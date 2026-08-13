Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Κινέζοι ερευνητές ανακάλυψαν έναν ασφαλή τρόπο συρρίκνωσης προχωρημένων όγκων μιας επιθετικής μορφής καρκίνου του ήπατος, μια πρόοδος που θα μπορούσε να οδηγήσει στη χρήση μικροφυσαλίδων για την ενίσχυση των τρεχουσών θεραπειών.

Οι μικροσκοπικές φυσαλίδες, συνήθως με διάμετρο μερικών μικρόμετρων (εκαττομυριοστών του μέτρου), σχεδιάστηκαν αρχικά ως σκιαγραφικά μέσα στην απεικόνιση με υπερήχους, αλλά οι επιστήμονες διερευνούν πρόσφατα το θεραπευτικό τους δυναμικό.

Σύμφωνα με μια εργασία που δημοσιεύτηκε από το επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports στις 19 Ιουλίου, η μελέτη συνέκρινε ασθενείς με καρκίνο που έλαβαν την τυπική θεραπεία με μια ομάδα που έλαβε επιπρόσθετα τον πειραματικό υπέρηχο και τη θεραπεία με μικροφυσαλίδες.

Οι ερευνητές, από το Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο του Ιατρικού Πανεπιστημίου Guangdong και το Κεντρικό Νοσοκομείο Huzhu, διαπίστωσαν ότι οι όγκοι στη δεύτερη ομάδα ασθενών παρουσίασαν μεγαλύτερη συρρίκνωση σε σχέση με εκείνους που έλαβαν μόνο την τυπική θεραπεία. «Αυτή η τεχνολογία παρέχει υπόσχεση για την ενίσχυση των τοπικών θεραπευτικών προσεγγίσεων σε ασθενείς με καρκίνο», σημείωσαν οι συγγραφείς στην αρχική ανακοίνωση ή οποία συνοδευόταν από νομικές δηλώσεις αποποίησης ευθύνης, προκειμένου να δοθεί έγκαιρη πρόσβαση στα ευρήματα, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό.

Οι μικροφυσαλίδες χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως η μηχανική, ο καθαρισμός του περιβάλλοντος και η ιατρική. Όταν εγχέονται στην κυκλοφορία του αίματος και πλήττονται από υπερηχητικά κύματα, αυτές οι φυσαλίδες μπορούν να διασταλούν και στη συνέχεια να συσταλούν.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο υπέρηχος και η θεραπεία με μικροφυσαλίδες μπορούν να βελτιώσουν την αιμάτωση ή την παροχή αίματος πλούσιου σε οξυγόνο στους ιστούς.

Η έρευνα έχει επίσης δείξει ότι η κίνηση των μικροφυσαλίδων μπορεί να ενισχύσει την παροχή φαρμάκων, υποδηλώνοντας τη δυνατότητα της θεραπείας να συμπληρώσει την ανοσοθεραπεία όγκων, ανέφερε η ομάδα.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι προηγούμενη έρευνα σχετικά με μια συνδυασμένη θεραπεία τυπικών θεραπειών και υπερήχων με μικροφυσαλίδες είχε πραγματοποιηθεί ως επί το πλείστον σε εργαστηριακά περιβάλλοντα ή σε ζωικά μοντέλα. «Επομένως, ο τρόπος λειτουργίας της διαγνωστικής υπερηχογραφικής σπηλαίωσης (διαστολής και κατάρρευσης της μικροφυσαλιδας) στη διαχείριση του προχωρημένου καρκίνου του ήπατος στους ανθρώπους παραμένει ασαφής», σημείωσαν.

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές εξέτασαν εάν η συνδυασμένη θεραπεία θα μπορούσε να βελτιώσει την ανταπόκριση του όγκου σε ασθενείς με προχωρημένο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, έναν κοινό τύπο καρκίνου του ήπατος.

Και οι 40 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν όγκους που δεν μπορούσαν να αφαιρεθούν με ασφάλεια με χειρουργική επέμβαση και λάμβαναν θεραπεία μετατροπής – μια στρατηγική θεραπείας που περιλαμβάνει χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία και στοχευμένη θεραπεία για τη συρρίκνωση προχωρημένων όγκων που αρχικά θεωρούνταν μη χειρουργήσιμοι ή ανίατοι.

Οι ερευνητές περιέγραψαν τη θεραπεία μετατροπής ως μια «κεντρική στρατηγική» για το μη χειρουργήσιμο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, καθώς στόχος της είναι να μειώσει το μέγεθος των όγκων, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει την τελική αφαίρεσή τους. Η μείωση του μεγέθους του όγκου αποτελεί «κλινικά σχετικό απεικονιστικό βιοδείκτη για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία», σύμφωνα με την ομάδα. Οι αλλαγές αξιολογήθηκαν στη μέγιστη διάμετρο του όγκου.

Απαιτούνται μελέτες σε περισσότερους ασθενείς

Στους 16 ασθενείς που έλαβαν υπερηχογράφημα και θεραπεία με μικροφυσαλίδες μετά τη θεραπεία μετατροπής, οι ερευνητές κατέγραψαν μέγιστες διαμέτρους ενεργού όγκου που ήταν «σημαντικά μικρότερες» από την ομάδα ελέγχου. Το ποσοστό μείωσης ήταν επίσης μεγαλύτερο.

Ο υπέρηχος σε συνδυασμό με μικροφυσαλίδες «μπορεί να βελτιώσει την τοπική αιμάτωση στον προχωρημένο καρκίνο του ήπατος και μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας μετατροπής χωρίς να αυξήσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπεία», σχολίασαν οι συγγραφείς.

Σύμφωνα με την έρευνα, η βελτιωμένη αιμάτωση μειώνει την υποξία του όγκου, μια κατάσταση χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο που μπορεί να οδηγήσει σε επιθετική ανάπτυξη του και αντίσταση στη θεραπεία. Βοηθά επίσης στην άμβλυνση ενός όξινου μικροπεριβάλλοντος, ενός παράγοντα που βοηθά στην εξάπλωση του καρκίνου.

Ενώ η θεραπεία με μικροφυσαλίδες βοήθησε στη συρρίκνωση των όγκων, η μελέτη δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ή στο ποσοστό των ασθενών των οποίων οι όγκοι συρρικνώθηκαν πλήρως ή μερικώς, μεταξύ των ομάδων θεραπείας και ελέγχου.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που βίωσαν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της μελέτης σχετίζονταν με τη θεραπεία μετατροπής, ενώ καμία δεν αναφέρθηκε ότι θα μπορούσε να σχετίζεται άμεσα με τη θεραπεία με υπερήχους, ανέφερε η ομάδα.

Οι περιορισμοί της μελέτης περιελάμβαναν το μέγεθος του δείγματος. Οι ερευνητές πρότειναν τη διεξαγωγή επακόλουθων δοκιμών για τη δημιουργία τυποποιημένων πρωτοκόλλων για τη θεραπεία.

Πηγή: South China Morning Post