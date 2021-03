Eπίθεμα ιβουπροφαίνης για την ανακούφιση του πόνου, που εντοπίζεται στους μυς και τις αρθρώσεις

Τα τοπικά αντιφλεγμονώδη σκευάσματα π.χ. έμπλαστρο, όταν χρησιμοποιούνται με προσοχή, ανακουφίζουν και καταπραΰνουν τον μυϊκό πόνο και θεωρούνται ένα πολύ χρήσιμο όπλο στην ιατρική φαρέτρα.

Μία νέα καινοτόμα λύση, το φαρμακευτικό επίθεμα ιβουπροφαίνης Nurofen Durance, με αναλγητική, αντιφλεγμονώδη δράση για έως και 24 ώρες, κατά των εστιασμένων μυϊκών και αρθριτικών πόνων, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου για την επίδραση του μυικού πόνου στην καθημερινότητα και τον τρόπους αντιμετώπισής του, που οργανώθηκε σήμερα (Τετάρτη, 3 Μαρτίου) διαδικτυακά.

Το νέο φαρμακούχο επίθεμα (έμπλαστρo) εξήγησε η κα Φούλα Τσουκαλά, Medical and Regulatory Affairs Manager της RB , χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία αποδεσμεύει συνεχώς την δραστική ουσία ιβουπροφαίνη στο σημείο του πόνου για έως και 24 ώρες από την εφαρμογή του, προσφέροντας παρατεταμένη ανακούφιση στον ασθενή.

Η δραστική ουσία ιβουπροφαίνη αναστέλλει τοπικά την παραγωγή προσταγλανδίνης, διακόπτοντας τη σηματοδότηση του πόνου και της φλεγμονής. Κλινικές μελέτες καταδεικνύουν σημαντική μείωση του πόνου μετά από μία μόνο εφαρμογή σε διάστημα 24 ωρών έναντι εικονικού φαρμάκου, καθώς επίσης και μια σημαντική μείωση της φλεγμονής.

Επιπλέον, το προϊόν επιδεικνύει ανώτερο προφίλ ασφάλειας έναντι των από του στόματος σκευασμάτων καθώς δρα τοπικά, είναι εξαιρετικά λεπτό και εύκαμπτο και μπορεί να εφαρμοστεί πάνω ή κοντά στις αρθρώσεις επιτρέποντας κανονικά την κίνηση και πετυχαίνοντας στοχευμένη και καθαρή εφαρμογή. Παράλληλα η εφαρμογή μια φορά την ημέρα ενισχύει τη συμμόρφωση με τη θεραπεία. Εφαρμόζεται οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας και μπορεί να παραμείνει στο δέρμα για έως και 24 ώρες.

Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ενήλικες και εφήβους άνω των 16 ετών, είναι χωρίς αρώματα και δεν προκαλεί αίσθημα καψίματος.

Τα τοπικά αναλγητικά και τα Mη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα με την μορφή κρέμας, αλοιφής, γέλης, γαλακτώματος ή έμπλαστρου ενδείκνυνται σε μυϊκούς και ρευματικούς πόνους, φλεγμονές των τενόντων, των συνδέσμων, των μυών και των αρθρώσεων (που οφείλονται π.χ. σε διαστρέμματα, θλάσεις), ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, μώλωπες και σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης, σύμφωνα με τον κο Ελευθέριο Καραδήμα, Ορθοπαιδικό Χειρουργό, με εξειδίκευση στις αθλητικές κακώσεις, παθήσεις ισχίου& γόνατος και παθήσεις άνω άκρου.

Είναι επίσης μια χρήσιμη επιλογή για ασθενείς που είναι απρόθυμοι ή δεν μπορούν να λάβουν από του στόματος θεραπείες, και θεωρούνται ένα πολύ χρήσιμο όπλο στην ιατρική φαρέτρα.

Επιπρόσθετα, με τη χρήση φαρμακευτικού επιθέματος (έμπλαστρου) επιτυγχάνεται έλεγχος του ρυθμού αποδέσμευσης της δραστικής ουσίας και διατήρηση σταθερών θεραπευτικών επιπέδων του φαρμάκου, τα οποία δεν μπορούν να επιτευχθούν με τις άλλες μορφές, τόνισε ο κος Καραδήμας.

Ο πόνος, όπως εξήγησε ο ορθοπαιδικός χειρουργός, είναι μια αντίδραση του οργανισμού για να προστατευτεί από ένα επιβλαβές αίτιο. Ο μυϊκός πόνος μπορεί να είναι οξύς ή χρόνιος. Συνήθως οφείλεται σε τραυματισμό ή σε υπερβολική καταπόνηση.

Η αντιμετώπιση του, όταν δεν είναι δυνατή η λήψη φαρμάκων από του στόματος, γίνεται με την χρήση τοπικών αναλγητικών και αντιφλεγμονωδών σκευασμάτων. Τα τοπικά αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη σκευάσματα σε μορφή κρέμας, αλοιφής ή εμπλάστρου, όταν χρησιμοποιούνται με προσοχή, ανακουφίζουν και καταπραΰνουν τον μυϊκό πόνο και θεωρούνται ένα πολύ χρήσιμο όπλο στην ιατρική φαρέτρα.

Ο μυοσκελετικός πόνος, που είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους επίσκεψης στον φυσικοθεραπευτή, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη σωματική, συναισθηματική και κοινωνική μας ευεξία, διευκρίνισε ο κος Σταύρος Σταθόπουλος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Οργ. Γραμ. Π. Τμ. Αττικής ΠΣΦ, Συμμετέχων α) W.H.O. Rehabilitation Programme, και β) Network for health promotion in life and work (Work Confederation Physical Therapist).

Οι μυϊκοί πόνοι αποτελούν μια πολύ συχνή κατάσταση για τους αθλητές και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση τους αλλά και την ποιότητα της ζωής τους μετα την απόσυρσή τους απο την ενεργό δράση, τόνισε ο κος Μιχάλης Κακιούζης, Διεθνής Καλαθοσφαιριστής & Προπονητής.

Η διαδικασία δε αποθεραπείας είναι μια διαδικασία επίπονη αλλά και αρκετά χρονοβόρα γιατί ο μυς πρέπει να επανέλθει στην αρχική του μορφή σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο. Και ο αθλητής θα πρέπει να ξεπεράσει τόσο τον πόνο που αισθάνεται και θα συνεχίσει να αισθάνεται για αρκετό διάστημα αλλά και το ψυχολογικό κομμάτι γιατί μια τυχόν υποτροπή θα σημαίνει αυτόματα και το τριπλάσιο σχεδόν χρόνο αποθεραπείας του.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει η κατάλληλη φαρμακευτική υποστήριξη και τα τοπικά αντιφλεγμονώδη σκευάσματα όπως είναι τα φαρμακευτικά επιθέματα (έμπλαστρα) ώστε ο τραυματισμένος μυς να επανέλθει στο μέγιστο δυνατό βαθμό κατέληξε ο κος Κακιούζης.