, αποφυγή της ιατρικής περίθαλψης και ανθυγιεινές συμπεριφορές αντιμετώπισης.