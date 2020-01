Επέμβαση ενδαγγειακής αντιμετώπισης θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος με θυριδωτή τεχνική στο Mediterraneo Hospital

Πολύπλοκη ενδαγγειακή αντιμετώπιση εκτεταμένου θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος με θυριδωτή τεχνική (Fenestrated) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 2/11/2019 στο Mediterraneo Hospital, σε συνεργασία με τον διεθνούς φήμης Καθηγητή Eric L.G. Verhoeven MD, PhD (Professor in vascular surgery at the Paracelsus Medical University of Nuremberg).

Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας ήταν ο Αγγειοχειρουργός Δρ. Γεώργιος Βουρλιωτάκης.

Ο 71χρονος ασθενής είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής σε νοσοκομείο της βόρειας Ελλάδας με το μόσχευμα να έχει μετατοπιστεί και υπήρχε σημαντικός κίνδυνος ρήξης του θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος διαμέτρου 8 εκατοστών.

Σχεδιάστηκε ειδικό κατά παραγγελία μόσχευμα για το συγκεκριμένο ασθενή (custom made fenestrated stent graft) και η ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση (από 3 μικροσκοπικές τομές), υπό ακτινοσκόπηση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του ειδικού τμήματος για τις συγκεκριμένες παθήσεις που λειτουργεί στο Mediterraneo.

Ο ασθενής εξήλθε της κλινικής σε άριστη κατάσταση την 3η μετεγχειρητική ημέρα.

O καθηγητής αγγειοχειρουργικής Eric L.G. Verhoeven θεωρείται ο κορυφαίος στον κόσμο, ειδικός και πρωτοπόρος στην ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης σύνθετων ανευρυσμάτων της θωρακοκοιλιακής αορτής με θυριδωτή τεχνική και τεχνική με πλάγιους κλάδους με πληθώρα δημοσιεύσεων, εισηγήσεων και θεραπευμένων ασθενών (treatment of complex aortic aneurysms with fenestrated and branched grafts).

Η θυριδωτή μέθοδος εφαρμόζεται εδώ και δύο χρόνια στο Mediterraneo Hospital και αποτελεί ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης των θωρακοκοιλιακών και παρανεφρικών ανευρυσμάτων της αορτής με χαμηλότερη νοσηρότητα και πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με την ανοικτή μέθοδο αποκατάστασης των δύσκολων αυτών ανευρυσμάτων.