Η Προέδρος, η γυναίκα που ίδρυσε τον Πανελλήνιο Συλλόγο Μεταμοσχευμένων Καρδίας και Πνεύμονα « η Σκυτάλη» (1991), η κ. Ιωάννα Λεβαντή, η γυναίκα που πριν 38 χρόνια δέχτηκε μόσχευμα καρδιάς από το σερ Μαγκντι Γιακουμπ, στο Λονδίνο, είναι μια μορφή πλέον στο χώρο των μεταμοσχεύσεων και κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα.

Η Ιωάννα Λεβαντή, ο άνθρωπος που έδωσε μάχη για όλους τους μετέπειτα μεταμοσχευμένους στην Ελλάδα πέρασε το κατώφλι του Υπουργείου Υγείας, για να τον συγχαρεί και να δώσει τιμητική πλακέτα στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη ως ευχαριστήριο για το πολύτιμο έργο του στις μεταμοσχεύσεις».

Το μότο της ζωής της αποτελεί η φράση «Μην κρατάτε τα όργανά σας για τους ουρανούς. Οι ουρανοί ξέρουν ότι τα χρειαζόμαστε στη γη», μια φράση που είχε δει στο Harefield ως επιγραφή, όταν πήγε να χειρουργηθεί.

Η γυναίκα που έδωσε μάχη για να ξεπεραστεί το ταμπού της δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι για δεκαετίες βρισκόμασταν στις τελευταίες θέσεις, δωρητών οργάνων διεθνώς, με χαρά το 2026 αναγνωρίζει ότι επιτέλους οι Έλληνες πείστηκαν για την πολύτιμη δωρεά.

Η κα Λεβαντή δήλωσε «Επί θητείας Άδωνι Γεωργιάδη, με τις πρωτοβουλίες του αυξήθηκαν κατακόρυφα οι δωρεές οργάνων χαρίζοντας, το έτος που μας πέρασε, ζωή σε 240 ασθενείς».

Η κα Λεβαντή επεσήμανε ότι «με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ξεκίνησε η μαζικότερη εκστρατεία ενημέρωσης για τη δωρεά ιστών και οργάνων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. Μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, εστάλησαν ενημερωτικά e-mail και μηνύματα σε εκατομμύρια πολίτες, διευκολύνοντας την άμεση εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των εγγεγραμμένων δωρητών (πάνω από 20.000 νέες εγγραφές μόνο από την πρώτη φάση)» και είχαμε το θαυματουργό αποτέλεσμα να σωθούν πολύ περισσότερες ζωές από κάθε άλλη χρονιά.

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων & Ιστών (24/10) και την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων (1/11), ο υπουργός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται και προετοιμάζεται η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος σε παιδί στην Ελλάδα, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026.

Επιπλέον τον Σεπτέμβριο του 2024, υπογράφηκε Διμερής Συμφωνία («Γέφυρα Μεταμοσχεύσεων») μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Στην επίσκεψη του Συλλόγου στο υπουργείο, παρούσα και η Αντιπρόεδρος, κ. Άννα Ντίνα, νεότατη, μεταμοσχευμένη σε πνεύμονα, η οποία τύγχανε την ημέρα της συνάντησης να κλείνει 24 χρόνια μεταμόσχευσης, συζήτησε εγκάρδια με τον Υπουργό. Μαζί τους παρέστησαν οι εθελόντριες κυρίες Ελισάβετ Παπαγεωργίου και Μαίρη Φωτοπούλου.

Η κ. Ιωάννα Λεβαντή, σύμβολο αισιοδοξίας και ανθρώπινης ενδυνάμωσης, είχε μια εγκάρδια εκτενή συζήτηση για βασικά αιτήματα του συλλόγου με τον υπουργό.

Ο κ. ‘Αδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε ειλικρινά τις εκπροσώπους του συλλόγου για την επίσκεψη στο Υπουργείο Υγείας και διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά το θέμα των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συνεχείς βελτιώσεις.