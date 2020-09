Επτά διακρίσεις στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη

Επτά συνολικά διακρίσεις Gold, Silver, Platinum, μεταξύ των οποίων και την κορυφαία διάκριση «Pharmacy Company of the Year», κατέκτησε ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη με τις βιομηχανίες Uni-pharma & InterMed, το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου 2020, στην εκδήλωση Best in Pharmacy Awards 2020.

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε για 3η συνεχή χρόνια από τον «Φαρμακευτικό Κόσμο» της Boussias Communications, επιβράβευσε τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων, που βρίσκονται πίσω από την επιτυχή ανάπτυξη, παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων του χώρου. Βραβεύτηκαν οι πιο αξιόλογες πρωτοβουλίες marketing, καινοτομίας, συσκευασίας, πωλήσεων, εκπαίδευσης, πράσινης επιχειρηματικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αντικατοπτρίζουν την ανάπτυξη και το ελπιδοφόρο μέλλον του κλάδου στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι Uni-pharma και InterMed έλαβαν τα εξής βραβεία:

Δύο Gold, ως Κορυφαία υπεύθυνη επιχείρηση για τις μεγάλες δωρεές του Unikinon (χλωροκίνη) και των αντισηπτικών, με αφορμή την πανδημία του SARS COVID-19, Silver ως κορυφαία Πράσινη επιχείρηση για το ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Uni-pharma και την «πράσινη» φιλοσοφία της, Silver για το κορυφαίο λανσάρισμα της σειράς συμπληρωμάτων διατροφής TONOSAN.



Εξάλλου, οι δύο βιομηχανίες και ο Όμιλος συνολικά κατέκτησαν δύο Platinum διακρίσεις. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Στηρίζοντας το υγειονομικό μας σύστημα - Οι μεγάλες δωρεές της Uni-pharma & InterMed στη διάρκεια του COVID-19» οι δύο επιχειρήσεις, απέσπασαν εξαιρετική βαθμολογία κατακτώντας το Platinum βραβείο του Πυλώνα Δράσεις COVID, ενώ η υποψηφιότητα με τίτλο «Κορυφαία Υπεύθυνη Επιχείρηση / ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ!» κέρδισε το Platinum βραβείο του Πυλώνα 4. Best in Sustainability.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, κ. Σοφία Χατζηαντωνίου, PhD, επικ. καθηγήτρια στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αναφέρθηκε στη δυναμική των εταιρειών να αναδείξουν όλη την προσπάθεια που κάνουν για τη δημιουργία και την προώθηση καινοτόμων και πρωτότυπων προϊόντων και μάλιστα φέτος υπήρχαν πολλές συμμετοχές με πολύ ενδιαφέροντα προϊόντα, δηλώνοντας η ίδια «εντυπωσιασμένη».

Πρόσθεσε δε ακόμα: «Στην Ελλάδα υπάρχει μια αξιόλογη βιομηχανία που αναπτύσσει καινοτόμα και πρωτότυπα σκευάσματα με τη βράβευση να αποτελεί ένα μη οικονομικό μέτρο, αλλά ηθικό για την επιβράβευση αυτής της προσπάθειας. Επιπλέον αποτελεί και ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η εταιρεία για να αναδείξει τα πολύ καλά της προϊόντα ακόμη περισσότερο στο ευρύ κοινό»

Από την πλευρά του, ο κ. Σπύρος Κίντζιος, διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης του ΟΦΕΤ, δήλωσε: «Σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, όπως η φετινή, οι 7 διακρίσεις και για τις δύο εταιρείες του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη στο θεσμό BEST IN PHARMACY AWARDS, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η κορυφαία διάκριση Pharmacy Company of the Year για την UNI-PHARMA, μας συγκινούν και μας εμπνέουν για να συνεχίσουμε απρόσκοπτα στην πορεία καινοτομίας και επενδύσεων, που έχει χαράξει ο Όμιλος από τη γένεση του, με στόχο την επίτευξη ισορροπημένων αποτελεσμάτων και βιώσιμης ανάπτυξης.

»Οι καιροί μας δοκιμάζουν όλους και καταδεικνύουν όσο ποτέ άλλοτε, πως δε μπορούμε να υπάρξουμε και να προοδεύσουμε χωρίς υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουμε στις δύο βραβεύσεις που αφορούν στην έμπρακτη στήριξη του Εθνικού Υγειονομικού Συστήματος από τον ΟΦΕΤ στην αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 αλλά και στις 3 βραβεύσεις που αφορούν στις πρωτοβουλίες μας γύρω από το υπεύθυνο επιχειρείν και την αειφορία. Παράλληλα η σημαντική διάκριση για την είσοδο στην αγορά της ολοκληρωμένης σειράς συμπληρωμάτων διατροφής TONOSAN, σχεδιασμένη με γνώμονα τον απαιτητικό σύγχρονο τρόπο ζωής, επιβεβαιώνει ότι τα αντανακλαστικά καινοτομίας οξύνθηκαν μέσα στην κρίση και δεν χάσαμε την προσήλωση μας στην ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων στην φαρμακευτική αγορά που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας. Τέλος ειδική μνεία οφείλεται και στον ίδιο το θεσμό BEST IN PHARMACY AWARDS που αποτελεί μια γιορτή για τον φαρμακευτικό κόσμο και η ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητά του μας γέμισε με χαρά και υπερηφάνεια. Ας δώσουμε λοιπόν ραντεβού του χρόνου, πιο σοφοί, πιο δυνατοί και αλληλέγγυοι, σε οποιεσδήποτε συνθήκες».