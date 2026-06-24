Με τις πρώτες επεμβάσεις σε σειρά χειρουργικών ειδικοτήτων (Γενική Χειρουργική, Χειρουργική Ουρολογία, Χειρουργική Θώρακος, Γυναικολογική Χειρουργική κ.α.) με το Da Vinci 5, το πλέον σύγχρονο και εξελιγμένο ρομποτικό σύστημα παγκοσμίως, το Ερρίκος Ντυνάν και ο Όμιλος IMITHEA άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο για τη ρομποτική χειρουργική στη χώρα μας. Το Ερρίκος Ντυνάν είναι το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που εγκατέστησε και λειτουργεί το σύστημα Da Vinci 5, μόλις το δεύτερο στην Ευρώπη και μέσα στην πρώτη δεκάδα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόκειται για εξέλιξη που δεν φέρνει απλώς το Ερρίκος Ντυνάν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, αλλά σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική χειρουργική κοινότητα και πρωτίστως για τους ασθενείς. Μετά από δέκα χρόνια έρευνας και επένδυσης, το Da Vinci 5 δεν αποτελεί απλά μια αναβάθμιση, αλλά ένα νέο παράδειγμα χειρουργικής, με πλήρη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης που καθορίζει γενικότερα το μέλλον στα συστήματα υγείας.

«Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις και αναμονή. Το Ερρίκος Ντυνάν και ο Όμιλος IMITHEA έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή και η λειτουργία του πρωτοποριακού ρομποτικού συστήματος ενισχύει τη θέση μας ως κέντρου αριστείας διεθνούς εμβέλειας. Αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης που υλοποιούμε, το οποίο περιλαμβάνει συνεχείς και σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να παραμείνουμε στην αιχμή της τεχνολογίας και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος, με το βλέμμα στον διεθνή ανταγωνισμό», τόνισε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου IMITHEA, κ. Θέμος Χαραμής, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του νέου ρομποτικού συστήματος.

Το Da Vinci 5, το νεότερο και πιο εξελιγμένο ρομποτικό χειρουργικό σύστημα πολλαπλών βραχιόνων, οδηγεί σε μια πλήρη επανεκκίνηση στο πεδίο των ρομποτικών συστημάτων, καθώς είναι ενισχυμένο με περισσότερες από 150 καινοτομίες, υπολογιστική ισχύ 10.000 φορές μεγαλύτερη από τον προκάτοχό του και την πρώτη ρομποτική πλατφόρμα που δίνει στον χειρουργό απτική αίσθηση των ιστών. Μεταξύ άλλων, φέρνει τρεις μεγάλες αλλαγές:

1. Ο χειρουργός «νιώθει» τους ιστούς (Force Feedback)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ρομποτικής χειρουργικής, το σύστημα μεταφέρει στα χέρια του χειρουργού την πίεση και την αντίσταση που ασκούνται στον ιστό. Αυτή η «απτική ανάδραση» (Force Feedback) επιτρέπει πιο λεπτό χειρισμό, μειώνει τον κίνδυνο ακούσιων τραυματισμών κατά 43% και ανεβάζει την ποιότητα κάθε επέμβασης σε νέο επίπεδο.

2. Τεχνητή Νοημοσύνη και Real-Time Analytics

Το Da Vinci 5 είναι το πρώτο χειρουργικό σύστημα με ενσωματωμένη Tεχνητή Nοημοσύνη. Μέσω της πλατφόρμας My Intuitive+, κάθε επέμβαση καταγράφεται και αναλύεται αυτόματα, παρέχοντας αντικειμενικούς δείκτες απόδοσης, βίντεο αναθεώρησης και μηχανική ανάλυση κινήσεων. Αυτό μετασχηματίζει την εκπαίδευση νέων χειρουργών και την ποιοτική αξιολόγηση. Η λειτουργία Telepresence επιτρέπει σύνδεση με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες οπουδήποτε στον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, ενώ ο ενσωματωμένος προσομοιωτής (SimNow 2) δίνει τη δυνατότητα εξάσκησης και «ζεστάματος» απευθείας στην κονσόλα, πριν από κάθε επέμβαση.

3. Αποδοτικότητα χειρουργείου και νέα εργονομία

Η απλοποιημένη ροή εργασίας, η ενοποιημένη κονσόλα και η βελτιωμένη διαδικασία αλλαγής εργαλείων μειώνουν τον χρόνο μεταξύ επεμβάσεων. Αυτό συνεπάγεται περισσότερες επεμβάσεις ανά ημέρα, χαμηλότερο κόστος ανά περιστατικό και μεγαλύτερη πρόσβαση στη ρομποτική χειρουργική για τους ασθενείς.

Το νέο ρομποτικό σύστημα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών ειδικοτήτων, επεκτείνοντας σημαντικά τις δυνατότητες ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (Γενική Χειρουργική, Ουρολογία, Γυναικολογία, Θωρακοχειρουργική, Βαριατρική κ.α.). Πρωτίστως, όμως, αποτελεί επένδυση στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών, με άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη, καθώς εξασφαλίζει: Ηπιότερη χειρουργική (λιγότερος τραυματισμός ιστών, μικρότερες τομές), ταχύτερη ανάρρωση και μικρότερη νοσηλεία, μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο και ανάγκη για αναλγητικά, χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, καλύτερα μακροπρόθεσμα λειτουργικά αποτελέσματα και δυνατότητα ρομποτικής χειρουργικής σε ευρύτερο φάσμα επεμβάσεων και ασθενών.