14th Pharma & Health Conference: Η Υγεία στο επίκεντρο αλλαγών

Αέρας ανανέωσης έρχεται στο ΕΣΥ, το οποίο έχει χρόνια να εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες ασθενών και της εποχής του, όπως αναδείχθηκε στο 14th Pharma & Health Conference με τίτλο «Η Υγεία στο επίκεντρο αλλαγών». Όραμα της κυβέρνησης είναι ένα πιο ευέλικτο και νοικοκυρεμένο σύστημα με προγραμματισμό και εκ προτέρων σχεδιασμό για την κάλυψη αναγκών αλλά και την εφαρμογή νέων μοντέλων φροντίδας. Σε αυτήν την κατεύθυνση δρομολογούνται μέτρα καταμέτρησης δεδομένων και διευκόλυνση της χρηματοδότησης των δομών, καθώς σε αναμονή είναι η Υπουργική Απόφαση για την ένταξη όλων των νοσοκομείων της χώρας στο σύστημα DRG. Ακόμη, προχωρά η κεντρικοποίηση της παραγγελιοληψίας, ενώ στο ίδιο πνεύμα της μέτρησης, της διαφάνειας και της τακτοποίησης έχει προχωρήσει και το μέτρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Επίσης, αλλάζει η χρηματοδότηση νοσοκομείων με πλειοψηφία των πόρων να προέρχονται από τον ΕΟΠΥΥ. Προσαρμοσμένους δείκτες μέτρησης στην Ελληνική πραγματικότητα θα επιχειρήσει να εφαρμόσει ο ΟΔΙΠΥ στα νοσοκομεία, ενώ αλλαγές χρειάζονται και για τη βελτίωση του μισθολογίου στο ΕΣΥ προσφέροντας κίνητρα και επιβραβεύοντας αυτούς που προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες.

Σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση του φαρμάκου, εκφράστηκε έντονα η δυσανασχέτηση του φαρμακευτικού κλάδου για τα δυσθεώρητα βάρη από τις επιστροφές και ζητήθηκε η απομείωση της πίεσης που λειτουργεί ως τροχοπέδη για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του κλάδου.

Σε ότι αφορά στη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην ολοκλήρωση του Προγράμματος του Προσωπικού Γιατρού. Η Αναπληρώτρια Υπουργός, η Ειρήνη Αγαπηδάκη ανακοίνωσε τη σύνδεση της ΠΦΥ με την Πρόληψη στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας, αλλά και τη δημιουργία ευρύτερα ενός αρραγούς μετώπου της ΠΦΥ με ένα ενιαίο δίκτυο όλων των μονάδων.

Εναρκτήρια προσφώνηση έκανε ο CEO, ethosGROUP Κωνσταντίνος Ουζούνης, ο οποίος χαρακτήρισε σημαντικό το συνέδριο σε μια εξαιρετική συγκυρία καθώς η νέα κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει άμεσα όπως φαίνεται σε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στο τομέα της Υγείας.

Στην πρώτη ομιλία του συνεδρίου ο Δρ. Παντελής Μεσσαρόπουλος MD, MSc, PhD(c), Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) σχολίασε πως η εφαρμογή του Σύστηματος DRG άργησε στη χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία εξασφαλίζει μια δικαιότερη κατανομή των οικονομικών πόρων στα νοσοκομεία της χώρας. Ήδη πλήρως έχουν ενταχθεί στο σύστημα δυο υγειονομικές περιφέρειες και όπως ανακοίνωσε ο κ. Μεσσαρόπουλος είμαστε σε «αναμονή της υπουργικής απόφασης για να ενταχθούν όλα τα νοσοκομεία της χώρας».

