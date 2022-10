Δημοσιεύθηκε η μεγαλύτερη Ελληνική μελέτη για επεμβάσεις bypass από δεδομένα του Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ

Η μεγαλύτερη μελέτη για επεμβάσεις Bypass που έχει διενεργηθεί έως σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, ολοκληρώθηκε από κορυφαίους Έλληνες ιατρούς, αξιοποιώντας δεδομένα 23 ετών του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Η δημοσίευση της μελέτης κατατάσσει το ΥΓΕΙΑ στην κορυφή των Ελληνικών νοσοκομείων για επεμβάσεις bypass, και επιβεβαιώνει τη μακρά παράδοση και εξειδίκευση του ΥΓΕΙΑ στον τομέα των παθήσεων της καρδιάς, πρωτοστατώντας, τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, με δεκάδες πρωτοποριακές επεμβάσεις, μερικές των οποίων μοναδικές για τη χώρα μας.

H εν λόγω μελέτη παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Συνέδριο European Society of Cardiology, στη Βαρκελώνη με τίτλο:”Changes in the Risk Profile and Outcomes of Patients Undergoing Isolated Coronary Artery Bypass Grafting: A 23-Year Analysis of Over 14000 Patients”. Σε αυτήν, κατεγράφησαν συνολικά 14.235 επεμβάσεις bypass σε ενήλικες ασθενείς, που διενεργήθηκαν από το 1997 έως το 2019 στο ΥΓΕΙΑ, από όλες τις καρδιοχειρουργικές ομάδες του ΥΓΕΙΑ. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων που διατηρεί η Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΥΓΕΙΑ, η οποία και δημιουργήθηκε από τον κ. Χαράλαμπο Πασκαλή, Εντατικολόγο, Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ΥΓΕΙΑ.

Οι συγγραφείς της μελέτης, κ. Γρηγόρης Παττακός, Καρδιοχειρουργός, Αναπλ. Διευθυντής Β’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων του ΥΓΕΙΑ, κ. Σταύρος Συμινελάκης, Καθ. Καρδιοχειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, κ. Ευστράτιος Αποστολάκης, Καθ. Καρδιοχειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, κ. Χαράλαμπος Πασκαλής, και κ. Ιωάννης Γουδέβενος, Καθ. Καρδιολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της έρευνας ανέλυσαν πολλές παράμετρους, όπως το κλινικό προφίλ των ασθενών, τις συννοσηρότητες που παρουσιάζουν, καθώς και βραχυπρόθεσμες επιπλοκές των επεμβάσεων αυτών και πώς αυτές μεταβάλλονται μέσα στην πάροδο του χρόνου.

Οι ερευνητές κατέληξαν πως με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότεροι ασθενείς υποβάλλονται σε επέμβαση bypass σε μεγαλύτερη ηλικία, και με αυξανόμενες συννοσηρότητες, με μεγαλύτερη ποσοστιαία αυτή της υπέρτασης. Ενώ, παράλληλα, η περιεγχειρητική θνησιμότητα δεν μεταβλήθηκε με την πάροδο του χρόνου, παρά την επιδείνωση του κλινικού προφίλ των ασθενών και τις αυξανόμενες συννοσηρότητες, γεγονός που οφείλεται στην αυξανόμενη χρήση αρτηριακών μοσχευμάτων (έσω μαστικές αρτηρίες και κερκιδικές αρτηρίες).

Το ΥΓΕΙΑ, στα 50 και πλέον χρόνια λειτουργίας του, ανταποκρινόμενο στις μεγάλες απαιτήσεις με εξειδίκευση και σύγχρονη τεχνογνωσία, προσφέρει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων διαθέτοντας τη μεγαλύτερη ομάδα καρδιοχειρουργών στον ιδιωτικό τομέα και τέσσερις πλήρως οργανωμένες Κλινικές. Παράλληλα πρωτοπορεί με την ίδρυση του Heart Team, την πλέον οργανωμένη ομάδα καρδιάς πολλαπλών ειδικοτήτων η οποία ασχολείται με την επίλυση πολύπλοκων καρδιολογικών επεμβάσεων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.