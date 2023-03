Ενημερωτική εκδήλωση για την παχυσαρκία

Μία ενημερωτική εκδήλωση αφιερωμένη στην παχυσαρκία διοργανώνουν το Σάββατο 11 Μαρτίου στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στην Θεσσαλονίκη ο Πανελλήνιος Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία «Ιμερόεσσα» μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ευγενική χορηγία της Novo Nordisk Hellas.

Πως οι ορμόνες καθορίζουν την όρεξη και τη διατροφική συμπεριφορά μας; Μπορεί να σπάσει ο φαύλος κύκλος της αυξομείωσης του βάρους; Ποιες τροφές είναι καλύτερες για εμένα; Τι είναι νοσογόνος παχυσαρκία;

Μία σειρά από επίκαιρες ερωτήσεις καλείται ν’ απαντήσει ένα καταξιωμένο πάνελ επιστημόνων με θέμα την παχυσαρκία και την απώλεια βάρους.

Η κα Εβίτα Καριπίδου / ενδοκρινολόγος – διαβητολόγος, ο κ. Αλέξανδρος Μουρουγλάκης / ειδικός παθολόγος, ο κ. Ηλίας Σδράλης / γενικός χειρουργός - χειρουργική παχυσαρκίας και ο κ. Βασίλης Τσιρώνης / διαιτολόγος – διατροφολόγος, καλούνται να λύσουν τις απορίες του κοινού σε σχέση με την παχυσαρκία και την απώλεια βάρους, ενώ η δράση ξεκινάει από τις 10πμ στο Cosmos με fitness VR games, και εκπαιδευτικά quiz που σχετίζονται με τη διατροφή.

« Everybody for every body, γιατί τα άτομα που ζουν με την νόσο μπορούν και θα πρέπει να υποστηρίζονται από επαγγελματίες υγείας χωρίς διακρίσεις, προκαταλήψεις και με βάση την επιστημονική γνώση » δήλωσε η κα Κική Τσιρανίδου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου «Ιμερόεσσα» με έδρα την Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί ζωντανά στις 3.30 μμ στο Mediterranean Cosmos αλλά και μέσω live streaming στην σελίδα της Novo Nordisk Hellas στο Facebook, χορηγού εταιρείας της εκδήλωσης (facebook.com/NovoNordiskGreece).

Συντονιστές της εκδήλωσης είναι οι κκ. Νίκος Ζεϊμπέκης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού και η κα Ιωάννα Δανδέλια, Διευθύντρια Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εάν αναζητάτε απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την επιστήμη πίσω από την παχυσαρκία, τις αιτίες της και τις αποδεδειγμένες θεραπευτικές επιλογές, η εκδήλωση «Everybody for every body» είναι το σωστό μέρος για να ξεκινήσετε.