Αναφορικά με την κεντρική κωδικοποίηση για να «μιλάνε» τα νοσοκομεία μια «ενιαία γλώσσα» προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, όπως επεσήμανε ο Άρης Αποστόλου, Πρόεδρος, Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) ανακοινώνοντας ότι «ανεβαίνει» εντός των ημερών ο διαγωνισμός για τον σύμβουλο που θα προσχωρήσει στην κωδικοποίηση για το σύνολο υλικών και παράλληλα έχει ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αναλώσεων μέσω της πλατφόρμας ekapynet. Ως προς την Κεντρική παραγγελιοληψία για το φάρμακο μέσω της πλατφόρμας θα ενταχθεί σε δεύτερο στάδιο όλο το προϊόν της Eεπιτροπής Διαπραγμάτευσης. Παράταση δόθηκε για την εκκίνηση της εφαρμογής για τις 2 Οκτωβρίου.

Στην ομιλία του με θέμα «Digital Transformation and the Future of Electronic Invoicing, Unleashing Efficiency and Innovation» ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, CEO, IMPACT υποστήριξε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση προάγει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, διασφαλίζει αποτελεσματικότητα και διευκολύνει το επιχειρείν. Ως πλεονεκτήματα ανέφερε την κατάργηση της έγχαρτης μορφής εγγράφων, την αυτοματοποίηση, την μείωση του κόστους και των λαθών, αλλά έως και την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.

Ως προς την φαρμακευτική πολιτική, τις τεράστιες διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης για τον κλάδο του φαρμάκου στηλίτευσε ο Αντώνης Καρόκης, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, MSD Ελλάδας. Μάλιστα ο κ. Καρόκης καυτηρίασε το γεγονός ότι κάθε χρόνο η χρηματοδότηση είναι χειρότερη σε σχέση με την προηγούμενη για την Πολιτεία και την φαρμακοβιομηχανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «Το υπάρχον σύστημα δεν πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί γιατί δεν κάνει καλό σε κανένα».Ενδεικτική είναι η εκτίμηση πως η βιομηχανία θα παρέχει το 57% της φαρμακευτικής δαπάνης το 2026, όταν η συμμετοχή των ασθενών θα αγγίξει το 1 δις ευρώ, παρά τις προθέσεις κυβέρνησης να μειώσει τις ιδιωτικές δαπάνες.

Στο Στρογγυλό Τραπέζι I με θέμα «Οργάνωση, Διοίκηση και Χρηματοδότηση συστήματος υγεία» ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας υπογράμμισε στα λεγόμενά του την αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι «πρέπει να περάσουμε σε πιο σύγχρονα συστήματα» με έμπνευση από χώρες του εξωτερικού που συμβαδίζουν με τις αλλαγές της τεχνολογίας. Με νέα ματιά για την δομή του ΕΣΥ και με επίκεντρο τον ασθενή μπορούν να εισαχθούν νέα μοντέλα φροντίδας. Σε ότι αφορά τον ΕΟΠΥΥ ο κ. Κωτσιόπουλος υποστήριξε ότι μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός με συμβάσεις για αποζημιώσεις εκ των προτέρων υπηρεσιών τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα.

