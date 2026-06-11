Μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή διάκριση εξασφάλισε το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, καθώς πιστοποιήθηκε για τρίτη συνεχή τριετία με την κορυφαία διαπίστευση Joint Commission International (JCI).

Μετά από έναν νέο, εξονυχιστικό κύκλο επιθεωρήσεων, επαναβεβαιώθηκε η απόλυτη συμμόρφωση του νοσοκομείου προς τις απαιτήσεις του πλέον αναγνωρισμένου και αυστηρού προτύπου παροχής υπηρεσιών υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Ερρίκος Ντυνάν έλαβε εκ νέου τη «Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης» (Gold Seal of Approval), ένα παγκόσμιο σύμβολο ποιότητας που αντανακλά τη διαρκή δέσμευση της διοίκησης και του προσωπικού για την παροχή της πλέον ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας.

Η επιτυχία αυτή κατατάσσει το ελληνικό νοσοκομείο σε μια κλειστή, επίλεκτη ομάδα 660 διαπιστευμένων νοσοκομείων σε όλο τον κόσμο και ισχυροποιεί τη θέση του Ομίλου IMITHEA στο εγχώριο σύστημα νοσοκομειακής φροντίδας.

Τι περιελάμβανε η επιθεώρηση των εμπειρογνωμόνων

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ομάδα διεθνών επιθεωρητών του οργανισμού JCI αξιολόγησε εξονυχιστικά τη λειτουργία του νοσοκομείου σε ένα ευρύτατο φάσμα κρίσιμων θεματικών ενοτήτων.

Τα πρότυπα του Joint Commission International έχουν σχεδιαστεί από κορυφαίους εμπειρογνώμονες με στόχο την ελαχιστοποίηση των ιατρικών κινδύνων και τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μέσω της υιοθέτησης διεθνών πρακτικών και αυστηρών ιατρικών πρωτοκόλλων.

Ασφάλεια: Διεθνείς Στόχοι Ασφάλειας Ασθενών (International Patient Safety Goals).

Διεθνείς Στόχοι Ασφάλειας Ασθενών (International Patient Safety Goals). Κλινικό Έργο: Ιατρονοσηλευτική εκτίμηση, αναισθησιολογική, χειρουργική φροντίδα και διαχείριση φαρμάκων.

Ιατρονοσηλευτική εκτίμηση, αναισθησιολογική, χειρουργική φροντίδα και διαχείριση φαρμάκων. Πρόληψη: Διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Διοίκηση & Υποδομές: Ηγεσία, διαχείριση εγκαταστάσεων, εκπαίδευση προσωπικού και διαχείριση πληροφοριών.

Θέμος Χαραμής: «Ένα νέο αναπτυξιακό πλάνο με επίκεντρο τον άνθρωπο»

Η ανανέωση της διαπίστευσης αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τους ασθενείς, τους συνοδούς, αλλά και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Με αφορμή τη σπουδαία αυτή διεθνή επιβράβευση, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου IMITHEA, κ. Θέμος Χαραμής, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Πρόκειται για επιβεβαίωση της θέσης μας σε μια επίλεκτη κατηγορία οργανισμών υγείας που έχουν την ισχυρότερη και εγκυρότερη διαπίστευση νοσοκομείων παγκοσμίως. Είμαστε περήφανοι γιατί αναγνωρίζεται έμπρακτα μια ομαδική προσπάθεια που διατηρεί το Ερρίκος Ντυνάν σταθερά στην κορυφή. Με προωθητική ενέργεια και από αυτή την κορυφαία επιβράβευση, ο Όμιλος IMITHEA προχωρεί στην υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού πλάνου, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τον άνθρωπο».

Ο Όμιλος IMITHEA σε αριθμούς

Ο Όμιλος IMITHEA διαθέτει ένα εκτεταμένο και υπερσύγχρονο δίκτυο δομών: