Το σπλαχνικό λίπος βρίσκεται μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα και συσσωρεύεται μεταξύ των οργάνων (στομάχι, συκώτι, πάγκρεας, νεφροί κ.λπ.). Σε αντίθεση με το υποδόριο λίπος που είναι κάτω από το δέρμα μας, αυτό το λίπος δεν φαίνεται, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι που φαίνονται αδύνατοι να φέρουν εν αγνοία τους υψηλά επίπεδα.

Ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 21.000 ανθρώπους και διαπίστωσαν ότι εκείνοι με υψηλότερα ποσοστά σπλαχνικού λίπους εμφάνιζαν ενδείξεις επιταχυνόμενης γήρανσης των αγγείων και της καρδιάς. Οι αιματολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν επίσης ότι το συγκεκριμένο λίπος πυροδοτεί φλεγμονή σε ολόκληρο το σώμα -μια διαδικασία που εδώ και χρόνια έχει συσχετιστεί με πρόωρη γήρανση και ασθένειες.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο European Heart Journal, υποδεικνύουν ότι ο σωματότυπος μπορεί να παίζει σημαντικότερο ρόλο από το σωματικό βάρος, όσον αφορά την καρδιαγγειακή υγεία.

Οι άνδρες με λίπος συγκεντρωμένο γύρω από την κοιλιά παρουσίαζαν μεγαλύτερες ενδείξεις πρόωρης γήρανσης της καρδιάς. Αντίθετα, οι γυναίκες με γενετική προδιάθεση να αποθηκεύουν λίπος στους γοφούς και τους μηρούς (το γλουτομηριαίο λίπος, που δίνει το σχήμα «αχλάδι») φάνηκε να έχουν πιο υγιή και νεανική καρδιά. Αυτό το λίπος που βρίσκεται στο κάτω μέρους του σώματος ενδέχεται μάλιστα να λειτουργεί προστατευτικά έναντι των καρδιοπαθειών, των εγκεφαλικών και του Διαβήτη Τύπου 2. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τα υψηλότερα επίπεδα οιστρογόνων σε γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση συνδέονται με πιο αργή γήρανση της καρδιάς.

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους, οι επιστήμονες του Εργαστηρίου Ιατρικών Επιστημών του Ιατρικού Ερευνητικού Συμβουλίου (MRC) στο Λονδίνο ανέλυσαν μαγνητικές τομογραφίες από συμμετέχοντες της UK Biobank. Οι απεικονίσεις ολόκληρου του σώματος χαρτογράφησαν την ποσότητα και την κατανομή του λίπους, ενώ εξειδικευμένες απεικονίσεις καρδιάς και αγγείων αξιολογήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να ανιχνευτούν ενδείξεις γήρανσης -όπως η σκλήρυνση ή η φλεγμονή των ιστών. Στη συνέχεια, σε κάθε συμμετέχοντα αποδόθηκε μια «βιολογική ηλικία καρδιάς», την οποία οι ερευνητές συνέκριναν με τη χρονολογική ηλικία.

«Η διάκριση μεταξύ σωματότυπων “μήλο” και “αχλάδι” είναι γνωστή, αλλά δεν είχε αποσαφηνιστεί ο ρόλος της στην υγεία», δήλωσε ο Καθηγητής Declan O’Regan, από το Imperial College του Λονδίνου, προσθέτοντας: «Η μελέτη μας αποκαλύπτει ότι το “κακό” λίπος, που συσσωρεύεται βαθιά γύρω από τα όργανα, επιταχύνει τη γήρανση της καρδιάς».

Περισσότερες πληροφορίες: Sex-specific body fat distribution predicts cardiovascular ageing.