Σχετικά με τον ρόλο του ΕΟΠΥΥ στην χρηματοδότηση των νοσοκομείων ο Δρ. Παντελής Μεσσαρόπουλος MD, MSc, PhD(c), Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.) σχολίασε πως αυτή τη στιγμή το σύστημα αποζημίωσης είναι μικτό και έχει αυξηθεί η επιχορήγηση των νοσοκομείων στο 65% από το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι να προχωρήσει η αποζημίωση των νοσοκομείων κατά 80% από τονν ΕΟΠΥΥ το 2024 με βάση το σύστημα DRG. Έτοιμος για το εγχείρημα είναι ο ΕΟΠΥΥ που έχει ως βασικό πρόβλημα, συμφωνά με την διοικήτρια του οργανισμού Θεανώ Καρποδίνη, ότι συνδέεται παθητικά με τους παρόχους και αγοράζει υπηρεσίες χωρίς κριτήρια. Σε μια προσπάθεια επίλυσης του θέματος, για παράδειγμα ποιοτικά κριτήρια τέθηκαν στην κλειστή νοσηλεία και στα κέντρα αποκατάστασης αλλά όχι στο Δημόσιο, δηλαδή δεν εφαρμόζονται τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά, όπως σχολίασε η διοικήτρια. Απαραίτητα ακόμη είναι ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο για το εάν ο ασθενής χρειάζεται μια εξέταση ή επέμβαση αλλά και η πρόσβαση στα στοιχεία ασφάλισης του ασθενούς, που έχει αυτή τη στιγμή και ο ΟΔΙΠΥ, όπως σχολίασε η κ. Καρποδίνη. Στο δύσκολο εγχείρημα του ΟΔΙΠΥ αναφέρθηκε η Δάφνη Καϊτελίδου, Καθηγήτρια, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ - Διευθύντρια «Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας - Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) αναφέροντας ότι ο οργανισμός έχει ήδη κάνει «καλή σάρωση σε 15 νοσοκομεία». Η κ. Καϊτελίδου σημείωσε ότι «θα πρέπει εμπλέξουμε σε αξιολόγηση και τους διοικητές σε συγκεκριμένους δείκτες όπως οι δείκτες για τα ΤΕΠ». Η ίδια διαβεβαίωσε πως δεν θα αντιγραφούν δείκτες από άλλες χώρες, αλλά θα οριστούν δείκτες που αρμόζουν στο ΕΣΥ.

Σχετικά με την παράταση για την οποία εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση προχθές και αφορά το κομμάτι σκευασμάτων από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης δηλαδή με εμπιστευτικές συμφωνίες και με εκπτώσεις στους ανοιχτούς ή κλειστούς προϋπολογισμούς , όπως διευκρίνισε ο κ. Αποστόλου «για να εκκινήσει το έργο η ΕΚΑΠΥ θα πρέπει να λάβει πιστώσεις περίπου στα 175 εκ. αυτά όταν πας να το υλοποιήσεις στο μέσο της χρονιάς σημαίνει ότι πρέπει από τις πιστώσεις που έχεις διαθέσει στους φορείς σου, να τις πάρεις πίσω και να τις δώσεις αλλού. Άρα μιλάμε για τροποποιήσεις προϋπολογισμών». Ο κ. Αποστόλου ισχυρίστηκε ότι είναι πολύπλοκη διαδικασία και θα πρέπει να γίνεται κανονικά στην αρχή της χρονιάς, αλλά ο γ.γ. αποσαφήνισε ότι ενδεχομένως να αρχίσει τον Οκτώβρη με λιγότερο budget.

Γενναία βήματα υποστήριξε ότι έχουν γίνει ο Δημήτρης Κωστούλας, Commercial Director, IMPACT σε ότι αφορά την ψηφιοποίηση της Υγείας που ως κλάδος πρωτοπορεί. Παρά τα εμπόδια και τις προκλήσεις, με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης διαπιστώθηκε πως μπορούν να υπάρξουν μετρήσιμα δεδομένα, ενώ η πλατφόρμα της κεντρικής παραγγελιοληψίας καλυτερεύει την συνεργασία του ΕΣΥ και των προμηθευτών. Σε ότι αφορά το φάρμακο ο Μπάμπης Τζανάκης, Director, Government Affairs, Gilead Sciences Ελλάδα και Κύπρου περιέγραψε ένα χάος σε ότι αφορά τα σημειώματα από τις υποχρεωτικές επιστροφές από αγορές των νοσοκομείων, με χαρακτηριστικό ότι εν μέσω Ιουλίου του 2023 αναμένονται τα σημειώματα του πρώτου εξαμήνου του 2022. «Τον οριστικό λογαριασμό είναι ζήτημα εάν θα το έχουμε μέχρι τέλος χρονιάς» σχολίασε ο κ. Τζανάκης, εκτιμώντας ότι η επιβάρυνση θα φθάσει στο 70% ,δηλαδή σε επίπεδα μη βιωσιμότητας.

