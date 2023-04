Διαθέσιμο και στην Ελλάδα τo Vericiguat, η νέα θεραπεία της Bayer για τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Τον Φεβρουάριο το Υπουργείο Υγείας συμπεριέλαβε στον «Κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων που καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση» το Vericiguat, έναν διεγέρτη της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης (sGC). Το Vericiguat (2,5 mg, 5 mg και 10 mg) έχει εγκριθεί για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου και νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, οι οποίοι έχουν σταθεροποιηθεί μετά από ένα πρόσφατο συμβάν μη αντιρρόπησης, που απαιτεί ενδοφλέβια θεραπεία.

«Παρά τις υπάρχουσες θεραπείες, πολλοί ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια εξακολουθούν να παρουσιάζουν επιδείνωση της νόσου που διαταράσσει τη ζωή τους και προκαλεί συμβάντα απορρύθμισης της καρδιακής ανεπάρκειας, τα οποία οδηγούν σε νοσηλεία ή ενδοφλέβια χορήγηση διουρητικών.4,5,6 Η συνεχιζόμενη επιδείνωση των συμπτωμάτων μετά από τέτοια συμβάντα, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς ένας στους πέντε ασθενείς δεν επιβιώνει για περισσότερα από δύο χρόνια, μετά από ένα τέτοιο συμβάν.4 Επομένως, είναι πολύ ευχάριστο ότι οι ιατροί στην Ελλάδα έχουν πλέον στη διάθεσή τους μια νέα από του στόματος θεραπευτική επιλογή που μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς τους στην αντιμετώπιση της επιδείνωσης της GR242022 καρδιακής ανεπάρκειας, αλλάζοντας ενδεχομένως την πορεία της νόσου», δήλωσε ο Θανάσης Κώτσανης Καρδιολόγος, Ιατρικός Διευθυντής της Bayer Ελλάς και Επικεφαλής Ιατρικού για το Cluster των χωρών του South Mediterranean and Black Sea.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, στις μέρες μας, ένας στους δύο ασθενείς επανανοσηλεύεται εντός 30 ημερών από την εκδήλωση ενός συμβάντος απορρύθμισης της καρδιακής ανεπάρκειας.4 Βελτιώνοντας τα αποτελέσματα της θεραπείας και μειώνοντας την πιθανότητα επαναλαμβανόμενων νοσηλειών μπορούμε να αρχίσουμε να μειώνουμε ορισμένους από τους φόβους που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι οικογένειές τους. «Πιστεύουμε ότι η κυκλοφορία του Vericiguat είναι ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της διαχείρισης του συνδρόμου της καρδιακής ανεπάρκειας, ενός συνδρόμου που συχνά περιορίζει τη διάρκεια ζωής», κατέληξε.

Η έγκριση του Vericiguat από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) βασίζεται στα αποτελέσματα της εγκριτικής μελέτη φάσης III, VICTORIA, η οποία δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine (NEJM), τον Μάρτιο 2020.1 Τα αποτελέσματα της μελέτης VICTORIA, έδειξαν ότι το Vericiguat μείωσε σημαντικά τον συνδυασμένο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου και νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο της βασικής θεραπείας, μετά από ένα συμβάν απορρύθμισης της καρδιακής ανεπάρκειας. Το Vericiguat αναπτύσσεται από κοινού με την MSD (εμπορική ονομασία της Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, ΗΠΑ).

Σχετικά με το Vericiguat

Το Vericiguat (2,5 mg, 5 mg και 10 mg) – το οποίο χορηγείται από το στόμα, μία φορά την ημέρα – είναι ένας διεγέρτης της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης (sGC), ενός σημαντικού ενζύμου στην οδό σηματοδότησης του μονοξειδίου του αζώτου (NO). Όταν το ΝΟ δεσμεύεται στην sGC, το ένζυμο καταλύει τη σύνθεση της ενδοκυτταρικής κυκλικής μονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP), ενός δεύτερου αγγελιοφόρου που παίζει ρόλο στη ρύθμιση του αγγειακού τόνου, της καρδιακής συσταλτικότητας και της καρδιακής αναδιαμόρφωσης. Η καρδιακή ανεπάρκεια σχετίζεται με τη διαταραχή της σύνθεσης του ΝΟ και τη μειωμένη δραστηριότητα της sGC, η οποία μπορεί να συμβάλλει στη δυσλειτουργία του μυοκαρδίου και των αγγείων. Με την άμεση διέγερση της sGC -ανεξάρτητα και συνεργικά με το ΝΟ-, το Vericiguat αυξάνει τα επίπεδα της ενδοκυτταρικής cGMP, οδηγώντας σε χαλάρωση των λείων μυών και αγγειοδιαστολή.

Το Vericiguat κυκλοφορεί στη χώρα μας με την εμπορική ονομασία Verquvo® και ενδείκνυται για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας σε ενήλικες ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξώθησης οι οποίοι είναι σταθεροποιημένοι μετά από ένα πρόσφατο συμβάν μη αντιρρόπησης που απαιτεί IV.

Σχετικά με την παγκόσμια συνεργασία Bayer και MSD

Από τον Οκτώβριο 2014, η Bayer και η MSD (γνωστή ως Merck & Co., Inc. στις ΗΠΑ και τον Καναδά) έχουν συνάψει μια παγκόσμια συνεργασία στον τομέα των ρυθμιστών της sGC. Η συνεργασία αυτή φέρνει σε επαφή δύο κορυφαίες εταιρείες που προτίθενται να διερευνήσουν πλήρως τη θεραπευτική κατηγορία των ρυθμιστών της sGC, καλύπτοντας ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Το πρόγραμμα του Vericiguat αναπτύσσεται από κοινού από την Bayer και την MSD. Η MSD έχει τα εμπορικά δικαιώματα του Vericiguat στις ΗΠΑ και η Bayer έχει τα αποκλειστικά εμπορικά δικαιώματα στον υπόλοιπο κόσμο. Οι δύο εταιρείες μοιράζονται εξίσου το κόστος της ανάπτυξης του Vericiguat.