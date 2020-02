5ο Συνέδριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA): Προκλήσεις και προτάσεις

Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, πληθώρα απόψεων και μεγάλη συμμετοχή χαρακτήρισαν το Συνέδριο για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) που πραγματοποιήθηκε χθες για 5η συνεχή χρονιά και διοργανώθηκε από τo Health Daily και τη Boussias Communications.

Στο επίκεντρο των παρουσιάσεων και των ζωηρών συζητήσεων που τις συνόδευσαν βρέθηκαν όλα τα επίκαιρα θέματα που συνδέονται με την Επιτροπή HTA, την Επιτροπή Διαπραγματεύσεων, την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες, αλλά και τις προκλήσεις που έρχονται και τις επιλογές που υπάρχουν για τη χώρα μας. Η προσέγγιση του Συνεδρίου ήταν διεπιστημονική και για όλα τα θέματα ακούστηκαν και καταγράφηκαν απόψεις από όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων μερών, είτε μιλάμε για θεσμικούς φορείς και κρατικές δομές, είτε για την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα αλλά και τη βιομηχανία και – φυσικά – τους ασθενείς.

Το συνέδριο άνοιξε τις εργασίες του με χαιρετισμούς και τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων, με πρώτη την κα. Φλώρα Μπακοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής –Εφηβικής Ιατρικής ΕΚΠΑ και Πρόεδρο της Επιτροπής ΗΤΑ, η οποία επεσήμανε ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης ΗΤΑ από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το για να καλύψει τις εκκρεμότητες που είχαν συσσωρευτεί.

Υγεία με βάση την αξία και κοινή λήψη αποφάσεων ήταν τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Mάκη Παπαταξιάρχη, προέδρου του PIF, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Πρέπει να αυξηθεί η ταχύτητα και να υλοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν νομοθετηθεί».

Από την πλευρά του, ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του ΣΦΕΕ σημείωσε πως «Είναι απόλυτη η αναγκαιότητα ενός ανεξάρτητου οργανισμού με άτομα που θα ασχολούνται αποκλειστικά με αυτό όπως γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχουν μεγάλες εκκρεμότητες από το παρελθόν και πρέπει να μπουν σε σειρά».

Την οπτική των ασθενών ανέπτυξε ο κ. Νίκος Δέδες, ο οποίος, εκπροσωπώντας την Ένωση Ασθενών Ελλάδος στην ομιλία του τόνισε ότι οι ασθενείς ενδιαφέρονται περισσότερο από όλους για την αξιολόγηση των νέων θεραπειών καθώς από αυτές κρέμεται επί της ουσίας η ζωή πολλών ανθρώπων.

Τέλος, ο κ. Μάρκος Ολλανδέζος εκ μέρους της ΠΕΦ πρόσθεσε πως «Το κέντρο όλων είναι ο ασθενής και στόχος είναι να μεγιστοποιήσουμε την αποδοτικότητα του συστήματος και των λίγων πόρων που έχουμε».

Η πρώτη συνεδρία στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, υπό την προεδρία του Vladimir Zah, επισκέπτη Καθηγητή στο Kozminski University, ήταν αφιερωμένη στις προκλήσεις και τις δυνατότητες της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας και στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει στη χώρα μας. Τις απόψεις τους κατέθεσαν με ενδιαφέρουσες, πρωτότυπες και τεκμηριωμένες τοποθετήσεις οι Rok Hren, PhD, MSc IHP (HE), Επικεφαλής Laboratory Diagnostics, Adriatic Region, Siemens Healthineers, Δημήτρης Φιλίππου, Πρόεδρος του ΕΟΦ, Πάνος Καναβός, PhD, Associate Professor, Deputy Director, LSE Health, Department of Social Policy, London School of Economics, Γιάννης Υφαντόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και Μαρία Καλογεροπούλου, Sr. Consultant HTA, IQVIA.

Η δεύτερη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε με συντονιστή τον κ. Γιάννη Υφαντόπουλο, περιλάμβανε διεξοδικές παρουσιάσεις και αναλύσεις για ένα φλέγον ζήτημα συναφές με τη θεματική του Συνεδρίου, την ένταξη στο σύστημα αποζημιούμενων φαρμάκων των νέων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών. Το θέμα αναπτύχθηκε από όλες τις πλευρές χάρη στις παρουσιάσεις των Stephen Palmer, Καθηγητή Health Economics, Centre for Health Economics (CHE), University of York, UK, Γιώργου Πατρινού, Αναπληρωτή Καθηγητή Φαρμακογονιδιωματικής και Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιωάννη Μπουκοβίνα, Ογκολόγο – Παθολόγο, Επικεφαλής της Ογκολογικής Μονάδας «Βιοκλινική» στη Θεσσαλονίκη και Πάνο Σταφυλά, Ειδικό Καρδιολόγο – Υπερτασιολόγο, Σύμβουλο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και Ηλεκτρονικής Υγείας.

Στην τρίτη συνεδρία, στην οποία προέδρευσε ο Δρ. Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Καθηγητής Βιοστατιστικής, Μεθοδολογίας της Έρευνας, και Επιδημιολογίας, στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κατατέθηκαν απόψεις από όλο το φάσμα των stakeholders πάνω στο επίσης σημαντικό ζήτημα του budget impact. Πρώτος τοποθετήθηκε ο υφυπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο οποίος αφού δήλωσε «Πήραμε κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες για το φάρμακο, κυρίως για το ΗΤΑ, για συμφωνίες επιμερισμού του ρίσκου» προανήγγειλε ρυθμίσεις για ομαλοποίηση της αγοράς. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν με παρουσιάσεις η κα Βίλμα Καραγιάννη, βιοστατιστικός, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΑΤΕΙ Αθήνας, η κα Μαίρη Γείτονα, Καθηγήτρια Οικονομικής Ανάλυσης Κοινωνικής Πολιτικής & Οικονομικών της Υγείας, η κα Γιώτα Κοτσεκίδου, External Affairs Director, AstraZeneca και ο κ. Αθανάσιος Βοζίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας και τα Πληροφοριακά Συστήματα.

Παράλληλα, για 2η συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε, στις 17 Φεβρουαρίου, με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερη επιτυχία, το μονοήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με εισηγητή τον καθηγητή Οικονομικών Υγείας του LSE, Δρ. Πάνο Καναβό, επικεφαλής των δραστηριοτήτων του Medical Technology Research Group (MTRG) το οποίο συντονίζει τις δραστηριότητες του Impact HTA consortium.

Η επιστημονική εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας), του ΣΑΦΕΕ (Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων), του ΣΦΕΕ (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος) και του PIF (Pharma Innovation Forum).