Τον λογαριασμό στο τέλος τον πληρώνει η φαρμακοβιομηχανία πρόσθεσε και ο Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Διευθυντής, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας υπενθυμίζοντας ότι φέτος οι φαρμακευτικές εταιρείες θα κληθούν να πληρώσουν συνολικές επιστροφές πάνω από 2, 8 δις. Ακόμη, θέμα με τη χρηματοδότηση υπάρχει στην αναντιστοιχία των αναγκών καθώς δεν διατίθενται μετρήσιμα δεδομένα, σημείωσε ο κ. Ολλανδέζος συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει προγραμματισμός. Η φαρμακοβιομηχανία στηρίζει ακόμη και τη δαπάνη των ανασφαλίστων αλλά είναι αξιοπερίεργο πως αυτή αυξάνεται και έχει φθάσει πάνω από 300 εκ. ευρώ όταν η ανεργία μειώνεται, αναρωτήθηκε ο κ. Ολλανδέζος.

Σε αιχμηρό τόνο ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΔΣ, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) & Γενικός Διευθυντής, Novo Nordisk Ελλάς στην ομιλία του σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είναι ανήθικο να καταλογίζεται σε μια εταιρεία επιστροφή επί των πωλήσεων της τάξεως του 70% για το α’ εξάμηνο του 2022 στη νοσοκομειακή δαπάνη». Ανεπίλυτα προβλήματα παραμένουν εκτός από τη δαπάνη για ανασφάλιστους, ο ΙΦΕΤ που φθάνει έναν κύκλο εργασιών 200 εκ. και τροφοδοτείται από τον ήδη υπάρχοντα προϋπολογισμό που καλύπτει υπάρχοντες δαπάνες για το φάρμακο. Όσο για την καθυστέρηση αποστολής των σημειωμάτων του clawback , o κ. Παπδημητρίου υπογράμμισε ότι «ζητούνται θηριώδες επιστροφές αλλά δεν ενδιαφέρεται ο μηχανισμός πότε θα καταλογιστούν», συμπληρώνοντας πως μια στοίβα στρεβλώσεων αυξάνει καθέτως τον υπολογισμό, επιβαρύνοντας την βιομηχανία.

Από την μεριά της η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος, PhARMA Innovation Forum Greece (PIF), Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), AbbVieΦαρμακευτική Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας έδωσε έμφαση στην αξία του να προάγουμε θεραπευτικές καινοτομίες λύσεις για τους ασθενείς . Η καινοτομία είναι μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και χρειάζεται περιβάλλον που νομοθετικά να διασφαλίζει συνθήκες για να ανάπτυξη. Η ίδια επεσήμανε πως «7 στα 10 φάρμακα τα προσφέρουμε εμείς, έχουμε γίνει συγχορηγοί», ενώ σημείωσε ότι το claw back στην χώρα μας απέχει κατά πολύ από αυτό που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες.

Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου στην ομιλία του ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, εξήγησε ότι η στρατηγική της νέας κυβέρνησης για την Υγεία βασίζεται σε τρεις άξονες: στο ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές και τη ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας. Μεταξύ άλλων, εκτός από τις 10.000 προσλήψεις σε βάθος τετραετίας, 7.000 αναμένεται να ολοκληρωθούν από τον ΑΣΕΠ σε 6 με 12 μήνες, ενώ προανήγγειλε ότι ο πρόσφατος νόμος για την ανασυγκρότηση των εργασιακών σχέσεων στο ΕΣΥ θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα.

