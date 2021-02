AbbVie: Πιστοποίηση ως εργοδότης επιλογής από το Great Place to Work®

H AbbVie έλαβε Πιστοποίηση ως εργοδότης επιλογής από τον Οργανισμό Great Place to Work® (CERTIFIED by Great Place to Work®) για το 2021, μετά από μία μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Η Πιστοποίηση αποτελεί αναγνώριση για το καλό εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας καθώς προκύπτει, κυρίως, από την άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι σύμφωνα με την εμπειρία τους στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Στην AbbVie αποτελεί προτεραιότητα η διατήρηση υψηλών προτύπων στο εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι οι εργαζόμενοι διαθέτουν πρόσβαση στα ίδια εργαλεία ανάπτυξης, σε ίσες ευκαιρίες και κίνητρα. Η AbbVie εστιάζει στη βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας υποστηρίζοντας ευέλικτες συνθήκες εργασίας που συμβάλλουν στη διατήρηση προσωπικής και επαγγελματικής ισορροπίας, ενώ ενθαρρύνει τους εργαζομένους να συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που αποτελούν εφαλτήριο για περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Παράλληλα, προτεραιότητα για την AbbVie αποτελούν προγράμματα πρόληψης για την υγεία, επιδόματα γάμου, μητρότητας και παιδικού σταθμού, όπως και πρόσθετα συνταξιοδοτικά προγράμματα που βοηθούν τους εργαζομένους και μετά την ολοκλήρωση της επαγγελματικής τους πορείας.

Ο κ. Θωμάς Κούγκουλος, HR Director της AbbVie, τονίζει ότι αυτή η διάκριση είναι μία ακόμα επιβράβευση των προσπαθειών της εταιρείας να χτίζει ουσιαστικές σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ όλων των εργαζομένων και της διοίκησης, δημιουργώντας μία συνεκτική ομάδα με κοινούς στόχους, όραμα και αξίες, που συνεργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση, και προσθέτει ότι: «Κάθε ένας συνεργάτης μας αποδεικνύει καθημερινά το πάθος του για δουλειά, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό προς όλους τους συνεργάτες. Το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εξωστρέφειας των ανθρώπων μας είναι το κλειδί που μάς ανοίγει μία μεγαλύτερη πόρτα για το μέλλον. Επιθυμούμε να διατηρήσουμε ένα περιβάλλον αισιοδοξίας και καινοτομίας, με αμετάβλητες σταθερές αξίες ώστε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε, ατομικά και ομαδικά. Οι σταθερές αξίες σε συνδυασμό με την καινοτόμο φιλοσοφία μάς έχουν χαρίσει μέχρι σήμερα πολλές επιτυχίες, όπως τις σημαντικές διακρίσεις μας στον διαγωνισμό Great Place to Work, για έξι συνεχή χρόνια».