ΕΛΕΑΝΑ: Πρώτο βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό της PAIN ALLIANCE EUROPE για την εφαρμογή StigmApp

H Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) με τη συνεργασία του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου (CYPLAR) κέρδισε το 1ο βραβείο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό “Brain, Mind and Pain Grant 2019-2020″ με θέμα την καταπολέμηση του στίγματος: “STOP Stigma! Reduce stigma to improve quality of life for brain, mind and pain patients”.

Το 1ο βραβείο αφορά στο σχεδιασμό μιας καινοτόμου εφαρμογής κινητής υγείας (mHealth) για την καταπολέμηση του στίγματος που σχετίζεται με τον χρόνιο πόνο και τις σχετιζόμενες με αυτόν ασθένειες, σύμφωνα με τον κο Κουμπούρο, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εμπνευστή και υπεύθυνο για την δημιουργία του app.

Η προτεινόμενη εφαρμογή “StigmApp” αναμένεται να φέρει σημαντικά οφέλη στους ασθενείς, ενώ προσφέρει ποικίλες και πρωτοποριακές δυνατότητες, όπως:

Εκπαίδευση με τη μορφή bite–sized learning προσανατολισμένη στην καταπολέμηση του στίγματος

Ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και των ασθενών για την αντιμετώπιση του στίγματος

Κινητοποίηση του κοινού για συμμετοχή στην καταπολέμηση του στίγματος

Παροχή πλατφόρμας για τη συγκέντρωση χρημάτων με στόχο τη διεξαγωγή ερευνών και δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση του στίγματος

Δυνατότητα δικτύωσης και επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και του γενικού πληθυσμού

Δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών

Διευκόλυνση στην διαχείριση του χρόνιου πόνου και των αρνητικών συναισθημάτων και παροχή δυνατότητας καταγραφής των απαραίτητων ιατρικών στοιχείων που σχετίζονται με την θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται (π.χ. φαρμακευτική αγωγή).

Το “Brain, Mind and Pain Patient-Centered Innovation Grant” (BMP Grant) είναι μια πρωτοβουλία της Pain Alliance Europe (στην οποία η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. και ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου είναι μέλη και εκπροσωπούν την Ελλάδα και την Κύπρο αντίστοιχα) και της Grünenthal για τον εντοπισμό και την ενθάρρυνση ασθενοκεντρικών επιστημονικών καινοτομιών στον τομέα του χρόνιου πόνου και των νευρολογικών διαταραχών, με σκοπό να ενθαρρύνει την έρευνα και την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, να προωθήσει προσεγγίσεις πρόληψης και αυτοδιαχείρισης, να μειώσει το στίγμα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν με αυτές τις ασθένειες, ανέφερε η κα Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν προτάσεις από 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες καιχρηματοδοτήθηκαν συνολικά τρία έργα, όπου υπόσχονται τα περισσότερα οφέλη για τους συγκεκριμένους ασθενείς με κύρια κριτήρια την άρτια επιστημονική προσέγγιση, την καινοτομία, τον ασθενοκεντρικό σχεδιασμό και τη μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας για τον πληθυσμιακό στόχο.

Με την προσοχή μας εστιασμένη στην δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων προς όφελος των ασθενών συνεχίζουμε την επιτυχημένη συνεργασία μας με φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις επεσήμανε η κα Παππά.

Το έργο θα διαρκέσει δύο έτη και αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.