Κατά τη συζήτηση στο Στρογγυλό Τραπέζι II: «Η Υγεία στο επίκεντρο αλλαγών» συζητώντας για το ζήτημα της μετατροπής των νοσοκομείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου ο Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος, MD, PhD, Πλαστικός Χειρουργός, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου υποστήριξε ότι υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση σε όρους που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα γιατί μεγάλο ποσοστό του κοινού αντιτίθεται στη μετατροπή των νοσοκομείω σε Νομικό Πρόσωπο ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε ο ΠΙΣ. Από την ίδια έρευνα προέκυψε πως ο βαθμός ικανοποίησης από ΕΣΥ μεγάλωσε κατά 8% σε σχέση με το 2022. Ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι «ενοχλεί η λέξη ιδιωτικό δεν υπάρχει τίποτα άλλο». Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση αυτή ενδυνάμωσε περισσότερο το ΕΣΥ με τις ιατρικές πράξεις να πραγματοποιούνται την περίοδο της πανδημίας κατά 95% σε δημόσιες δομές.Από την πλευρά του ο Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επεξήγησε πως οι πολίτες στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρονται το νομικό καθεστώς του φορέα που θα τον εξυπηρετήσει. Επί του θέματος υποστήριξε πως η δογματική αντιμετώπιση του ιδιωτικού φορέα δεν έχει αντίκρισμα κι «αυτή η συζήτηση είναι ντεμοντέ». Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος, Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ πρόσθεσε ότι από την ομοσπονδία εξελίσσεται μια προσπάθεια καταγραφής των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία και θα μπορούσε να γενικευτεί η εφαρμογή τους. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη προβλήματα που αιωρούνται, όπως είναι οι καθυστερήσεις στην πρόσβαση στην θεραπεία. Την συνέπεια στην υγεία των ασθενών που έχει η διαχείριση του φαρμάκου υπενθύμισε η Βίκυ Οικονόμου, Governmental and Strategic Affairs & Patient Engagement and Advocacy Director, Janssen Ελλάδος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται το φάρμακο ως εμπορικό προϊόν. Με την προοπτική της εξάλειψης του μέτρου του clawback το 2026, ενός μνημονιακού μέτρου που θα έπρεπε ήδη να έχει σταματήσεις, η κ. Οικονόμου πρότεινε τον διάλογο και την τοποθέτηση προτεραιοτήτων.

Στο Στρογγυλό Τραπέζι III με θέμα «Εργασιακές σχέσεις και αμοιβές ιατρών και λοιπού προσωπικού του ΕΣΥ» ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ ''ΑΤΤΙΚΟΝ”, Αντιπρόεδρος A’, Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος υπογράμμισε την νομοθετική ατέλεια σχετικά με τα έσοδα των ιατρών από τη λειτουργία του ολοήμερου νοσοκομείου καθώς το πλαφόν λειτουργεί ως αντικίνητρο για την εξυπηρέτηση περισσότερων περιστατικών. Επίσης, όπως σημείωσε ο ίδιος, η αμοιβή των 1000 ή1500 για πανεπιστημιακούς, λειτουργεί επίσης ανασταλτικά για τους Έλληνες ιατρούς όταν ξέρουν ότι θα έχουν εισοδήματα από 3.000 έως 8.000 ευρώ σε άλλα νοσοκομεία στην Ευρώπη. Ριζικές αλλαγές και όχι εντός του υπάρχοντος πλαισίου χρειάζονται όπως επεσήμανε ο Χρήστος Δερβένης, Διευθυντής (Hon) Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας - Χειρουργικής Ήπατος–Χοληφόρων-Παγκρέατος, Metropolitan Hospital - Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τον προβληματικό τρόπο προσλήψεων των ιατρών, χωρίς job discription, χωρίς αμοιβές με βάση των αλγόριθμο υπολογισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών σχολίασε ο κ. Δερβένης τονίζοντας ότι συμμετέχοντας και εκείνος στον σχεδιασμό του ΕΣΥ στα σπάργανά του, είχε τεθεί θέμα αναθεώρησης με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, κάτι που δεν έγινε με αποτέλεσμα την σημερινή του εικόνα. Σχετικά με το άδικο σύστημα απολαβών των ιατρών η Γεωργία Οικονομοπούλου, MSc, PhDc, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) εξήγησε ότι ο ελευθεροπαγγελματισμός αποτελεί επιλογή της ιατρικής κοινότητας καθώς στο ΕΣΥ εφαρμόζεται ένα ενιαίο μισθολόγιο, ένα ισοπεδωτικό σύστημα κομμουνιστικής έμπνευσης, το οποίο φρενάρει την αύξηση επιδόσεων. Την εμπειρία του από το σύστημα της Γερμανίας μετέφερε ο Παναγιώτης Παπαναγιώτου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας, Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Καθηγητής Νευραοακτινολογίας, Νοσοκομείο Bremen-Mitte, περιγράφοντας την εκεί διοίκηση των νοσοκομειακών μονάδων από τρεις manager, τα πολλαπλά κριτήρια της συντεταγμένης επιλογής των διευθυντών των κλινικών από επιτροπή, την ελεύθερη διεκδίκηση μισθοδοσίας αλλά και τις αυξημένες αρμοδιότητές των διευθυντών ως προς την λειτουργία του τμήματος.

