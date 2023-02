Ακόμα μία χρονιά «Κορυφαίος Εργοδότης» η Chiesi Hellas 

Η Chiesi Hellas βραβεύτηκε και πάλι από το διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό Top Employers Institute με τον τίτλο του «Κορυφαίου Εργοδότη» για το 2023 σε αναγνώριση των διαρκών προσπαθειών της εταιρείας για βελτίωση των πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού µε στόχο να παραμείνει εργοδότης επιλογής. Η Chiesi Hellas επενδύει στους ανθρώπους της, κατανοεί τις ανάγκες τους και επιβραβεύει τις προσπάθειές τους. Με συνεχή εκπαίδευση διευρύνει το γνωστικό τους επίπεδο και βελτιώνει τις δεξιότητές τους.

Την πιστοποίηση “Top Employer” λαμβάνουν οι εταιρείες που θέτουν τους εργαζομένους τους στο επίκεντρο της επιχειρηματικής τους δράσης, εξασφαλίζοντας αδιαλείπτως για εκείνους ένα υποδειγματικό περιβάλλον εργασίας. Η διάκριση αποδίδεται κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης επιμέρους πρακτικών, μεταξύ άλλων, σε τομείς όπως Επιχειρησιακή Στρατηγική, Διαχείριση Οργανωτικής Αλλαγής, Εργασιακό Περιβάλλον, Ένταξη & Ενσωμάτωση, Επικοινωνιακή Στρατηγική, Προσέλκυση Ταλέντου, Αξιοποίηση Δυναμικής των Εργαζομένων, Ψηφιακά HR Συστήματα, Κουλτούρα Hγεσίας και Αξιακό Σύστημα, που στο σύνολό τους συνθέτουν και ενθαρρύνουν τη συνεχή ανάπτυξη ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Δράσεις που έγιναν σε επίπεδο Ανθρώπινου Δυναμικού και αιτιολογούν τη βράβευση και φέτος είναι η ψηφιοποίηση δύο επιπλέον διαδικασιών στην Εμπειρία του Εργαζόμενου, πριν ακόμα γίνει μέλος αυτής (C Recruiting & C Jobs), για μια σύγχρονη διαδικασία επιλογής απαλλαγμένη από προκαταλήψεις, καθώς και η ψηφιοποίηση της διαδικασίας του C Onboarding και του C Rewards, που ενισχύουν την αυτοβουλία εργαζόμενου και προϊσταμένου. Παράλληλα, ενισχύθηκε το σύστημα Αναγνώρισης και Επιβράβευσης των μελών της ομάδας τόσο από την Ηγετική Ομάδα όσο και μεταξύ των μελών αυτής και γιορτάστηκε η εισαγωγή πλαισίου υπέρ της Διαφορετικότητας, Δικαιοσύνης και Μη Αποκλεισμού (Diversity, Equity & Inclusion) καθώς και της Ευεξίας και Καλής Υγείας με αντίστοιχη δημιουργία Επιτροπών και Πλάνων Δράσεων.

Επίσης, δημιουργήθηκαν εργαλεία ενίσχυσης της δικτύωσης (networking) σε μια προσπάθεια σφυρηλάτησης ισχυρών δεσμών μεταξύ των εργαζομένων και συμμετοχής τους στις αποφάσεις που τους αφορούν (CAN- Chiesi Affinity Networks). Στo Στρατηγικό Πλάνο της Chiesi Hellas σε θέματα ανθρώπινων πόρων οι άνθρωποί της τοποθετούνται στο επίκεντρο των αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτού διανεμήθηκαν πάνω από 10 ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης σε συνέχεια διοικητικών αποφάσεων, συνεχίστηκε η ενδυνάμωση των γυναικών (women empowerment) και η διαχείριση έργου μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων (gender pay gap) και αναθεωρήθηκε το Μοντέλο Ηγεσίας (Sustainable Leader) με την τοποθέτηση της ενσυναίσθησης στο επίκεντρο.

«Είναι μέρος της κουλτούρας μας να έχουμε το θάρρος να θέτουμε τολμηρούς επιχειρηματικούς στόχους και στόχους αειφορίας για τους Ανθρώπους μας και με επιμονή, ανθεκτικότητα και πολυεπίπεδη συστημική σκέψη να οδηγούμε την αλλαγή και το μετασχηματισμό, έχοντας το βλέμμα μας στο μέλλον. Ο πήχης που θέτει η διαδικασία πιστοποίησης Top Employer είναι απαιτητικά ψηλός και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε να τον υπερβούμε και πάλι χάρη στην υπέροχη Ομάδα που έχουμε» δήλωσε η κα Αλεξάνδρα Βέτσικα, Head of Human Resources & Administrative Affairs της Chiesi Hellas.