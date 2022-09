12ο Συνέδριο Future of Healthcare in Greece:  Joining forces for a resilient future in health

Για 12η συνεχόμενη χρονιά, το HealthDaily και η BOUSSIAS με την ενεργό συμμετοχή σημαντικών φορέων από τον χώρο της Υγείας, διοργανώνουν στις 20 Σεπτεμβρίου το διαδικτυακό Συνέδριο Future of Healthcare in Greece 2022, με κεντρικό θέμα: Joining forces for a resilient future in health.

Το 12ο Συνέδριο θα συντονίσει ο Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νίκος Πολύζος και θα τιμήσουν με τη συμμετοχή τους 35 κορυφαίοι ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικοί φορείς και διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ακαδημαϊκοί. Σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας.

Σημειώνεται πως μεταξύ των ομιλητών συμπεριλαμβάνονται ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η κεντρική ομιλία του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και η τοποθέτηση του Θανάση Κοντογιώργη, Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών.

Αναλυτικότερα, η θεματολογία της φετινής εκδήλωσης θα διαρθρωθεί τόσο στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό, ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, όσο και σε καίρια θέματα Οικονομικών της Υγείας. Επιπροσθέτως, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 και στον τρόπο με τον οποίο θα μεταφραστούν σε ένα πολιτικό όραμα ικανό να μεγιστοποιήσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων της Υγείας και να εξασφαλίσει ένα υγιές και δίκαιο μέλλον για όλους, στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η συζήτηση στις βασικές συνεδρίες θα αναπτυχθεί στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

Βιωσιμότητα Συστημάτων Υγείας: Συνένωση Δυνάμεων για ένα Ανθεκτικό Μέλλον στην Υγεία Αντιμετώπιση της Βιωσιμότητας του Ελληνικού Συστήματος Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Το Μεγαλύτερο Διακύβευμα για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα Ελλάδα ως Κόμβος Βιοφαρμακευτικής Καινοτομίας Αξιοποίηση της δύναμης των Μεγάλων Δεδομένων στη λήψη αποφάσεων για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα

Στη συνεδρία που είναι αφιερωμένη στον ρόλο των Μεγάλων Δεδομένων, ξεχωρίζει η κεντρική ομιλία του Jordi Jiménez, Διευθυντή του Γραφείου Ψηφιακής Στρατηγικής Υγείας στην Καταλανική Υπηρεσία Υγείας, ο οποίος θα αναφερθεί στην εμπειρία του με τους δημόσιους οργανισμούς και τη χρήση των Πραγματικών Δεδομένων (RWD) για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον κ. Jiménez, η εξυπνότερη και πιο δίκαιη χρήση των δεδομένων θα συμβάλει στη βελτίωση της χάραξης πολιτικής και στην καλύτερη υγειονομική περίθαλψη.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους ομιλητές του Συνεδρίου εδώ.

Το Συνέδριο Future of Healthcare in Greece 2022 τελεί υπό την αιγίδα των: Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), Πανελλήνια ‘Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), PhRMA Innovation Forum (PIF), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών & Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ), Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Ένωση Ασθενών Ελλάδας (ΕΑΕ).