Ως προς την μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας η Ειρήνη Αγαπηδάκη,Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, επεσήμανε ότι η ΠΦΥ δεν ταυτίζεται με το Πρόγραμμα του Προσωπικού Γιατρού, αλλά η ΠΦΥ θα συνδεθεί με τη Πρόληψη στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας. Η αναγκαιότητα μεταρρύθμισης της ΠΦΥ είχε επισημανθεί από εξωτερική επιτροπή εμπειρογνώμων το 1994, με εφαρμογή προγράμματος για 10 χρόνια, αυτό το κενό θα καλυφθεί τώρα. Η κ. Αγαπηδάκη τάχθηκε υπέρ της ενοποίησης των πρωτοβάθμιων μονάδων σε ένα ενιαίο δίκτυο ώστε η ΠΦΥ να αποκτήσει νόημα με «ισχυρή κεντρική διοίκηση και ισχυρή αποκεντρωμένη ικανότητα». Σε ότι αφορά την Δημόσια Υγείας επεσήμανε ότι πρώτη φορά επενδύονται πάνω από 600 εκ. ευρώ στην πρόληψη.

Στο Στρογγυλό Τραπέζι IV: «Πρόληψη και ΠΦΥ» η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Υπουργείο Υγείας υποστήριξε πως «πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να βγάζει νόημα», δηλαδή μια σειρά από υπηρεσίες με ενιαία αποστολή. Το Υπουργείο έχει επιτελικό ρόλο, αλλά στη παρούσα κατάσταση χρησιμοποιείται λανθασμένα ένα κέντρο υγείας ως δεκανίκι του νοσοκομείου και δεν επενδύουμε στην ΠΦΥ, αλλά σπαταλάμε πόρους, όπως περιέγραψε η κ. Αγαπηδάκη. Σχετικά με την συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου της ΠΦΥ ο Ανάργυρος Δ. Μαριόλης, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης επικρότησε την δημιουργία δικτύων και χαρακτήρισε το εγχείρημα «φυγή προς τα εμπρός». Μέχρι τώρα οι υπηρεσίες της ΠΦΥ δέχονται τεράστιες πιέσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν θα μειώσουν μόνο το κόστος αλλά θα εξασφαλίσουν και την βελτίωση της ποιότητας. Ο Ευάγγελος Φραγκούλης, MD, MHA, Γενικός/ Οικογενειακός Ιατρός, Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ συμφώνησε πως η Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ πάνε μαζί και η διασύνδεση τους σε χώρες που είχαν ισχυρά συστήματα στη ΠΦΥ πέτυχαν καλύτερη διαχείριση της πανδημίας, όπως έχουν καλύτερη πορεία και στα προγράμματα πρόληψης-προσυμπτωματικού ελέγχου. Όσο για τον θεσμό του προσωπικού/οικογενειακού γιατρού ο κ. Φραγκούλης διαπίστωσε πως τα τελευταία 10 χρόνια προσπάθειας, με αποτέλεσμα από το 10% φθάσαμε στο 55% συμμετοχή στο πρόγραμμα και θα αυξηθεί εάν δοθούν κίνητρα να μπουν περισσότεροι ιατροί. Από την μεριά του ο Εκπρόσωπος, GSK Greece Antonio Biroccio απευθυνόμενος στη υπουργό επικρότησε τον σχεδιασμό και συμφώνησε πως πρέπει να ενσωματωθούν τα επίπεδα φροντίδας Υγείας και να συγκεραστούν. Για την επίλυση προβλήματος χρειάζεται η οπτική της επένδυσης και όχι η αντιμετώπιση ως αύξηση τους κόστους. Αξιοποιώντας το παράδειγμα της πανδημίας ο ίδιος πρότεινε τον εμβολιασμό ενηλίκων με δεδομένο ότι το 2025 η πλειοψηφία του πληθυσμού στην Ευρώπη θα είναι άνω των 50 ετών και μακροπρόθεσμα θα χρειαστεί προστασία ο ηλικιωμένος πληθυσμός.

