Ανθρώπινη Ιατρική: To βιβλίο που διερευνά τον ρόλο της επιστήμης, της ηθικής και των ανθρωπιστικών σπουδών

Στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής είναι προφανή. Ωστόσο, η ιατρική φαίνεται να απέτυχε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της κοινής γνώμης. Το βιβλίο αυτό, το οποίο γράφτηκε από τον Miles Little, έναν χειρουργό και στοχαστή με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην κλινική ιατρική, εξετάζει την πρακτική των γιατρών αλλά και τις προσδοκίες των ασθενών από εκείνους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας, συχνά υπάρχει απόκλιση μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας.

Εκκινώντας από τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την επικοινωνία μεταξύ γιατρών και ασθενών, η Ανθρώπινη Ιατρική διερευνά τον ρόλο της επιστήμης, της ηθικής και των ανθρωπιστικών σπουδών στην άσκηση της ιατρικής. Ανιχνεύει το βιοηθικό κίνημα στην κανονιστική ηθική, η οποία αναζητά τους κώδικες που διέπουν την ηθική συμπεριφορά, σε ωφελιμιστικά ή δεοντολογικά ζητήματα. Υπερασπίζει σθεναρά την άποψη ότι το χάσμα δεν μπορεί να γεφυρωθεί με εναργέστερη επιστημονική ή ηθική εκπαίδευση.

Για την προώθηση της βελτίωσης της επικοινωνίας, ο συγγραφέας προτρέπει τους καθηγητές ιατρικής να αλλάξουν τη φιλοσοφία και τις μεθόδους τους έτσι ώστε τα σημαντικά ζητήματα στην κλινική ιατρική να συνυφαίνονται με την απαραίτητη επιστήμη και υποστηρίζει ότι η καλλιέργεια του φιλοσοφικού και θεωρητικού υπόβαθρου των γιατρών μέσω της εκπαίδευσής τους στις ανθρωπιστικές σπουδές και στη λογοτεχνία θα βελτιωθεί η αντίληψη αναφορικά με την ηθική βάση της ιατρικής πρακτικής και παράλληλα θα τεθούν τα θεμέλια για μια καλύτερη κοινωνία.



«…ένα πολύ φιλόδοξο, καλογραμμένο και εξαιρετικά έξυπνο βιβλίο, το οποίο περιγράφει την ατζέντα των ιατρικών συζητήσεων του παρόντος και του μέλλοντος.»

Bruce Charlton, Journal of the Royal College of Physicians of London

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από όλους τους φοιτητές ιατρικής.»

Sir Norman Browse, Journal of the Royal Society of Medicine

«Ο Miles Little έχει το σπάνιο ταλέντο να συνδυάζει την ενεργή κλινική πρακτική με την ικανότητα να γράφει για φιλοσοφικά και ηθικά προβλήματα στην ιατρική επιστήμη.»

Kenneth Mealy, British Journal of Biomedical Science



ISBN 978-960-02-3780-1, Σχήμα 17x24, Σελίδες 232, Τιμή €20,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Βάρος: 420gr, Έκδοση Αθήνα 2021. Εκδόσεις Παπαζήση.



Ο συγγραφέας

Ο Miles Little κατέχει τη θέση του καθηγητή Χειρουργικής στο Νοσοκομείο Westmead του Σίδνεϋ. Υπήρξε συνιδρυτής και πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Χειρουργών από το 1987. Επίσης κατέχει τη θέση του διευθυντή του Κέντρου Αξιών, Ηθικής και Δικαίου στο Τμήμα Χειρουργικής της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϋ.

Βάσει των προσωπικών και επαγγελματικών εμπειριών του, ο Miles θεωρεί ότι η ιατρική έχει απωλέσει την επαφή με την ηθική της βάση, η οποία αφορά στην υγεία, στην ευημερία και στην ποιότητα ζωής και ότι εξαρτάται από την εξελιγμένη επιστήμη, η οποία έχει γίνει αυτοσκοπός. Ο ίδιος είναι οπαδός της διεπιστημονικής προσέγγισης της κλινικής πρακτικής στη βάση της φιλοσοφίας, της ηθικής, της βιοηθικής, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής γλωσσολογίας και της ψυχολογίας. Έχει εκδώσει επίσης συλλογές ποιημάτων.