Αύξησε το προσωπικό της η ELPEN την περίοδο της κρίσης

Για την αποφασιστική συμβολή της στην ενίσχυση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης βραβεύτηκε η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ELPEN από την εταιρεία New Times Publishing. Η απονομή της σχετικής τιμητικής διάκρισης έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρηματική αριστείας «Diamonds of The Greek Economy 2019», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσία επιχειρηματιών, στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και εκπροσώπων της Πολιτείας και θεσμικών συλλογικών φορέων.

Σθεναρή ήταν η αντίσταση της ELPEN στο κύμα μαζικών απολύσεων που επικράτησε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Εν μέσω ενός ασφυκτικού οικονομικού περιβάλλοντος η εταιρεία πέτυχε αύξηση του προσωπικού της σε ποσοστό 35%, ενισχύοντας τις εταιρικές δομές της με επιστήμονες υψηλής ειδίκευσης, αλλά και καταρτισμένα στελέχη.

Περισσότερες από 200 ήταν οι προσλήψεις που πραγματοποίησε η ELPEN κατά τη διάρκεια της κρίσης, συμβάλλοντας ενεργά στον περιορισμό της δραματικής φυγής «ελληνικών μυαλών» στο εξωτερικό και στην αξιοποίησή τους για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, αυτή που θα οδηγήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας και στην εδραίωση αναπτυξιακών ρυθμών για την ελληνική οικονομία. Το προσωπικό της εταιρείας ξεπερνά σήμερα τα 1.000 άτομα σε επίπεδο ομίλου με την ELPEN να αναδεικνύεται σε σταθερή δεξαμενή απασχόλησης.

Επενδύοντας περισσότερο από το 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών της σε ερευνητικά προγράμματα, η ELPEN εστιάζει διαχρονικά στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών που προκύπτουν από το εγχώριο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό. Υπερασπιζόμενη διαχρονικά τα «ελληνικά χέρια» , αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει διαρκώς τα παραγωγικά της μέσα σε επίπεδο εγκαταστάσεων, αλλά και σε ο, τι αφορά στη χρήση φαρμακευτικής τεχνολογίας αιχμής.

Εδώ και περισσότερο μισό αιώνα τα φάρμακα της ELPEN βρίσκονται σε κάθε ελληνική οικογένεια, φροντίζοντας τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών. Σηματοδοτώντας πρότυπο υγιούς επιχειρηματικής δράσης, η εταιρεία «επιμένει να μένει» Ελλάδα, ενισχύοντας την εθνική οικονομία, αλλά και την εγχώρια απασχόληση.

Την τιμητική διάκριση παρέλαβε από τον κ. Κωνσταντίνο Μπίτσιο, Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β) ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, Αντιπρόεδρος Δ.Σ της ELPEN και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ), ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του τόνισε, πως «Οι επιχειρήσεις που βραβεύονται σήμερα κομίζουν αναμφίβολα ένα σημαντικό μήνυμα αισιοδοξίας για τη μελλοντική πορεία της χώρας μας. Παρά το αντίξοο περιβάλλον των τελευταίων χρόνων, συνέχισαν να επενδύουν στα ελληνικά χέρια, στη νέα γενιά επιστημόνων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ελληνική παραγωγή, στην έρευνα και την εξωστρέφεια ενισχύοντας την ελληνική οικονομία τα χρόνια της κρίσης. Σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο η ELPEN αύξησε το προσωπικό της και εμπόδισε τη φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Συγχρόνως, διατήρησε και ενίσχυσε την παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, διαθέτοντας το μεγαλύτερο ιδιωτικό ερευνητικό κέντρο στη χώρα μας και αναπτύσσοντας ενεργό δράση σε προγράμματα διασύνδεσης της παραγωγής με την έρευνα. Και δεν είναι μόνο η ELPEN, αλλά και πολλές ακόμη ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, που θα αποτελέσουν σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να αυξήσει τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Προϋπόθεση για να γίνουν όλα αυτά είναι να μειωθούν οι υπερβολικές επιβαρύνσεις, που φτάνουν το 70% σε έμμεσους και άμεσους φόρους και επιβλήθηκαν με παράλογο τρόπο τα τελευταία χρόνια στον κλάδο του φαρμάκου. Αυτός είναι κι ο λόγος που η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία έχει επανειλημμένα ζητήσει τη διαμόρφωση ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου που θα οδηγήσει άμεσα στη μείωση της υπερφορολόγησης και θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να επενδύσουν 300 εκ. € τα επόμενα 3 χρόνια στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της παραγωγής.»