Κατά το Στρογγυλό Τραπέζι V: «Ψηφιακή υγεία» η Νίκη Τσούμα, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΗΔΙΚΑ ΑΕ υποστήριξε πως έχουν δρομολογηθεί εμβληματικές δράσεις όπως είναι ο Φάκελος Υγείας, που θα ολοκληρωθεί σταδιακά, με την συλλογή δεδομένων. Στη προσπάθεια εντάσσεται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων, ένα έργο που θα ολοκληρωθεί την επόμενη διετία, αλλά και η εφαρμογή ΜΥ Health up για την πρόσβαση των πολιτών στα ιατρικά τους δεδομένα. Επίσης, η χώρα μας ήδη συμμετέχει στις διασυνοριακές συνδέσεις που εφαρμόζεται προς το παρόν πιλοτικά στην Ευρώπη, ένα εργαλείο χώρας για το σύστημα διασυνοριακής υγείας, το οποίο από τον προσεχχή Σεπτέμβρη θα διαλειτουργεί με 10 Ευρωπαϊκές χώρες. Σχετικά με προκλήσεις στο τομέα της Ψηφιακής Υγείας ο Ελευθέριος Θηραίος, MD, Msc in Public Health, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), Γενικός Γραμματέας, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών συμφώνησε στην σημασία των έργων για την ικανοποίηση των αναγκών των ασθνεών. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην πρόσβαση, όπως αυτή έχει διευκολυνθεί με ήδη με το ηλεκτρονικό ραντεβού, τον φάκελο υγείας, την εφαρμογή my health up, ενώ χρειάζεται περαιτέρω η διασφάλιση πληρότητας και ποιότητας των δεδομένων κ.ά. Την αποσπασματικότητα των προσπαθειών καυτηρίασε ο Γεώργιος Ε. Δαφούλας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ψηφιακής Διαγνωστικής και Θεραπευτικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς διαπιστώνεται πως «το ΕΣΥ λειτουργεί με τη λογική οπότε έχουμε ένα ΕΣΠΑ θα κάνουμε ένα εκσυγχρονισμό πρόγραμμα, δηλαδή με τη λογική του πηδήματος του βατράχου», σχολιάζοντας ακόμη ότι δεν υφίσταται μια γραμμική εξέλιξη του συστήματος υγείας. Πλεονέκτημα αυτής της κατάστασης είναι πως μαθαίνουμε από ταλάθη των άλλων , «αλλά δεν έχουμε μάθει να μην καινοτομούμε» σημείωσε ο κ. Δαφούλας.